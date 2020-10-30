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Милонов предложил возродить ношение буденовок российскими военнослужащими

Милонов предложил возродить ношение буденовок российскими военнослужащими (1 фото)

Автор:
30 октября 2020 15:30
Метки: Милонов   депутат   короткопост   
237
1
Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предлагает возродить ношение военнослужащими армейского головного убора времен СССР — буденовки (форменный головной убор военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии — прим.«ВМ»), сообщает NEWS.ru.

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Метки: Милонов   депутат   короткопост   
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33  комментария
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9k
Петя Кантроп 3 часа назад
Б.л.я, кто этого долб.ое.ба выбрал в Госдуму?! Ведь он же такую пургу постоянно несет, причем за немалую зарплату и на полном гособеспечении...Выберите меня, я еще больше ахинеи могу придумать!!!
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29k
Mamin Sibiriak 2 минуты назад
Я когда вижу современную шапку-ушанку ВС РФ - не знаю, блевать или подойти пожалеть бойца.

Я когда вижу современную шапку-ушанку ВС РФ - не знаю, блевать или подойти пожалеть бойца. А тут ещё придурок с будёновкой...


А тут ещё придурок с будёновкой...
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224
Обратная сторона Луны 20 минут назад
Надеюсь, панорама? Хотя зная милонова....
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29k
Головасыр коричнештанник 58 минут назад
посмотреть бы список тех, кто выбирал этого "депутата"
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6k
Сергей Час назад
Да чего мелочиться-то?!Давайте сабли,кирасы и мушкеты.
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Ипанашка
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12k
Владислав Грецов 2 часа назад
креативный товарищ...может в буденовках депутатам стоит ходить....личным примером так сказать
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13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
этому дегенерату платят (мы платим из налогов) охеренную зарплату...как?! как может у человека полностью отсутствовать чувство стыда?
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348
кожаный олень Ego sum qui sum 2 часа назад
зарплата у него всего 350000 рубликов
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348
кожаный олень 2 часа назад
Милонов предложил возродить ношение буденовок российскими военнослужащими
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385
Алексей 2 часа назад
Ну он единоросс... не надо на фриков обращать внимание.
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31k
Элек Мек 2 часа назад
Милонов предложил возродить ношение буденовок российскими военнослужащими
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31k
Элек Мек 2 часа назад
Проведите ему принудительную медкомиссию у психиатра.
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11k
P.F. 2 часа назад
Милонов предложил возродить ношение буденовок российскими военнослужащими
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2k
Дмитр Стар P.F. Полчаса назад
сие невозможно. он его во время очередного крестного хода прое....просрал короче.
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1k
Федор Медведев 2 часа назад
Проблемы кончились что ли и депутатам обсуждать больше нечего? Делом бы лучше занялся. Интересно, они сдают какие-нибудь отчеты и их деятельность кто-то проверяет?
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Возрождать так возрождать. Чтобы было и красиво, и скрепно, и богоугодно.
Возрождать так возрождать. Чтобы было и красиво, и скрепно, и богоугодно.
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9k
Sherion 3 часа назад
Остановите наркоманию среди депутатов
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2k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
А5 им траву завезли ...
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
А мне идея нравится! Морякам - черные с лентами, танкистам - бронированные с наушниками, пилотам - герметичные с темным стеклом, парадные офицерские - с золотыми блёстками. А то носят что-то прусское, чужеземное))
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348
кожаный олень Едондер пуп 3 часа назад
а таксистам фуражки
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3k
Едондер пуп кожаный олень 2 часа назад
А Буйнову - пилотку))
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12k
Соломон Никитин Едондер пуп 2 часа назад
А Милонову - кляп!
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3k
Едондер пуп Соломон Никитин 2 часа назад
Всех цветов радуги
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1k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
и шашку
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11k
Dobryi_KOT 3 часа назад
Не пыльная работа у депутата.
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1k
AH_94 Dobryi_KOT 3 часа назад
Вообще не зашивается
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7k
Prostovopros 3 часа назад
Сдаётся мне, что кто-то пошил слишком много будёновок для туристов и затоварил склад.
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