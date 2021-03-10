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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (29 фото + 2 видео)

Автор:
10 марта 2021 15:03
Метки: вопросы   находки   ответы   
2280
29
2

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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13  комментариев
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19k
ПаганецЪ 2 часа назад
Это антикварная губозакатывательная машинка.
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4k
Олег Данилов 42 минуты назад
это не розетка для кондиционера, это клапан универсальный приточно-вытяжной он же ДПУ. Сквозь стену скорее всего проходит клапан инфильтрационный, на уровне розеток под электрический радиатор. Это естественный приток в вентиляции.
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4k
Олег Данилов 42 минуты назад
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4k
Олег Данилов 40 минут назад
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4k
Олег Данилов 46 минут назад
это элемент ЛЭП, проход через жд линию, делают обычно воздушкой не имея возможности прокопать под железкой. Датчик такой высоты бесполезен, 10 метровых поездов не бывает
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350
Алексей 3 часа назад
Комментарий к фото
Ну не только с кожей, такой фигнёй ещё валенки подшивать удобно
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350
Алексей 3 часа назад
Комментарий к фото
Губозакаточная машинка
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350
Алексей 3 часа назад
Комментарий к фото
Завывало обыкновенное
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−68
Шалун 3 часа назад
>>Albert GER Шалун 41 минуту назад Ты с подругой/женой живёшь?

ранее жил, и думал что всезаебись у меня
а теперь как и все в процессе развода
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−68
Шалун 4 часа назад
недавно убирался в хате
ну глобальная уборка была

минуты на 2 я завис от того что нашел что нашел фрагмент рулевой рейки от BMW под диваном

у меня не было никогда BMW, у брата есть но он в другом городе живет

тайна короче... ну вот откуда у меня поддиваном фрагмент рулевой рейки BMW???
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6k
Alexandr Barhudarov Шалун 4 часа назад
по чем?
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46k
Albert GER Шалун 4 часа назад
Ты с подругой/женой живёшь?
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