Француз чеченского происхождения обезглавил учителя, проводившего уроки "свободы слова"

Профессор истории-географии был убит, обезглавлен в эту пятницу около 5 часов вечера возле колледжа в Конфлан-Сент-Онорин, в Ивелин.

Через непродолжительное время после совершения преступления, нападавший был настигнут полицией в соседнем населённом пункте Эраньи, департамент Валь-д'Уаз. Преступник успел помахать ножом, пару раз крикнуть "Аллаху Акбар" (الله أكبر), после чего отправился к гуриям, будучи застреленным правоохранителями.

Предположительно убийца являлся родителем одного из учеников. По информации полученной СМИ, он был возмущён тем, как учитель проводил урок свободы слова, по ходу которого оскорблял и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.