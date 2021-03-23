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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (25 фото)

Автор:
23 марта 2021 14:32
Метки: вопросы   находкт   ответы   
1451
25

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находкт   ответы   
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150k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Трепанация черепа
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2k
Алекс Чебурашкин ☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Я думал вот это ))))))))))
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20k
SerGProS 2 часа назад
Что это такое?!
Как оказалось, все очень просто: это обыкновенная ржавая хрень!

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20k
SerGProS 2 часа назад
Что за странную каску я нашел на чердаке старого дома?
Владелец дома мне пояснил, что эту каску носил его дедушка. Он из германии, а немецкие электромонтажники в 40-ых годах носили такие каски как необходимое средство защиты от разряда электрического тока, о чем символизирует обозначение в виде двух молний.

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20k
SerGProS 3 часа назад
Что же в этих бочках?!
В этих бочках хранятся консервированные овощи и фрукты, проще говоря засолка и компоты.
Работники одеты так, чтобы не соблазниться случайным запахом ароматных специй и рассола

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20k
SerGProS 3 часа назад
Что же это такое?!
Ответ: это стул для непослушных непоседливых детей.Такой был в каждой школе США. Иногда к нему подводили напряжение как легкая миостимуляция в целях успокоения нервной системы. Лаконичность исполнения стула служила для выправления осанки, а ремнями привязывали очень буйных детей.
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20k
SerGProS 3 часа назад
Оооо ну тут такй простор
Ответ: "Это расширитель. Его используют чтобы немного растянуть кожаную обувь, если по ширине она давит в ногу"

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