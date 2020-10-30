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"Ислам, вон из Европы!": после теракта в церкви французы вышли на улицы городов

"Ислам, вон из Европы!": после теракта в церкви французы вышли на улицы городов (8 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 10:14
Сообщество : Политика
Метки: Ницца   демонстрация   ислам   политика   убийство   франция   
6741
8
1
Резонансное убийство прихожан в городской церкви Ниццы потрясло толерантных французов. Жители города прошли по улицам с антиисламистскими лозунгами.

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Метки: Ницца   демонстрация   ислам   политика   убийство   франция   
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52  комментария
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28k
Alex 2 часа назад
Поздно. Теперь только мочить их, если сил хватит конечно
Поздно. Теперь только мочить их, если сил хватит конечно
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2k
portroy 3 минуты назад
Есть одна идея: почему бы законодательно не утвердить, что магометянских террористов смертинков нужно обязательно хоронить завернутыми в свиную шкуру? Тогда они по своим понятиям в рай не попадут и на терракты не будет желающих. Ведь они реально верят в загробную жизнь! Ассиметричный ответ, так сказать...
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7k
Иван Акимов 4 минуты назад
Честно сказать мне жабоедов нисколько не жаль. Фашистская оккупация их ничему не научила. Теперь пусть попробуют исламскую.
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18k
Abominog 7 минут назад
А вот какой мне сон приснился...
Собрали кучей в транспортный самолет и над нейтральными водами высадили. А общественности сообщили, что была попытка бегства. И так много раз, пока не кончились одиозные, а остальные вдруг стали христианами и стали свинину жрать по три раза в день.
Но....... сами понимаете, это только СОН.
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−4
Космонавтор 7 минут назад
Немцам не говорите, что так можно!!
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496
Stalkerreklats 10 минут назад
Японцы одни с головой дружат. В их стране исламу воли не дали и исламистов не пускают в страну и горя не знают.
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7k
Иван Акимов Stalkerreklats 7 минут назад
Там Аматерасу на страже.
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17k
BillyBonzz 10 минут назад
Ну кстати насчёт французов тут отдельная история, они в своё время нахапали себе кучу колоний в арабском мире и Африке, которых доили исправно, жадно и очень долго, высасывая из них последнее и обрекая их жителей и экономику этих стран на нищету. Теперь вся эта нищета, которой больше терять нечего, пришла к ним домой требовать дивидендов за многолетнее выкачивание ресурсов из из стран а Франция только отпихивает из от себя, не признавая своей вины перед ними. В итоге конфликт рано или поздно возникнуть должен был.
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101
Bender Rodriguez 12 минут назад
Франция, тебя ждёт MLM - с целованием подошв бородачей
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6k
fish67 19 минут назад
Заодно и пидо@асов всех пусть отправят на поселение в Гренландию.
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624
Павел Астахов Полчаса назад
Выслать из страны
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7k
Сергей 36 минут назад
Ой, Познер не понравился либерализм в Европе? Как так то? А в России ему, почему, то, хочется либерализма.
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6k
Артём 36 минут назад
Дурной пример заразителен. Сегодня в Татарстане:
"В Кукморе подросток совершил нападение на отдел внутренних дел. Инцидент случился сегодня около 0:30, сообщил осведомленный источник «БИЗНЕС Online». Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по РТ.

Возле парковки отдела внутренних дел дежурные заметили неизвестного молодого человека. Он бросил в сторону здания два «коктейля Молотова» и выкрикивал лозунги: «Аллах Акбар, я вас всех убью». В его руках также был нож.

Требованию сложить оружие неизвестный не подчинился и бросился на сотрудника полиции, ранив одного в ногу. Второй сотрудник застрелил нападавшего.
Им оказался 16-летний уроженец Алтайского края, проживавший в Кукморе.

На место прибыли министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин и прокурор РТ Илдус Нафиков.

По словам источника «БИЗНЕС Online», до переезда в Кукмор юноша учился в мусульманской школе в Башкортостане. После инцидента следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Прокуратура взяла расследование дела о покушении на теракт на особый контроль. Разбирательство держит на личном контроле президент РТ Рустам Минниханов."
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22k
Григорий 44 минуты назад
Давайте вспомним мужика
Ссылка youtu.be
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4k
Elf_80_Lvl 47 минут назад
Можете меня минусить но французы были одни из первых кто погнал волну на КНР из-за внутренней политики в отдельно взятом регионе.
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10k
geminisf 49 минут назад
"Ислам, вон из Европы!": после теракта в церкви французы вышли на улицы городов
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14k
ВОВЧЕГ 58 минут назад
"Ислам, вон из Европы!": после теракта в церкви французы вышли на улицы городов
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381
Rabie Liz Час назад
Зад0 л6 али уже с этой религией!
Почему, если причина известна, не устранить её на корню? Запретили бы любую релиниозную пропаганду и её распространение. Ато распустили везде оно и в сми и по тв. Еще и толерастию запустили. Невозможно быть толерантным, это природой заложено на уровне инстинктов для самосохранения своего вида как обезьяна с тигром, которые никогда вместе не будут жить на одной территории.
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3k
Вадим Игнатьев Час назад
"Ислам, вон из Европы!": после теракта в церкви французы вышли на улицы городов
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2k
Frank Borman Час назад
В ответ на наглые теракты исламистов, вся французская элита и народ в едином порыве заявили: Франция выводит свои колониальные войска из своих колоний в Африке. В Мали, Джибути и в прочих местах - но одного французского солдата! Франция выводит свой вспомогатекьный колониальный контингент из Афганистана. Франция не будет больше бомбить Ливию и Сирию. Муслимы, простите нас, мы хорошие!
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5k
Алексей Час назад
Посадить в вагоны и отправить к "крикунам"
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16k
Жан Батист Эмануэль Зорг Час назад
"Ислам, вон из Европы!": после теракта в церкви французы вышли на улицы городов
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