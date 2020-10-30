"Ислам, вон из Европы!": после теракта в церкви французы вышли на улицы городов

Между тем, напряженная обстановка в стране лишь накаляется. В Дижоне, напротив, прошел митинг турецких джихадистов, выкрикивавших:"Аллаху Акбар", а также антиармянские лозунги. Когда один из прохожих обратился к радикалам, крикнув, если им так плохо во Франции, пусть едут домой, его чуть не растерзали. Мести помешали правоохранители.