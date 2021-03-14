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Всякая всячина из прошлого

Всякая всячина из прошлого (46 фото)

Автор:
14 марта 2021 18:48
Метки: вещи   вопросы   наодки   ответы   события   
1631
46

Нам регулярно попадаются какие-то неведомые предметы, найденные на чердаке, в гараже или где-то в другом месте, или события. Мы всегда пытаемся разобраться, и понять что же это такое.

Предлагаю такую подборку старья, и необычных вещей и событий , но с пояснениями и с историей

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Метки: вещи   вопросы   наодки   ответы   события   
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7  комментариев
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46k
Albert GER 4 часа назад
Нож напомнил- в начале 1900ых швейцарской фирмой был "изобретён" штыкнож-пила для саперов на винтовку Маузера. Побочным эффектом получилось, шо этим ножом вытаскивались все кишки у противника. Если солдат попадал с таким в плен, то ему давали возможность напилить им кучу опилок, потом вспарывали живот и набивали этими опилками полость и оставляли так умирать.
Такая вот добрая фронтовая традиция была.
Потом их запретили. Поэтому можно и сегодня купить такие штык ножи с сточенной пилой. От греха)))
Есть и с пилой, но больше современные копии.
Так и этот ножичек был не только шпаголомом, но и серьёзным оружием.
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31k
Mamin Sibiriak Час назад
Чужой. Начало.

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1k
XXX 3 часа назад
Через несколько столетий...
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5k
АлександрЧестный 3 часа назад
Шта? Пластическая хирургия в средние века? Пересадка кожи. Во времена когда гигиена считалась вредной.
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31k
Mamin Sibiriak АлександрЧестный Час назад
Пластическая хирургия вообще и ринопластика в частности была известна ещё древнеримским врачам.
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58k
Опиум для народа 4 часа назад
-"Например, Наполеон Бонапарт не только наносил одеколон на тело, но и полоскал им горло, добавлял в ванну и даже употреблял внутрь."-
-так Наполеон-то ,с"ка, русский!)))
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28k
bgv Опиум для народа 3 часа назад
ну да ведь слово одеколон русского происхождения
как и сама "кёльнская вода"
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