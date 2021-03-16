FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
7 волнующих вопросов про Великий Пост 7 волнующих вопросов про Великий Пост Никаких проблем с логикой: её просто нет Никаких проблем с логикой: её просто нет Тест на "настоящего мужика" Тест на "настоящего мужика" Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта знакомств и получила ответ от него же Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта... Чем закончились любимые сериалы 90-х Чем закончились любимые сериалы 90-х Исповедь лейтенанта морской пехоты США Исповедь лейтенанта морской пехоты США Как это, жить и не воровать?! Как это, жить и не воровать?! Пожарные Прикамья пожаловались Путину на низкую зарплату, а начальство обвинило их в клевете Пожарные Прикамья пожаловались Путину на низкую зарплату, а... Замена Моргунова, прощание с троицей и обреченность Шурика: факты о фильме «Кавказская пленница» Замена Моргунова, прощание с троицей и обреченность Шурика: факты... Что сказал маршал Чуйков подлецу и либералу Солженицыну Что сказал маршал Чуйков подлецу и либералу Солженицыну "Справку принеси!": в край упоротые ситуации, которых бы не было без бюрократизма "Справку принеси!": в край упоротые ситуации, которых бы не было... Единственный в своем роде: как выглядит советский экраноплан "Лунь" изнутри Единственный в своем роде: как выглядит советский экраноплан... Ретро фотографии Ретро фотографии Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Фотоподборка Фотоподборка Прохожие в Петербурге поколотили мигрантов, которые пытались отобрать телефон у девушки Прохожие в Петербурге поколотили мигрантов, которые пытались... Известные достопримечательности с другого ракурса Известные достопримечательности с другого ракурса Россиянке удалось отсудить у изготовителя Kia 15 миллионов рублей за пару небольших дефектов авто Россиянке удалось отсудить у изготовителя Kia 15 миллионов рублей... "Бешеные табуретки" алапаевской узкоколейки "Бешеные табуретки" алапаевской узкоколейки
Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (24 фото)

Автор:
16 марта 2021 16:20
Метки: вопросы   находки   ответы   
1450
24

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вопросы   находки   ответы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
С богиней Кали чувака решили не разочаровывать ))
Ващет богиня смерти и разрушения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
21k
Юрьевич 4 минуты назад
Ответ: "Это кулон индийской богини Кали, символизирующий надежду, перемены и смелость"

Ага... это богиня смерти у индусов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
KiploksAKS 18 минут назад
16. "Что за штуковина? Кто знает?" Ответ: "Это строительный клинометр с уровнем"
Это - плотницкий угольник, у которого "утратили военно-морским способом" его линейку. В сборе этот инструмент выглядит примерно так:

Только вместо обычного для таких инструментов пузырькового уровня, в рукоятку встроен инклинометр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей KiploksAKS 11 минут назад
Только написать хотел, у меня такой же, для разметки просо незаменим!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр 37 минут назад
"Что это за крышку я нашел на участке дома, который недавно приобрел?"

Это крышка для предохранения правой ступни от порезов и прочих повреждений. Называется тапок/шлепанец/вьетнамка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
7 волнующих вопросов про Великий Пост 7 волнующих вопросов про Великий Пост Загадки для любителей пораскинуть мозгами Загадки для любителей пораскинуть мозгами 15 любопытных находок, сделанных в лесу 15 любопытных находок, сделанных в лесу Загадки для любителей поломать голову Загадки для любителей поломать голову Богатый урожай, собранный на трассе Богатый урожай, собранный на трассе Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3587430



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
13 редких явлений и вещей, с которыми мало кто сталкивался
3
38
13 редких явлений и вещей, с которыми мало кто сталкивался
Интересные и редкие снимки из неординарных 90-х
1
186
Интересные и редкие снимки из неординарных 90-х
﻿
Набирающие популярность
В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа
1
336
В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа
Россиянам назвали причины весенней хандры и плохого самочувствия
1
10
Россиянам назвали причины весенней хандры и плохого самочувствия
7 волнующих вопросов про Великий Пост
7 волнующих вопросов про Великий Пост
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ты только казахам меня не продавай
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#люди#картинки#авто аварии#кино#позитив#красота#настроение
#фото#животные#интересно#автомир#автомобили#Россия#сша#прикольные#знаменитости#птицы
#история#СССР#факты#дтп#приколы#аварии#подборка#Разное#масленица#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться