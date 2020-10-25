В деревне установили остановку

Вот так списываются бюджетные деньги!
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Просто раньше такого не было, и обычно подобное заливали в "Солянку", для того она и существует.
Но в последнее время что-то часто стали вот такие недопосты появляться то от одного пользователя, то от другого...
Вот и хочется узнать, в чём прикол? У вас там среди работников фишек конкурс, кто больше насобирает плюсиков недопостом?
Почему обычные пользователи постят одиночные картинки с пару строчек в "Солянке", а вы вот так засераете главную страницу?
Судя по виду будки - республика Башкоркостан (вот такая же https://bashkortostan.afy.ru/ufimskiy-rayon/kupit-kottedzh/50005308758)https://bashkortostan.afy.ru/ufimskiy-rayon/kupit-kottedzh/50005308758)
Обращаю внимание на наклейку "школьный автобус"
Отсюда предположение - село типа "Мухосранск" (предположительно Белорецкий район деревня Нукатово), по программе "школьный автобус" положена остановка. А там поляна в конце дороги для разворота автолавки. А будка стандартная, для установки в землю не предназначена. У установщиков есть только щебень и асфальт, а не бетонные быки и сваи. Вот и выкрутились как могли. Для ожидания школьников - очень круто, с учётом реалий
https://bashkortostan.afy.ru/ufimskiy-rayon/kupit-kottedzh/50005308758https://bashkortostan.afy.ru/ufimskiy-rayon/kupit-kottedzh/50005308758
В реале там был дрон с постером "Слава Путину" и "Все там будем"