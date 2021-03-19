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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (25 фото)

Автор:
19 марта 2021 12:48
Метки: вопросы   находки   ответы   
2229
25

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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5  комментариев
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2k
Mutantino 5 часов назад
как обычно - интересно и познавательно, для меня уже своего рода минивикторина, угадаю или опознаю предметы на фото, рад что данная рубрика появилась
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12k
sssss3 2 часа назад
Комментарий к фото
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12k
sssss3 2 часа назад
Комментарий к фото
и сыра
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−87
Владимир 5 часов назад
ранее уже писал я недавно убирался и нашел под диваном рулевую рейку от BMW
на вопросы к жене - откуда это? (у меня bmw никогда не было)
она не растерялась и то же спросила
-а женские трусы бегемота (ну там большой размер жопы был) на антресоли откуда?
-это не мои
-да понятно что не твои
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117
volvulus Владимир 4 часа назад
Веселая у вас семейка..
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