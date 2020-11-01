Контрибуция — что это такое?

Осталось много фактов того, что эта практика применялась ещё с давних времён. Одним из первых упоминаний про уплату дани были сказания про Олега – Великого Киевского князя.



Не брезговали таким развитием событий и в Римской империи. Они постоянно получали денежные вливания от побеждённых стран. Это всё взималось помимо того, что население полностью разграблялось. Целые поселения и города подвергались разрушениям. А население угонялось в рабство.

В войне 1373-1374 г.г. Кипр проиграл Генуэзской республике и долгое время отдавал огромные суммы. Они были настолько большими, что практически покрывали все расходы маленькой, но победившей стране.

Наполеон тоже не остался в стороне. Это было повседневным делом в период его известных побед и завоеваний. Доподлинно известно, что все договора о мире, которые он подписал, включали себя порядок выплат, цифры и даты.

Российская Империя наложила на Турцию четыре миллиона рублей, после одержания верха в войне 1768-1774 годов

Позже пострадал и сам Наполеон. Это произошло уже после разгрома и отречения от престола в 1815 году. Тогда все члены антифранцузской коалиции – Россия, Пруссия, Австрия, Великобритания и Франция, заключили пакт о мире. Согласно ему французская сторона обязалась выплатить в течении 5-ти лет около 700 000 000 франков.

Можно проводить множество таких примеров. C 15-17 июня по 26 июля 1866 г.г. длилась Австро-Прусская война. Немцы одержали верх. Австрийскую империю попросту разогнали на несколько государств. Кроме всего прочего, она была ещё обязана выплатить Пруссии «военную компенсацию».