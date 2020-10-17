Француз чеченского происхождения обезглавил учителя, проводившего уроки "свободы слова"

Во французском департаменте Валь-д’Уаз под Парижем мужчина обезглавил местного преподавателя истории. На место ЧП приехали президент Франции Эммануэль Макрон, а также министры внутренних дел, национального образования и по делам гражданства.
Профессор истории-географии был убит, обезглавлен в эту пятницу около 5 часов вечера возле колледжа в Конфлан-Сент-Онорин, в Ивелин.
Через непродолжительное время после совершения преступления, нападавший был настигнут полицией в соседнем населённом пункте Эраньи, департамент Валь-д'Уаз. Преступник успел помахать ножом, пару раз крикнуть "Аллаху Акбар" (الله أكبر), после чего отправился к гуриям, будучи застреленным правоохранителями.
Предположительно убийца являлся родителем одного из учеников. По информации полученной СМИ, он был возмущён тем, как учитель проводил урок свободы слова, по ходу которого оскорблял и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.
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Как сообщает BFMTV преступником мог быть уроженец Москвы,чеченец 2002 года рождения, ещё ребёнком привезённый во Францию. До рокового вечера он не попадал в поле зрения спецслужб и не числился в списках радикализированных лиц.
На запрос агентства РИА Новости дипломаты российского посольства во Франции ответили, что местные власти пока не обращались с запросами по предполагаемому преступнику.
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Национальность указывают если чел сделал что-то хорошее. Вот тут он обязательно окажется или чеченом, или чувашом, или даже чукчей. Заодно укажут что на западе он оказался убегая из злой, недемократичной и нетолерантной России, где злой Путин всех травит новичком а потом убитых съедает заживо.
Как и цыгане, они останутся дикими и опасными зверьми.
Куда бы они не переехали. Будь они "пехотой путина", как говорит их бородатый ди-джей, или эмигрантами в европах, но звериную и дикую сущность не перекроить.
Они были и всегда будут опасны для обычных людей.
А когда это смешивается с самой мирной религией, то начинаются взрывы и многие головы отделяются от тел.
Как и цыгане они представляют лишь побочный эффект цивилизации.
Вы скажете, что определение "генетический мусор" звучит расистки?
Тогда только два вопроса: вы хотите чтобы сосед-цыган продал вашему сыну дозу героина?
Или хотите чтобы сосед чеченец изнасиловал вашу тринадцатилетнюю дочь
а потом отрезал ей голову?
Вот и я не хочу.
А цыгане нет.
Психопаты бородатые !!
Собако...бы душные !!!
Кстати, чё-то пиндосы и либеройды молчат по поводу интервью Путина на его днюху? Переваривают и нечего сказать? Вот и шанс появился сказать что-то! Или я что-то пропустил?