Всякая всячина из прошлого

Так в США появилась новая мода. Еду и воду сидельщикам поднимали с помощью веревки и ведра, а чтобы справлять нужду, покорители флагштока имели при себе ведро и длинный шланг. Все закончилось с началом Великой депрессии в 1929 году.



Рекордсмены века — подросток, рекламщик и демонстрант. В 1963 году 17-летняя Пегги Таунсенд провела на шесте 217 дней, то есть около семи месяцев, а в 1971 году Кеннет Гидж пересидел ее на 31 день. В интервью The Telegraph Гидж сказал, что ни за что не повторит эксперимент. И это притом, что он не впустую тратил время, а зарабатывал. Компания по производству флагштоков одолжила ему свой товар в обмен на рекламу, автосалон предложил место и $250 за каждую проведенную на флагштоке неделю, а из соседнего ресторана Гиджу бесплатно доставляли еду. Ел он раз в день, еду и воду ему поднимали по веревке, а опорожнялся каждую ночь в горшок. Вентилятор немного облегчал страдания во время жары, но зимой американцу пришлось несладко. За время, проведенное на шесте, он похудел почти на 7 кг. Но главной проблемой, по признанию самого Гиджа, стало одиночество, которое не скрашивал ни радиотелефон, ни приходившие на него посмотреть поклонники. Впрочем, его рекорд тоже был побит. В 1984 году Х. Дэвид Вердер просидел на шесте 439 дней 11 часов и 6 минут, протестуя против цен на газ.



«Из-за неподвижности в первую очередь нагрузке подвергается сердечно-сосудистая система, нарушается движение лимфы и венозного оттока. Страдает питание тканей, прежде всего нижних конечностей и органов малого таза, что приводит к неправильному обмену веществ в мышцах, нервах и внутренних органах. Возникает склонность к тромбообразованию, увеличивается нагрузка на сердце, риск формирования пролежней в области крестца и копчика, боли в копчике и пояснице, межреберной невралгии.



Отсутствие банальной ежедневной гигиены уже влияет на снижение иммунитета: организм становится уязвимым к воздействию вынужденного длительного сидячего положения и внешних факторов: возможного переохлаждения, повышенной влажности и избыточной инсоляции. Все это способно обострить имеющиеся проблемы со здоровьем или вызвать новые. Получается, данный вид спорта не улучшает здоровье, а лишь ухудшает его».



Тем не менее в Нидерландах каждый год находится немало желающих испытать свои силы. В этом году из-за пандемии коронавируса соревнования пришлось отменить, но в некоторых населенных пунктах уже строят планы на следующий.