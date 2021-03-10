Ответ: "Это старый вариант детектора, благодаря которому определяют допустимую высоту вагонов. Между столбами на разных уровнях натягивали тонкую проволоку, если хотя бы один из вагонов задевает и рвет их, сражу подается сигнал диспетчеру. Так делали в прошлом из-за невысоких туннелей, через которые составам периодически надо было проходить"

5. "В парке в моем городе есть место с лавками крытое большим навесом. На многих из столов здесь имеются странные узоры по краям. Что это такое?"