Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Более таинственной коробки я не встречал. Для чего такая нужна?"
Ответ: "Это своего рода тест на мелкую моторику. Вместе с коробкой в наборе должны идти ключи, каждый из которых надо вставить в разъем и провернуть так, чтобы все они были установлены одинаково. Выполняется это задание на скорость"
2. "Среди старых вещей нашел эту штуковину. Чем это может быть?"
Ответ: "Это нефритовый валик, он предназначен для массажа лица"
3. "Увидел это в супермаркете и не смог понять, для чего же эта штуковина. У кого есть идеи?"
Ответ: "Это большая катушка предназначенная для запуска воздушного змея. Выглядит она так в полной комплектации, змея, как правило, делают своими руками:"
4. "Что это за банкноты я нашел среди старых вещей?"
Ответ: "Это нотгельды - деньги, которые выпускают в чрезвычайных, вынужденных ситуациях. Именно эти производились после Первой мировой войны в Германии и Австрии в связи с кризисом"
5. "Я подозреваю, что это кухонный инвентарь, но что это и для чего - не знаю"
Ответ: "Это приспособление позволяет держать блюдо теплым даже во время длительного застолья. Крышка позволяет в любой момент погасить пламя и работает это так:"
6. "Что за инструмент и для чего?"
Ответ: "Это старый строительный угловой степлер для работы с ламинатом"
7. "Что за странная штуковина? Кто знает?"
Ответ: "Это специальное приспособление для готовки вот таких вот бутербродов:"
8. "Что за причудливая штуковина?"
Ответ: "Это расширитель. Его используют чтобы немного растянуть кожаную обувь, если по ширине она давит в ногу"
9. "Что это за странная деревянная доска?"
Ответ: "Она для любителей принимать ванну и читать одновременно или смотреть кино. Устанавливается поперек ванны. Позволяет положить книгу, разместить ноутбук, еще взять себе еды или напитки"
10. "Что это за цилиндрические штуковины? Нашел их внутри научно-исследовательского центра, который больше не эксплуатируется"
Ответ: "Это корпусы фильтров, которые предназначены для очищения воздуха от токсичных газов"
11. "Что это за овальная штуковина, найденная в коробке с принадлежностями для шитья и рукоделия?"
Ответ: "Это ручка, которой не хватает еще двух ремешков. С ее помощью можно переносить различные предметы - от книг, до скрученного спального мешка. Работает это подобным образом:"
12. "Довольно тяжелая штуковина. Чем это может быть?"
Ответ: "Это определенно старый гарпун"
13. "Что это за штуковина? Кто знает?"
Ответ: "Это старый стоматологический артикулятор, с его помощью изготовляют зубные протезы"
14. "Среди старых инструментов нашелся этот предмет. Что это?"
Ответ: "Это старый кримпер - обжимные клещи для работы с проводкой"
15. "Что это я нашел среди старых вещей?"
Ответ: "Это своеобразный вариант точилки для ножей"
16. "Я увидел это выйдя на улицу. Что это еще такое тянет за собой этот вертолет?"
Ответ: "Это антенна для геофизических исследований, он сканирует ею местность"
17. "Очень маленький, загадочный инструмент. Для чего он предназначен?"
Ответ: "Это намотчик пружин для наручных часов"
18. "Случайно выкопал это из земли. Сам предмет из стекла, но есть пластиковая крышечка с отверстиями. Что это такое?"
Ответ: "Судя по всему, вы выкопали солонку, которая за годы под землей немного преобразилась"
19. "Что это за маленький, черный, металлический предмет? Я нашла его в ящике с канцелярскими принадлежностями"
Ответ: "Похоже на средство для снятия защитных меток и бирок с одежды"
20. "Сшитый, довольно твердый и негибкий предмет. Я увидела его в антикварном магазине. Что это такое?"
Ответ: "Вероятнее всего, это арапник - кнут с полосой сыромятной кожи"
Источник:
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Как оказалось, все очень просто: это обыкновенная ржавая хрень!
Владелец дома мне пояснил, что эту каску носил его дедушка. Он из германии, а немецкие электромонтажники в 40-ых годах носили такие каски как необходимое средство защиты от разряда электрического тока, о чем символизирует обозначение в виде двух молний.
В этих бочках хранятся консервированные овощи и фрукты, проще говоря засолка и компоты.
Работники одеты так, чтобы не соблазниться случайным запахом ароматных специй и рассола
Ответ: это стул для непослушных непоседливых детей.Такой был в каждой школе США. Иногда к нему подводили напряжение как легкая миостимуляция в целях успокоения нервной системы. Лаконичность исполнения стула служила для выправления осанки, а ремнями привязывали очень буйных детей.
Ответ: "Это расширитель. Его используют чтобы немного растянуть кожаную обувь, если по ширине она давит в ногу"