FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео) Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из... Шел 2020-й год. Цены всё росли, а зарплаты - нет Шел 2020-й год. Цены всё росли, а зарплаты - нет Когда наконец-то смог вытащить главный приз из игрового автомата Когда наконец-то смог вытащить главный приз из игрового автомата Девушки из соцсетей, которые готовы на многое ради денег Девушки из соцсетей, которые готовы на многое ради денег Кондуктор дал отпор напавшим на него пьяным пассажирам Кондуктор дал отпор напавшим на него пьяным пассажирам Как сложилась судьба актера, сыгравшего в фильме «Зеленая миля» Как сложилась судьба актера, сыгравшего в фильме «Зеленая миля» Ретро фотографии Ретро фотографии Забавная реакция девушек на попытку мужчины приготовить мясо на природе Забавная реакция девушек на попытку мужчины приготовить мясо на... Узбекистан впервые опубликовал редкие архивные фото вскрытия гробницы Тамерлана Узбекистан впервые опубликовал редкие архивные фото вскрытия... "Я не знаю, что со мной будет": блогер с 80% поражения легких попросил не верить антиковидникам "Я не знаю, что со мной будет": блогер с 80% поражения легких... Суд ещё раз удовлетворил иск Украины в деле о крымском "золоте скифов": видео Суд ещё раз удовлетворил иск Украины в деле о крымском "золоте... Журналисты нашли у семьи патриарха Кирилла недвижимость на 225 миллионов рублей Журналисты нашли у семьи патриарха Кирилла недвижимость на 225... 15 личностей, которые забыли, что лучше семь раз отмерить 15 личностей, которые забыли, что лучше семь раз отмерить «Некопаевская картоха»! «Некопаевская картоха»! После премьеры фильма " Воры в законе" местный "авторитет" пригласил Валентина Гафта на сходку. Что происходило за кадром После премьеры фильма " Воры в законе" местный "авторитет"... Павлик Морозов - как это было на самом деле Павлик Морозов - как это было на самом деле Незаменимый помощник Незаменимый помощник Дураки на дорогах, или почему российские автолюбители уже ничему не удивляются Дураки на дорогах, или почему российские автолюбители уже ничему...
После премьеры фильма " Воры в законе" местный "авторитет" пригласил Валентина Гафта на сходку. Что происходило за кадром

После премьеры фильма " Воры в законе" местный "авторитет" пригласил Валентина Гафта на сходку. Что происходило за кадром (7 фото)

Автор:
29 октября 2020 14:21
Метки: актеры   история фильма   кино   
2649
7

В 1988 году на экраны страны вышел фильм Юрия Кары "Воры в законе", где Валентин Гафт сыграл главаря мафии. Каким - то образом чиновники пропустили "криминальную" картину, а на режиссера и исполнителя главной роли обрушился шквал писем от настоящих воров в законе. Они предлагали приехать, "познакомиться с пацанами" и потом снять настоящее, честное кино. То, что происходило за кадром фильма было действительно интересно, а местами... даже смешно

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актеры   история фильма   кино   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
P.F. 4 часа назад
Самохина безумно очаровательна! Очень жаль, что так рано ушла...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Старожил 41 минуту назад
"Каким - то образом чиновники пропустили "криминальную" картину."
А чему удивляться-то? Тогда самая чернуха и попёрла с экранов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Саня 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Аня 2 часа назад
Самохина шикарная, Гафт великолепен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER 3 часа назад
какие плять пропуски цензуры чиновников в 88ом???

они тогда уже пилили внаглую и похер на всех и вся.
никакой цензуры уже не было.
до пиплы это пару лет позже дошло.
"перестройко-перестрелка"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео) Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео) Художник объединяет в одном кадре героев из разных фильмов Художник объединяет в одном кадре героев из разных фильмов Отрицательные персонажи из России и Советского Союза, которые появляются в голливудских фильмах Отрицательные персонажи из России и Советского Союза, которые появляются в голливудских фильмах "Властелин Колец": 18 фотографий со съёмок "Властелин Колец": 18 фотографий со съёмок 16 актеров, которые сыграли реальных спортсменов 16 актеров, которые сыграли реальных спортсменов Как выглядели первые актеры-супергерои, перенесшие комиксы на экраны Как выглядели первые актеры-супергерои, перенесшие комиксы на экраны
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2774680



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Поспешные выводы
0
35
Поспешные выводы
Увлекательные фотографии с крутыми штуками, историческими фактами и прочими удивительностями
5
65
Увлекательные фотографии с крутыми штуками, историческими фактами и прочими...
﻿
Набирающие популярность
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
4
64
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
Лучшие города России для проживания в 2020 году
1
29
Лучшие города России для проживания в 2020 году
Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео)
Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
3
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#дтп#авто авария#позитив#подборка#автомобили#автомир#девушки
#факты#история#интересное#в мире#кино#полиция#СССР#люди#gif#знаменитости
#интересно#животные#авария#россия#сша#разное#пандемия#франция#авария дня#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться