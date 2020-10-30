Милонов предложил возродить ношение буденовок российскими военнослужащими

Как полагает Милонов, это можно сделать традицией — наряду с использованием моряками символов царской армии, что продемонстрирует не только преемственность поколений, но и возродит баталии между фантомными красными и белыми в нашем обществе.



— К сожалению, некоторые славные и легендарные элементы отечественной военной формы несправедливо забыты. Например, известная буденовка, на образе которой были воспитаны многие поколения советских детей и подростков. Более того, буденовка до сих пор хорошо узнается по всему миру и является неофициальным символом Российской армии, — сказал депутат.



Сообщается, что соответствующее обращение Виталий Милонов уже направил министру обороны России Сергею Шойгу.