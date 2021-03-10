Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что за штуковина?"
Ответ: "Это специальное шило для работы с кожей"
2. "Увидела этот предмет в антикварном магазине. Что это?"
Ответ: "Это детская игрушка. Работает она вот так:"
3. "Я нашел эту штуковину среди старых вещей в гараже своих родителей. Что это?"
Ответ: "Судя по размерам, это внутренняя часть уличной водной колонки"
4. "Какие-то два столба по обе стороны от железной дороги. Зачем они?"
Ответ: "Это старый вариант детектора, благодаря которому определяют допустимую высоту вагонов. Между столбами на разных уровнях натягивали тонкую проволоку, если хотя бы один из вагонов задевает и рвет их, сражу подается сигнал диспетчеру. Так делали в прошлом из-за невысоких туннелей, через которые составам периодически надо было проходить"
5. "В парке в моем городе есть место с лавками крытое большим навесом. На многих из столов здесь имеются странные узоры по краям. Что это такое?"
Ответ: "Это специальный узор для игры под названием "Мельница". Выглядит она так:"
6. "Я осматривал новый дом перед тем, как его купить и заметил эту панель в стене у розеток. Что это такое? Какой-то датчик?"
Ответ: "Это точка крепления для небольшого мобильного кондиционера. Чтобы не покупать по кондиционеру в каждую комнату, некоторые приобретают только один, переносной, а комнаты оборудуют подобными крепежами с выходом на улицу. Снаружи все тоже выглядит аккуратно:"
7. "Некая стальная штуковина. Кто знает, для чего она?"
Ответ: "Это небольшой пюпитр в форме лиры. Такими пользуются на парадах, когда надо маршировать, играя на музыкальном инструменте и видеть при этом ноты"
8. "Что это за штуковина? У кого-то есть догадки?"
Ответ: "Это старая салфетница. В отверстия вставляются салфетки и визуально получается зонтик"
9. "Этот странный инструмент мой друг нашел среди старых вещей. Чем это может быть?"
Ответ: "Это кузнечный кронциркуль, его используют для измерения длины и диаметра предметов в процессе ковки"
10. "Какой-то старый инструмент. Для чего такой может понадобиться?"
Ответ: "У старых наволочек были ленты и этот предмет использовался для их создания. Ныне так делать не практично, но выглядели ленты вот так:"
11. "Что это за фигурка такая интересная? Я нашла ее на распродаже"
Ответ: "Это сломанный немецкий свадебный кубок. Целый он выглядит так:"
12. "Среди старых вещей увидел это деревянное приспособление. Что это?"
Ответ: "Это музыкальный волчок. Как он работает можно увидеть здесь:"
13. "В гараже обнаружил этот странный предмет. Что это?"
Ответ: "Он необходим для растягивания шляп"
14. "Что за доска такая странная? Увидел ее на распродаже старых вещей"
Ответ: "Это старинный поднос для подачи рыбы. Выглядел в целом виде он так:"
15. "Среди старых вещей своего дедушки, нашел эту штуковину. Что это?"
Ответ: "Определенно старый велосипедный замок"
16. "Что это за обломки я нашел в лесу?"
Ответ: "Данное приспособление предназначено для размотки и натягивания проволоки. Целым выглядит так:"
17. "Нашел некие колбы, внутри которых есть выемки. Для чего такие сосуды?"
Ответ: "Это масляные лампы. В деле они выглядят так:"
18. "Что это за доска с какой-то металлической деталью?"
Ответ: "К этой доске прикреплены тиски для заточки ручной пилы"
19. "Я нашел такую штуку. Что это такое и для чего она используется?"
Ответ: "Такие спиральные, гнущиеся полоски вшиваются в корсеты и порою бывают частью бандажа"
20. "Стойка с зеркалом под углом. Я нашла ее среди старых вещей моих бабушки и дедушки. Зачем эта штуковина?"
Ответ: "Это старое приспособление для рисования. Установите стойку сбоку от холста. Это позволит вам смотреть прямо перед собой и видеть при этом с помощью зеркальца то, как вы рисуете. В некоторых позициях, мы закрываем изображение рукой. Данное приспособление помогает этого избежать"
Источник:
- Богатый урожай, собранный на трассе
- 15 любопытных находок, сделанных в лесу
- Загадки для любителей поломать голову
- Загадки для любителей пораскинуть мозгами
- Бабоньки, как вы до этого додумались?
Понравилось85
ранее жил, и думал что всезаебись у меня
а теперь как и все в процессе развода
ну глобальная уборка была
минуты на 2 я завис от того что нашел что нашел фрагмент рулевой рейки от BMW под диваном
у меня не было никогда BMW, у брата есть но он в другом городе живет
тайна короче... ну вот откуда у меня поддиваном фрагмент рулевой рейки BMW???