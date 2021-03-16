Ответ: "Вы нашли старую детскую погремушку, которая судя по украшениям, предназначалась для девочки. Вначале в нее кладут некий предмет, чтобы погремушка издавала шум, а когда ребенок подрастает, внутрь помещают на память локон волос или нечто иное"

2. "Что это за деревянная конструкция? Она разбирается и отдельные ее части вращаются"