После премьеры фильма " Воры в законе" местный "авторитет" пригласил Валентина Гафта на сходку. Что происходило за кадром

В 1988 году на экраны страны вышел фильм Юрия Кары "Воры в законе", где Валентин Гафт сыграл главаря мафии. Каким - то образом чиновники пропустили "криминальную" картину, а на режиссера и исполнителя главной роли обрушился шквал писем от настоящих воров в законе. Они предлагали приехать, "познакомиться с пацанами" и потом снять настоящее, честное кино. То, что происходило за кадром фильма было действительно интересно, а местами... даже смешно
Местные власти испугались съемок...
Режиссер Юрий Кара даже не подозревал, что снимать историю о короле криминального мира, взявшего под свой контроль всю власть в курортном городе будет небезопасно. Когда власти Сухуми узнали, что прототипом главного героя будет их местный криминальный авторитет, то сразу открестились от съемочной группы, предложив самим решать все вопросы и не рассчитывать на их содействие.
"Без милиции снять погоню со стрельбой у нас не получилось бы, и мы вынуждено переехали в Крым", - вспоминает режиссер.
Гафту срочно нашли жену - буфетчицу Наташу
После выхода фильма на экраны буфетчице Наталье Голубевой завидовали не только все женщины Ялты, но и многие кинозрительницы СССР. Ей предложили небольшую роль и она оказалась в кадре с самим Валентином Гафтом! По сценарию - Наталья была замужем за главным мафиози города.
"Я была в шоке - такая от него исходила энергетика: безупречный мужчина, великий актер - и в жизни он оказался еще лучше, чем на экране", - вспоминает экранная жена мафиози.
Буфетчицу Наташу еще несколько лет потом узнавали на улицах, а она неимоверно гордилась той сценой, когда нужно было с ревностью и неприязнью посмотреть на свою соперницу - героиню Анны Самохиной. "Мне кажется, это у меня получилось", - решила Наталья Голубева.
Анной Самохиной были очарованы все...
На главную женскую роль Юрий Кара пригласил молодую актрису Анну Самохину.
Двадцатичетырехлетняя артистка была невероятно достоверна в роли роковой, отчаянной, опасной и соблазнительной Риты. Хотя сама актриса говорила, что ничем не похожа на свою героиню.
На съемочной площадке были все очарованы красотой и обаянием Ани, а режиссер Юрий Кара был в нее немного влюблен, как казалось многим. Он ревностно охранял главную героиню от любого избыточного внимания. "В сценарии этого нет! - кричал режиссер, если рядом с актрисой крутился кто - то не по делу.
Неподражаемый Зиновий Гердт - любитель "халявы"...
Анна Самохина рассказывала, что во время съемок без конца хохотала над шутками Гафта и Гердта.
Однажды они ужинали втроем в ресторане при гостинице и Гафт говорит:
"Ну что, Зиновий Ефимович, закажем по коньячку?
"Нет-нет, Валя, подождите. Ну что вы торопитесь? Смотрите меню спокойно" , - качает головой Гердт.
"Ровно через десять минут официант приносит бутылку шампанского и ставит на стол, - вспоминала Анна.
"Это для вас - с того столика". Оборачиваемся - там кланяются. "Спасибо. Спасибо". Потом появляется еще шампанское. Следом - бутылка коньяку, за ней - бутылка вина. И через час полстола уставлено всевозможными бутылками. Зиновий Ефимович, довольный собой, говорит:
"Ну вот, Валя, а вы собирались заказывать!"
Криминальные авторитеты принимали Гафта за своего...
В картине "Воры в законе" Валентин Гафт блестяще сыграл главаря мафии. Актер вырос в Москве, на улице Матросская Тишина, где по соседству были тюрьма и психиатрическая больница. Уже тогда он насмотрелся на бывших заключенных, а позже, на съемках фильма "Воры в законе" в Ялте, познакомился с настоящим вором в законе.
Они несколько дней провели вместе, после чего в фильм вошли многие фразы авторитета: "Утром я богат, а вечером бедный", "Все повязаны друг с другом"...
"Моим друзьям очень хотелось бы, чтобы вы пришли к нам на сходку", - предложил ему новый знакомый.
От приглашения Гафт наотрез отказался:
"Нет, что вы - это была только роль, понимаете? Я артист и ничего в вашем деле не смыслю".
Были и еще случаи, когда к актеру приходили авторитетные "бандиты" и предлагали свою помощь. В настоящее время про воров в законе снято тысячи фильмов, а тогда, в 88 - м, этот был первым.
Источник:
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А чему удивляться-то? Тогда самая чернуха и попёрла с экранов.
они тогда уже пилили внаглую и похер на всех и вся.
никакой цензуры уже не было.
до пиплы это пару лет позже дошло.
"перестройко-перестрелка"