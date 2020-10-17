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Француз чеченского происхождения обезглавил учителя, проводившего уроки "свободы слова"

Француз чеченского происхождения обезглавил учителя, проводившего уроки "свободы слова" (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2020 01:42
Сообщество : Криминал
Метки: Пророк   Чеченский   карикатура   обезглавил   след   убийство   учитель   франция   
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Во французском департаменте Валь-д’Уаз под Парижем мужчина обезглавил местного преподавателя истории. На место ЧП приехали президент Франции Эммануэль Макрон, а также министры внутренних дел, национального образования и по делам гражданства.

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Метки: Пророк   Чеченский   карикатура   обезглавил   след   убийство   учитель   франция   
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19  комментариев
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703
Йожик 3 часа назад
Чеченец 2002 г. р. отец одного из учеников?! Историю вводят когда детям лет по 9-10, не раньше. Как быстро нынче созревают московские чеченьки
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6k
Пафнутий 49 минут назад
Француз чеченского происхождения? - Странно. Обычно если преступник имеет хотя бы какое-то, даже самое ничтожное, отношение к России, в западных СМИ его называют "русским". (кажется у прошлом годе в Испании арестовали банду грузин, азеров и молдаван, так вот все они оказались "русскими", хотя российские паспорта кажется были только у парочки из них).
Национальность указывают если чел сделал что-то хорошее. Вот тут он обязательно окажется или чеченом, или чувашом, или даже чукчей. Заодно укажут что на западе он оказался убегая из злой, недемократичной и нетолерантной России, где злой Путин всех травит новичком а потом убитых съедает заживо.
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5k
Stray 57 минут назад
Их не изменить.
Как и цыгане, они останутся дикими и опасными зверьми.
Куда бы они не переехали. Будь они "пехотой путина", как говорит их бородатый ди-джей, или эмигрантами в европах, но звериную и дикую сущность не перекроить.
Они были и всегда будут опасны для обычных людей.
А когда это смешивается с самой мирной религией, то начинаются взрывы и многие головы отделяются от тел.
Как и цыгане они представляют лишь побочный эффект цивилизации.
Вы скажете, что определение "генетический мусор" звучит расистки?
Тогда только два вопроса: вы хотите чтобы сосед-цыган продал вашему сыну дозу героина?
Или хотите чтобы сосед чеченец изнасиловал вашу тринадцатилетнюю дочь
а потом отрезал ей голову?
Вот и я не хочу.
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8k
Андрей Иванов Stray Полчаса назад
Дозу могут продать и нигеры, и даже вполне приличные мафиози евреи и итальянцы.
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5k
Stray Андрей Иванов Полчаса назад
Просто евреи и итальянцы могут делать что-то полезное.
А цыгане нет.
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601
Сыр Час назад
какой он француз? животное без мозга.
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6k
CHNM Час назад
Француз чеченского происхождения обезглавил учителя, проводившего уроки "свободы слова"
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184
Александр Поляков Час назад
алах паскуда и дети его мрази
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499
ah3007 2 часа назад
Ко всякой швали они толерантны, а к вере нет! Удивительно!!!
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13k
vikklu ah3007 2 часа назад
Так давно известно, кто сейчас правит бал и за что люди гибнут.
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8k
Андрей Иванов vikklu Полчаса назад
Так всегда люди гибли за метал.
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−8
vijilante 2 часа назад
Зверьё черноопое !
Психопаты бородатые !!
Собако...бы душные !!!
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499
ah3007 2 часа назад
Ибонех
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7k
Sasa 3 часа назад
Ну всё! Уж тут точно есть за что вводить еще санкции России! А то уже все варианты исчерпали, как в новостях пишут! В том, что это произошло, объявят виноватыми Сирию, Беларусь и Россию! Ну, может еще, Трампа, так, на всяк случай. И пойдут клочки по закоулочкам...


Кстати, чё-то пиндосы и либеройды молчат по поводу интервью Путина на его днюху?
Переваривают и нечего сказать? Вот и шанс появился сказать что-то! Или я что-то пропустил?
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235
Moon24 3 часа назад
Грязный дикарь . Нет картинок за которые можно убивать людей . И пусть сунет язык в ж...пу рассуждая о вере . Любая вера это прежде всего смирение и упование на всевышнего . Но дикарям этого не понять
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