Иранец, обезглавивший свою дочь, получил всего 9 лет тюрьмы

В мае этого года произошло убийство, которое потрясло весь Иран. Отец обезглавил свою 13-летнюю дочь, пока она спала, а потом сдался полиции. Он совершил то, что по местным законам считается убийством чести и является основанием для смягчения наказания.
Напомним предысторию.
13-летняя Ромина Ашрафи влюбилась в 34-летнего Бахмана Хавари. В Иране девушки могут выходить замуж с 13 лет, но ее отец был против этого брака.
13-летняя Ромина Ашрафи влюбилась в 34-летнего Бахмана Хавари. В Иране девушки могут выходить замуж с 13 лет, но ее отец был против этого брака.
Ромина и Бахман
Тогда влюбленные сбежали, но вместе им удалось провести всего несколько дней: власти разыскали Ромину и вернули ее домой.
21 мая отец Ромины взял серп и отрубил дочери голову во время сна. Затем пришел в полицию с орудием убийства в руках.
Общественность была возмущена произошедшим, женщины выходили с протестами против фактически узаконенного насилия, мать девушки Рана Дашти потребовала для мужа смертной казни...
Однако суд счел девять лет тюремного заключения достаточным наказанием - ведь подобные убийства в Иране и наказываются сроком до десяти лет, это обычная практика.
Однако суд счел девять лет тюремного заключения достаточным наказанием - ведь подобные убийства в Иране и наказываются сроком до десяти лет, это обычная практика.
"Несмотря на то, что власти уверяли в "особом подходе" к делу, приговор напугал меня и мою семью, - сказала Рана Дашти. - Я не хочу, чтобы мой муж хоть когда-то вернулся в нашу деревню".
Она призывает пересмотреть приговор и заменить его на смертную казнь. По ее словам, теперь ей страшно за жизнь остальных членов своей семьи.
Добавим, что возлюбленный Ромины, Бахман Хавари, также был приговорен судом - к двум годам тюремного заключения.
Добавим, что возлюбленный Ромины, Бахман Хавари, также был приговорен судом - к двум годам тюремного заключения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если для одного приговорка "Йоп твою мать" является чем то вроде междометия, то для другого, - кровным оскорблением!
Так что, как сказано выше, не лезьте в чужой монастырь со своим Уставом!