Ту-154 совершил последний в России гражданский полет

Ту-154 был разработан в конструкторском бюро Туполева. Его первый полёт состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация началась 9 февраля 1972 года. Ту-154 стал самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолётом.

В авиакомпании отметили, в 2002 году лайнер эксплуатировался Мирнинским авиапредприятием, а в 2013 году пополнил авиапарк авиакомпании "Алроса". "За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов. Только за время службы в авиакомпании "Алроса" Ту-154М выполнил 737 рейсов в обе стороны, перевез свыше 160 тысяч пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты", - говорится в сообщении.