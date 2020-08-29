Иранец, обезглавивший свою дочь, получил всего 9 лет тюрьмы

Она призывает пересмотреть приговор и заменить его на смертную казнь. По ее словам, теперь ей страшно за жизнь остальных членов своей семьи.



Добавим, что возлюбленный Ромины, Бахман Хавари, также был приговорен судом - к двум годам тюремного заключения.