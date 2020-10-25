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В деревне установили остановку

В деревне установили остановку (2 фото)

Автор:
25 октября 2020 10:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: бюджет   деревня   дорожка   короткопост   остановка   фото   
1257
2
Вот так списываются бюджетные деньги!

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Метки: бюджет   деревня   дорожка   короткопост   остановка   фото   
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
А что там замазано и зачем?
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5k
Крот Parizhanka 2 часа назад
Будьте добры, а в чём прикол таких недопостов?
Просто раньше такого не было, и обычно подобное заливали в "Солянку", для того она и существует.
Но в последнее время что-то часто стали вот такие недопосты появляться то от одного пользователя, то от другого...

Вот и хочется узнать, в чём прикол? У вас там среди работников фишек конкурс, кто больше насобирает плюсиков недопостом?

Почему обычные пользователи постят одиночные картинки с пару строчек в "Солянке", а вы вот так засераете главную страницу?
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4k
Сергей 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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109k
arek14 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Варяг 24 минуты назад
Автор, надо указать место, смету, прочие детали. А то так это выглядит как беседка построенная дедом Мазаем для встреч с зайцами!
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26
Михаил Варяг 7 минут назад
Она скорее выглядит так как будто её строили зайцы для встречи деда Мазая
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24k
Jackson-Motor Полчаса назад
Собрали из непригодившихся частей биотуалетов.
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33k
Андрей Бертон 37 минут назад
Ёкрный Экибастус.
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2k
Leo 42 минуты назад
Мы же не знаем что там до этого было и каков бюджет этой остановки. Но руки по-любому должны расти из нужного места!
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15k
Андрей Иванов Час назад
Без фоток местности - вырвано из контекста.
Судя по виду будки - республика Башкоркостан (вот такая же https://bashkortostan.afy.ru/ufimskiy-rayon/kupit-kottedzh/50005308758)https://bashkortostan.afy.ru/ufimskiy-rayon/kupit-kottedzh/50005308758)
Обращаю внимание на наклейку "школьный автобус"
Отсюда предположение - село типа "Мухосранск" (предположительно Белорецкий район деревня Нукатово), по программе "школьный автобус" положена остановка. А там поляна в конце дороги для разворота автолавки. А будка стандартная, для установки в землю не предназначена. У установщиков есть только щебень и асфальт, а не бетонные быки и сваи. Вот и выкрутились как могли. Для ожидания школьников - очень круто, с учётом реалий
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15k
Андрей Иванов parallax 51 минуту назад
скобка вписалась

https://bashkortostan.afy.ru/ufimskiy-rayon/kupit-kottedzh/50005308758https://bashkortostan.afy.ru/ufimskiy-rayon/kupit-kottedzh/50005308758
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8k
Бендер Родригес Андрей Иванов 50 минут назад
"Страница не найдена"
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15k
Андрей Иванов Бендер Родригес 45 минут назад
У меня работает
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8k
Бендер Родригес Андрей Иванов 41 минуту назад
На телефоне не видно всей адресной строки. И не все вчитываются в url, тыкают и всë, кто же знал, что там скобка вписалась...
На телефоне не видно всей адресной строки. И не все вчитываются в url, тыкают и всë, кто же знал, что там скобка вписалась...
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26
Михаил Андрей Иванов 5 минут назад
Мистер Холмс, а состав месива, которое имитирует асфальт, вы не могли бы сюда скинуть? Очень интересно
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6k
klop Час назад
Ну и что это за вброс? Может это место для курения рядом с каким-то предприятием. Автор этого поста, е.б.а.н.у.т.а.я овца!
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442k
Alexey Berestenko Час назад
Раньше молодежь тусовалась на заваленке, теперь вот место есть
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29k
Mamin Sibiriak Alexey Berestenko 50 минут назад
ЗавалИнка не имеет никакого отношения к валЕнкам.
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936
Шурман 2 часа назад
Так это Украина :) но виноват Путин и его команда .
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26
Михаил Шурман 2 минуты назад
Ты видишь на фотке пятно, затёртое в фотошопе?
В реале там был дрон с постером "Слава Путину" и "Все там будем"
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4k
Иван 2 часа назад
Тупые хохлы.
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