Контрибуция — что это такое?

Контрибуция (с ударением на букву «у») так называют денежную сумму, которую после окончания войны побежденная сторона должна выплатить победителю. Это будет считаться компенсацией за причиненные моральные и материальные потери. Размеры и время выплат контрибуции оговаривают путём подписания договора.
Его подписывают по окончанию боевых действий. Её могут выплачивать деньгами или другими активами:
золотыми изделиями;
природными ресурсами;
топливом;
машинами, станками и оборудованием;
продуктами питания и т. д.
Слово «contribuere» дословно переводят с латинского языка, как «добавлять» или «делать взнос». В наше время английским словом «contribution» называют «вклад». Имеется ввиду не банковский, а скромный, небольшой, но весомый.
золотыми изделиями;
природными ресурсами;
топливом;
машинами, станками и оборудованием;
продуктами питания и т. д.
Слово «contribuere» дословно переводят с латинского языка, как «добавлять» или «делать взнос». В наше время английским словом «contribution» называют «вклад». Имеется ввиду не банковский, а скромный, небольшой, но весомый.
Первоначально, в периоды рабовладельческих и феодальных сражений, контрибуции носили чисто выраженный характер обычных грабежей. Победитель, вполне обосновано считал, что может делать с побеждёнными всё что душе угодно. Грабили богатых, убивали жителей, сжигали дома, уводили скот и любые предметы обихода, представляющие из себя какую-либо ценность.
Но с конца XIX века начали принимать легальную форму в виде подписания Мирных Договоров. Они отличаются от «репараций».
Но с конца XIX века начали принимать легальную форму в виде подписания Мирных Договоров. Они отличаются от «репараций».
Суть контрибуций
На практике её делят на два типа.
Первого типа. Выплачивает только население проигравшего государства. Это может быть не только определённая денежная сумма. Накладывается оброк в натуральном виде. Продукты питания, предметы одежды, которые идут на содержание захватившей страну армии.
Второго типа. Здесь выплаты ложатся на плечи государства. Можно сказать, что выплаты производятся за издержки победившей стороны. Например, Русь выплачивала монголо-татарскому игу многие годы дань за оккупацию
Это не является обязательным требованием победителя. Известно много случаев, когда дело заканчивалось лишь только празднованием победы и подписанием капитуляции. Например: Крымская (1853-1856 г.г.) и Австро-франко-итальянские войны закончились без каких-либо уплат победителям.
Первого типа. Выплачивает только население проигравшего государства. Это может быть не только определённая денежная сумма. Накладывается оброк в натуральном виде. Продукты питания, предметы одежды, которые идут на содержание захватившей страну армии.
Второго типа. Здесь выплаты ложатся на плечи государства. Можно сказать, что выплаты производятся за издержки победившей стороны. Например, Русь выплачивала монголо-татарскому игу многие годы дань за оккупацию
Это не является обязательным требованием победителя. Известно много случаев, когда дело заканчивалось лишь только празднованием победы и подписанием капитуляции. Например: Крымская (1853-1856 г.г.) и Австро-франко-итальянские войны закончились без каких-либо уплат победителям.
Предлагаем Вашему вниманию интервью Гоблина на нашу сегодняшнюю тему:
Примеры уплат контрибуций в мировой истории
Осталось много фактов того, что эта практика применялась ещё с давних времён. Одним из первых упоминаний про уплату дани были сказания про Олега – Великого Киевского князя.
Не брезговали таким развитием событий и в Римской империи. Они постоянно получали денежные вливания от побеждённых стран. Это всё взималось помимо того, что население полностью разграблялось. Целые поселения и города подвергались разрушениям. А население угонялось в рабство.
В войне 1373-1374 г.г. Кипр проиграл Генуэзской республике и долгое время отдавал огромные суммы. Они были настолько большими, что практически покрывали все расходы маленькой, но победившей стране.
Наполеон тоже не остался в стороне. Это было повседневным делом в период его известных побед и завоеваний. Доподлинно известно, что все договора о мире, которые он подписал, включали себя порядок выплат, цифры и даты.
Российская Империя наложила на Турцию четыре миллиона рублей, после одержания верха в войне 1768-1774 годов
Позже пострадал и сам Наполеон. Это произошло уже после разгрома и отречения от престола в 1815 году. Тогда все члены антифранцузской коалиции – Россия, Пруссия, Австрия, Великобритания и Франция, заключили пакт о мире. Согласно ему французская сторона обязалась выплатить в течении 5-ти лет около 700 000 000 франков.
Можно проводить множество таких примеров. C 15-17 июня по 26 июля 1866 г.г. длилась Австро-Прусская война. Немцы одержали верх. Австрийскую империю попросту разогнали на несколько государств. Кроме всего прочего, она была ещё обязана выплатить Пруссии «военную компенсацию».
Не брезговали таким развитием событий и в Римской империи. Они постоянно получали денежные вливания от побеждённых стран. Это всё взималось помимо того, что население полностью разграблялось. Целые поселения и города подвергались разрушениям. А население угонялось в рабство.
В войне 1373-1374 г.г. Кипр проиграл Генуэзской республике и долгое время отдавал огромные суммы. Они были настолько большими, что практически покрывали все расходы маленькой, но победившей стране.
Наполеон тоже не остался в стороне. Это было повседневным делом в период его известных побед и завоеваний. Доподлинно известно, что все договора о мире, которые он подписал, включали себя порядок выплат, цифры и даты.
Российская Империя наложила на Турцию четыре миллиона рублей, после одержания верха в войне 1768-1774 годов
Позже пострадал и сам Наполеон. Это произошло уже после разгрома и отречения от престола в 1815 году. Тогда все члены антифранцузской коалиции – Россия, Пруссия, Австрия, Великобритания и Франция, заключили пакт о мире. Согласно ему французская сторона обязалась выплатить в течении 5-ти лет около 700 000 000 франков.
Можно проводить множество таких примеров. C 15-17 июня по 26 июля 1866 г.г. длилась Австро-Прусская война. Немцы одержали верх. Австрийскую империю попросту разогнали на несколько государств. Кроме всего прочего, она была ещё обязана выплатить Пруссии «военную компенсацию».
Одной из самых последних было наложение «военной компенсации» на фашистскую Германию после Второй Мировой. Цифра составила 20 млрд. долларов. Из них по странам антифашисткой коалиции:
50% процентов – СССР,
50% – на Францию, США и Великобританию.
С 1949 года все контрибуции были полностью отменены, после подписания Женевской Конвенции о защите жертв войн. С тех пор про неё ничего не было слышно. Но зато стали применять:
репарации,
сатисфакции,
реституции.
Но это уже темы наших других статей. Всего хорошего.
50% процентов – СССР,
50% – на Францию, США и Великобританию.
С 1949 года все контрибуции были полностью отменены, после подписания Женевской Конвенции о защите жертв войн. С тех пор про неё ничего не было слышно. Но зато стали применять:
репарации,
сатисфакции,
реституции.
Но это уже темы наших других статей. Всего хорошего.
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Метки: интересно контрибуция познавательно факты фото
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