FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6027 постов • 1067 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Иранец, обезглавивший свою дочь, получил всего 9 лет тюрьмы

Иранец, обезглавивший свою дочь, получил всего 9 лет тюрьмы (6 фото)

Автор:
29 августа 2020 14:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: закон государства   иран   ислам   преступление и наказание   убийство   убийство чести   шариатский суд   шокирующая история   
2646
6
В мае этого года произошло убийство, которое потрясло весь Иран. Отец обезглавил свою 13-летнюю дочь, пока она спала, а потом сдался полиции. Он совершил то, что по местным законам считается убийством чести и является основанием для смягчения наказания.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: закон государства   иран   ислам   преступление и наказание   убийство   убийство чести   шариатский суд   шокирующая история   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
58
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
58  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
228
andrey 2 часа назад
ни фиг со своим уставом лезть в чужой монастырь ! если для них это норма-пусть хоть все друг дружку перережут ! но если ты в чужой стране ,будь добр соблюдай правила той страны где находишся !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 24)
638
Go 6 минут назад
Ислам = сатанизм!!! Посмотрите на мусульман, во что их превратила эта религия! Хуже, тупее и злее диких животных! Живут как свиньи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
smakido 21 минуту назад
Средневековье какое- то !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Bhaal 21 минуту назад
Охеренные друзья и союзники у плешивого. Дикари с мозгами 15 века.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
303
im240 Bhaal 4 минуты назад
у нас дикари с кодексом чести, у вас глиномесы рабовладельцы. каждому своё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
503
Вероника Кремнева 23 минуты назад
Дикие племена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Mike Miller 51 минуту назад
Религия - главное зло человечества!!! Любая!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
736
Stranger2018 58 минут назад
Овцейоб очередной, отставший от нормальных людей на 500 лет в развитии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
VL Час назад
епнутый муслим
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
796
Илья Деваев Час назад
каждая страна имеет право иметь законодательство, которое не противоречит их мировоззрению. нам не нравится это, другим не нравится что мы пидварасов не любим, и это нормально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
796
Илья Деваев 45 минут назад
о, уже один пидварас минус поставил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ Илья Деваев 22 минуты назад
каждая страна имеет право иметь законодательство, это безупречно. и с этой частью Вашего комментария я согласна. но "другим не нравится что мы пидварасов не любим" и "о, уже один пидварас минус поставил" (называть несогласных с Вами п*д*расами как минимум глупо) - это перебор. знаете о таком понятии, как "толерантность"? сомневаюсь, что вообще слышали о нём, если такое говорите. Вас, уважаемый (не очень), не должно волновать кто кого еб*т. ну, и знаете, понятия п*д*рас и гей разные. вот Вы как раз п*д*рас, а геи - абсолютно нормальные люди, которые также заслуживают уважения и понимания. поэтому советую Вам прикрыть рот и не разбрасываться словами. хорошего дня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Albert GER Час назад
ну так то и в любой европейской стране ему примерно столько же и отсыпали бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп Albert GER 51 минуту назад
В России за убийство - от 6 до 15. 9 - в этом интервале.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Bhaal Едондер пуп 22 минуты назад
Тут с особой жестокость. Мог бы у нас и на пожизненное уехать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
884
EvgeniySAN Час назад
Дикие нравы, наверняка где то и каннибализм сохранился, но блин чужая страна у них так принято и бла бла бла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
438
Aleksei Час назад
Дикари..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
parallax 2 часа назад
Женщину за измену там камнями могут забить. А за гомосятство вещают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Taras Kozalupko parallax 2 часа назад
Персы, у них многотысячелетния история, может так и надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Валерий parallax Час назад
Один русский турист спас утонувшего "чурбаненка" в Иране , вытащив его из воды и сделав "искусственное дыхание рот-в-рот" . Когда ребенок ожил, турист без сил повалился на песок пляжа и, за это чуть было не был убит родителями утонувшего малыша. " Его Аллах уже себе взял, зачем ты его отобрал у него?" К чему я все? У каждого народа свои взгляды!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
NiThR0 Taras Kozalupko Полчаса назад
После завоевания арабскими дикарями, это уже давно не персы и не Персия. Персов там менее 30% населения осталось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Максим 2 часа назад
дочка тоже не из самых умных, влюбится в 34 летнего и еще сбежать, это ребенок еще какая на,хуй любовь в 13 лет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RALEXXX Максим 2 часа назад
Ромео и Джульетту читал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
49k
Серый Максим 2 часа назад
Ну ты же, школота, русофобские комменты высираешь кучами, хотя тебе до политики ещё лет двадцать расти )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Максим Серый Час назад
тебя что по голове утюгом ударили? какая политика,какая русофобия?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
49k
Серый Максим Час назад
Малолетний хохлобот жопой завилял )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
228
andrey Серый Час назад
сударь,ваша рубрика антифишки ! тут тролям не подают !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Том Сойер 2 часа назад
Плять, тут же на фишках пост про мужика, который чужому ребёнку руку заломил и фишкяне, судя по минусам - осуждают в коментах тех, кто считает, что мать поступила правильно - написав заявление в полицию, а ещё больше тех, кто говорит, что порвал бы этого мужика за своего ребёнка, а тут отец - отрезает голову своей дочери!!!! КАК ЖЕ ТАК???? Это епанный мир сошёл с ума!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Иван Том Сойер 2 часа назад
принципиальная разница, руки заламывали ребенку У НАС, а описанное в посте - в ДРУГОЙ стране
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 2 часа назад
Кто-то еще будет доказывать, что они люди как и мы? Слюнявить о "религии мира и добра"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
941k
Сергей Александр 2 часа назад
Есть нюансы:
Если для одного приговорка "Йоп твою мать" является чем то вроде междометия, то для другого, - кровным оскорблением!
Так что, как сказано выше, не лезьте в чужой монастырь со своим Уставом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
КешаИванов Сергей 37 минут назад
Для тебя это кровное оскорбление и ты готов убить своего отца за сиё междометие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Bhaal Сергей 19 минут назад
Так мы и не лезем. Но эта погонь сюда лезет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
207
Oleg Oleg Bhaal 3 минуты назад
Погань,пишется через а,а ты погонь просто дурной чмошник-неудачник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру Почему Иран не арабская страна? Почему Иран не арабская страна? Видео: в Иране женщину назвали шлюхой из-за непокрытой головы Видео: в Иране женщину назвали шлюхой из-за непокрытой головы Тренер в гневе, федерация в шоке: девушка взбудоражила всю спортивную общественность Тренер в гневе, федерация в шоке: девушка взбудоражила всю спортивную общественность Индонезийские геи получили по 80 ударов тростью за нарушение законов шариата Индонезийские геи получили по 80 ударов тростью за нарушение законов шариата Иранский отец обезглавил дочь за неправильный выбор мужчины Иранский отец обезглавил дочь за неправильный выбор мужчины
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

433388



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Новом Уренгое парень на мощном электросамокате серьезно пострадал в результате ДТП
1
446
В Новом Уренгое парень на мощном электросамокате серьезно пострадал в результате ДТП
Франция депортирует мусульман, избивших дочь за свидания с христианином
1
110
Франция депортирует мусульман, избивших дочь за свидания с христианином
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Безумный и очень мощный танк с кабиной из старого минивэна
0
17
Безумный и очень мощный танк с кабиной из старого минивэна
Родителям первоклассников могут дать выходной на 1&nbsp;сентября
0
12
Родителям первоклассников могут дать выходной на 1 сентября
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео)
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#интересное#знаменитости#прикольные#шоу бизнес#красота#украина#комментарии
#юмор#интересно#россия#подборка#природа#на различный вкус#дтп#общество#архитектура#люди
#факты#история#картинки#сша#смешные#авария#кот#приколы#девушки#новости

На что жалуетесь?

Вернуться