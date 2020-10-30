"Ислам, вон из Европы!": после теракта в церкви французы вышли на улицы городов

Резонансное убийство прихожан в городской церкви Ниццы потрясло толерантных французов. Жители города прошли по улицам с антиисламистскими лозунгами.
29 октября Францию потряс теракт, в ходе которого исламист утром обезглавил прихожанку церкви в Ницце, убил церковного служащего и ранил ножом еще несколько человек, одна из которых после скончалась.
Ранее, 16 октября, было совершено нападение на профессора колледжа, который показывал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Молодой исламист также обезглавил преподавателя.
Исламист, напавший на прихожан в Нотр-Дам в Ницце
Эти события, а также нападение мусульманина на полицейских в Авиньоне, потребовали от властей Франции решительных мер. Премьер-министр страны Жан Кастекс объявил о введении максимального уровня террористической угрозы.
- Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным. Я уже принял решение о введении плана Vigipirate на всей территории страны. - заявил Кастекс во время своего выступления Нацсобрании Франции.
- Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным. Я уже принял решение о введении плана Vigipirate на всей территории страны. - заявил Кастекс во время своего выступления Нацсобрании Франции.
EN DIRECT | Déclaration du Premier ministre @JeanCastex depuis l’Assemblée Nationale https://t.co/dJDdBT8eFO— Gouvernement (@gouvernementFR) October 29, 2020
А пока правительство готовит "ответ", возмущенные французы вышли на улицы Ниццы. Скандируя "Ислам, вон из Европы!" они колонной прошли по городу. Полицейские контролировали ситуацию, не разгоняя митингующих.
« Islam hors d’Europe » scandé par génération identitaire et avec le soutien de la @PoliceNationale qui escorte le cortège. pic.twitter.com/NUsG2vjMAX— Sefen Guez Guez (@Me_GuezGuez) October 29, 2020
Между тем, напряженная обстановка в стране лишь накаляется. В Дижоне, напротив, прошел митинг турецких джихадистов, выкрикивавших:"Аллаху Акбар", а также антиармянские лозунги. Когда один из прохожих обратился к радикалам, крикнув, если им так плохо во Франции, пусть едут домой, его чуть не растерзали. Мести помешали правоохранители.
After terrorizing Armenian neighborhood in Lyon area yesterday, today the radical Turkish mob took to streets in Dijon. #SanctionTurkey #IStandWithFrance #NagornoKarabakh https://t.co/LDu1leF2e7— Nara Matinyan (@nmatini) October 30, 2020
Оценивая ситуацию во Франции, многие интернет-пользователи с огорчением полагают, что теперешние попытки "жесткого ответа" уже вряд ли будут эффективны - время упущено. Кстати, подобного мнения придерживается и Владимир Познер, имеющий французское гражданство и знающий ситуацию изнутри. Телеведущий считает, что правительству страны давно следовало принять жесткие меры, а сейчас у политиков просто нет иного выхода: "Во-первых, они понимают, что если они не пойдут на эти меры, то в конце концов на эти меры меры пойдут рядовые граждане, ведь терпению придет конец, и я думаю, что он уже пришел. И если вместо того, чтобы видеть настоящие жесткие меры, французский народ их не увидит, то я вас уверяю, французский народ это не тот народ, который долго ждет. Ведь как мы знаем, он выходит на улицу сразу, когда ему что-то не нравится. И учитывая, что все-таки при всем при том эмигранты представляют максимум 15% населения, тут все понятно, как будет. Я очень боюсь крови, причем большой крови, и необходимо найти соответствующие меры. Хватит ли у французской власти решимости, жестокости – я не знаю. Конечно, их сразу начнут все критиковать. Вся либеральная Европа, да и не только Европа, начнет «кричать» по этому поводу, во главе с госпожой Меркель".
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Собрали кучей в транспортный самолет и над нейтральными водами высадили. А общественности сообщили, что была попытка бегства. И так много раз, пока не кончились одиозные, а остальные вдруг стали христианами и стали свинину жрать по три раза в день.
Но....... сами понимаете, это только СОН.
"В Кукморе подросток совершил нападение на отдел внутренних дел. Инцидент случился сегодня около 0:30, сообщил осведомленный источник «БИЗНЕС Online». Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по РТ.
Возле парковки отдела внутренних дел дежурные заметили неизвестного молодого человека. Он бросил в сторону здания два «коктейля Молотова» и выкрикивал лозунги: «Аллах Акбар, я вас всех убью». В его руках также был нож.
Требованию сложить оружие неизвестный не подчинился и бросился на сотрудника полиции, ранив одного в ногу. Второй сотрудник застрелил нападавшего.
Им оказался 16-летний уроженец Алтайского края, проживавший в Кукморе.
На место прибыли министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин и прокурор РТ Илдус Нафиков.
По словам источника «БИЗНЕС Online», до переезда в Кукмор юноша учился в мусульманской школе в Башкортостане. После инцидента следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Прокуратура взяла расследование дела о покушении на теракт на особый контроль. Разбирательство держит на личном контроле президент РТ Рустам Минниханов."