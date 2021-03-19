Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Наткнулся на футляр с вот такой трубкой. Что это такое?"
Ответ: "Это старый антикварный мундштук"
2. "Это часть мебели? Никак не пойму, что это. Увидел в антикварном магазине среди старых вещей"
Ответ: "Это подставка для ног, которая может качаться вперед-назад для большего удобства"
3. "Какая-то штуковина со стержнем внутри, что заканчивается красным шариком. Кто-то знает, что это такое?"
Ответ: "Подобные предметы ранее использовали для выжимания сока из лимона"
4. "Что это за раритетный столб с каким-то небольшим ящиком? Я замечаю их по всему городу, но совершенно не знаю для чего они"
Ответ: "В прошлом столетии они были оборудованы телефонами и служили для экстренного вызова полиции, медиков или пожарных"
5. "Стальная сфера установленная на небольшом подносе. Чем это может быть?"
Ответ: "Это определенно настольная курильница для благовоний"
6. "На распродаже я наткнулась на какой-то огромный ящик вот такой причудливой формы. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Это специальный офисный органайзер. У него 31 слот, каждый из которых выделен под определенный день месяца. В таких хранят документацию или почту"
7. "Что за штуковину я нашел? Бананы для сравнения размеров"
Ответ: "Это очень старый вариант крепления для лыж. Оно регулируемо под сапоги разного размера"
8. "Что это мне за штуковина попалась среди бабушкиных вещей?"
Ответ: "Это старый вариант ручки для вышивки. Нынешняя выглядит так и предназначена для подобных работ:"
9. "Что это за штуковина торчит из крышки сливного люка?"
Ответ: "Это антенна от счетчика. Полностью прибор выглядит подобным образом:"
10. "Какая-то очень странная старая сумка, которую я купила на распродаже. Для чего такая нужна?"
Ответ: "В таких сумочках носили с собой чай, чтобы он не остыл. Это придумали в Нидерландах и только там это и было популярно некоторое время"
11. "Я копался в ящике со всякими проводами и заметил эту штуковину. Что это?"
Ответ: "Это педаль для тату машинки. С ее помощью у мастера получается работать точнее и быстрее"
12. "Моя бабушка нашла это в старой хлебнице на чердаке. Что за предмет? Кто знает?"
Ответ: "Судя по всему, он предназначен для фигурного нарезания кусочков масла, так чтобы получались волнистые спирали, которыми после украшают блюда"
13. "От бабушки мне досталась эта безделушка на цепочке. Никак не могу понять, для чего она может быть необходима?"
Ответ: "Это антикварный зажим для перчаток"
14. "Некая коробка, которую можно двигать вверх-вниз. Сверху есть узкое отверстие. Что это такое?"
Ответ: "Это коробка для хранения сигар. Вы заполняете ее сигарами, аккуратно поднимаете коробку вверх - сигары ссыпаются вниз, а когда опускаете деревянную конструкцию вниз, то получаете одну из сигар в выемке сверху. Своего рода дозатор"
15. "Найден на пляже, твердый и легкий. Что это такое?"
Ответ: "Это поплавок рыбацкой сети"
16. "Что за штуковину я обнаружил?"
Ответ: "Это точилка для ножей"
17. "Что это я нашла в антикварном магазине?"
Ответ: "Это старая и не очень практичная штуковина для хранения катушек с нитками"
18. "Бродя у поместья Госфорд-Хаус, что в Ист-Лотиане, Шотландия, я наткнулся на эту большую металлическую конструкцию. Что это такое?"
Ответ: "Старое поместье Госфорд-Хаус, если верить историческим снимкам, выглядело так и вы видимо наткнулись на то, что раньше было главным куполом здания"
19. "Что это за металлический предмет? Мы с друзьями нашли его в лесу в Стокгольме, Швеция"
Ответ: "Это горшок-оповещатель, ранее ими огораживали те участки дороги, где велись строительные работы. Это сейчас у нас везде фонари, конусы, светоотражатели и мигающие сигнальные огни, а до этого были вот такие горящие горшки"
20. "Нашел какую-то штуковину. Похоже, она из твердой резины. Чем это может быть?"
Ответ: "Это часть игрового набора для метания подков. Принцип игры вам подскажет следующий кадр:"
Источник:
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на вопросы к жене - откуда это? (у меня bmw никогда не было)
она не растерялась и то же спросила
-а женские трусы бегемота (ну там большой размер жопы был) на антресоли откуда?
-это не мои
-да понятно что не твои