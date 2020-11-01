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Контрибуция — что это такое?

Контрибуция — что это такое? (3 фото + 2 видео)

Автор:
01 ноября 2020 09:25
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: интересно   контрибуция   познавательно   факты   фото   
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Контрибуция (с ударением на букву «у») так называют денежную сумму, которую после окончания войны побежденная сторона должна выплатить победителю. Это будет считаться компенсацией за причиненные моральные и материальные потери. Размеры и время выплат контрибуции оговаривают путём подписания договора.

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Метки: интересно   контрибуция   познавательно   факты   фото   
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