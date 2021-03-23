Ответ: "Это своего рода тест на мелкую моторику. Вместе с коробкой в наборе должны идти ключи, каждый из которых надо вставить в разъем и провернуть так, чтобы все они были установлены одинаково. Выполняется это задание на скорость"

2. "Среди старых вещей нашел эту штуковину. Чем это может быть?"