Милонов предложил возродить ношение буденовок российскими военнослужащими

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предлагает возродить ношение военнослужащими армейского головного убора времен СССР — буденовки (форменный головной убор военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии — прим.«ВМ»), сообщает NEWS.ru.
Как полагает Милонов, это можно сделать традицией — наряду с использованием моряками символов царской армии, что продемонстрирует не только преемственность поколений, но и возродит баталии между фантомными красными и белыми в нашем обществе.
— К сожалению, некоторые славные и легендарные элементы отечественной военной формы несправедливо забыты. Например, известная буденовка, на образе которой были воспитаны многие поколения советских детей и подростков. Более того, буденовка до сих пор хорошо узнается по всему миру и является неофициальным символом Российской армии, — сказал депутат.
Сообщается, что соответствующее обращение Виталий Милонов уже направил министру обороны России Сергею Шойгу.
— К сожалению, некоторые славные и легендарные элементы отечественной военной формы несправедливо забыты. Например, известная буденовка, на образе которой были воспитаны многие поколения советских детей и подростков. Более того, буденовка до сих пор хорошо узнается по всему миру и является неофициальным символом Российской армии, — сказал депутат.
Сообщается, что соответствующее обращение Виталий Милонов уже направил министру обороны России Сергею Шойгу.
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Метки: Милонов депутат короткопост
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А тут ещё придурок с будёновкой...