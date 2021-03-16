Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это такое? Сфера открывается, но внутри нее пусто"
Ответ: "Вы нашли старую детскую погремушку, которая судя по украшениям, предназначалась для девочки. Вначале в нее кладут некий предмет, чтобы погремушка издавала шум, а когда ребенок подрастает, внутрь помещают на память локон волос или нечто иное"
2. "Что это за деревянная конструкция? Она разбирается и отдельные ее части вращаются"
Ответ: "Это модель японской пагоды, которую можно собрать по частям своими руками"
3. "Проходя мимо одного из соседних участков, заметил эту конструкцию. Что это?"
Ответ: "Это самодельное гнездо для уток"
4. "Что это я нашел на распродаже? Стальная панель, у которой 25 отверстий и еще есть обозначения по краям. Для чего такая нужна?"
Ответ: "Это старая школьная стойка для пробирок"
5. "Моя жена утверждает, что это кухонный предмет, о предназначении которого я никогда не догадаюсь. Нужна помощь, что это?"
Ответ: "С помощью подобной деревянной лопатки делают фигурные рисовые шарики для блюд. Выглядят они так:"
6. "Что это за мебель такая странная? И почему такая низкая?"
Ответ: "Это специальный мягкий стул, который раньше был популярен. Его пытались продать всем, у кого есть проблемы со спиной, для того чтобы выровнять осанку и убрать боли. Вот только брать такую вещь с собой в офис мало кто хотел. Выглядит на деле стул так:"
7. "В магазине антикварных вещей, я наткнулась на эту штуковину. Мне стало интересно, что это и для чего?"
Ответ: "Это старый итальянский телефонный столик. Узкий горизонтальный проем для личного блокнота, высокий и вертикальный - для телефонного справочника"
8. "Большой, тяжелый, старый, ржавый металлический предмет, найденный в лесу. Чем это может быть?"
Ответ: "Это так называемый "валик" для уплотнения грунтов, используемый во время прокладки дорог. Работают с ним так:"
9. "Некое загадочное приспособление. Нашел у себя дома, но понятия не имею, чем это может быть"
Ответ: "С помощью данного предмета очищают канавки поршня"
10. "Что это за крышку я нашел на участке дома, который недавно приобрел?"
Ответ: "Это запечатанная часть трубопровода"
11. "Возле двери в мой офис появилась эта непонятная табличка. Что это?"
Ответ: "Это RFID-метка, способов ее использования может быть огромное множество. Например, ее может сканировать во время обхода либо уборщик, либо сотрудник службы безопасности, чтобы убедиться, что здесь он уже был"
12. "Среди вещей своего дедушки, я нашел эту вещь. Чем это может быть?"
Ответ: "Это параллельная линейка, часто используемая в морской навигации"
13. "Какая-то странная штуковина. Она была сложена, но когда я ее развернул, сразу натянулась сетка. Для чего нужна такая штуковина?"
Ответ: "Это веер, которым либо отгоняют насекомых от еды, либо накрывают им ее, чтобы насекомые не могли добраться"
14. "Я нашла на кухне какую-то странную штуковину. Что это?"
Ответ: "С помощью этого приспособления очищают рыбу от чешуи"
15. "Что это я увидел в отеле на стене?"
Ответ: "Это стойка камердинера. Она позволяет аккуратно повесить всю свою верхнюю одежду, начиная с галстука и заканчивая штанами"
16. "Что за штуковина? Кто знает?"
Ответ: "Это строительный клинометр с уровнем"
17. "Нашел эту штуковину в антикварной лавке. Для чего она может быть предназначена?"
Ответ: "Это необычный по форме топорик для дробления кусков сахара"
18. "Проходил по улице и случайно увидел, как из заднего фонаря этой машины торчит антенна. Впервые такое вижу. Это вообще антенна или нечто другое?"
Ответ: "Это не антенна, это винт, которым крепится фонарь. Еще чуть-чуть и владелец этого авто его потеряет"
19. "Что это я нашел в кабинете у своего отца? Ключи для сравнения"
Ответ: "Это пресс для бумаги. Такой используют, чтобы документы не разлетались из-за сквозняка или случайно не падали со стола и не перемешивались"
20. "Эта вещица досталась мне по наследству. Что это такое?"
Ответ: "Это кулон индийской богини Кали, символизирующий надежду, перемены и смелость"
Источник:
- Загадки для любителей поломать голову
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- 15 любопытных находок, сделанных в лесу
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Ващет богиня смерти и разрушения.
Ага... это богиня смерти у индусов.
Это - плотницкий угольник, у которого "утратили военно-морским способом" его линейку. В сборе этот инструмент выглядит примерно так:
Только вместо обычного для таких инструментов пузырькового уровня, в рукоятку встроен инклинометр.
Это крышка для предохранения правой ступни от порезов и прочих повреждений. Называется тапок/шлепанец/вьетнамка.