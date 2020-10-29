После премьеры фильма " Воры в законе" местный "авторитет" пригласил Валентина Гафта на сходку. Что происходило за кадром

Неподражаемый Зиновий Гердт - любитель "халявы"...

Анна Самохина рассказывала, что во время съемок без конца хохотала над шутками Гафта и Гердта.

Однажды они ужинали втроем в ресторане при гостинице и Гафт говорит:

"Ну что, Зиновий Ефимович, закажем по коньячку?

"Нет-нет, Валя, подождите. Ну что вы торопитесь? Смотрите меню спокойно" , - качает головой Гердт.

"Ровно через десять минут официант приносит бутылку шампанского и ставит на стол, - вспоминала Анна.

"Это для вас - с того столика". Оборачиваемся - там кланяются. "Спасибо. Спасибо". Потом появляется еще шампанское. Следом - бутылка коньяку, за ней - бутылка вина. И через час полстола уставлено всевозможными бутылками. Зиновий Ефимович, довольный собой, говорит:

"Ну вот, Валя, а вы собирались заказывать!"