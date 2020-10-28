Ту-154 совершил последний в России гражданский полет

ЯКУТСК, 28 октября. Самолет Ту-154 авиакомпании "Алроса" совершил последний в РФ гражданский перелет, выполнив рейс из Якутии в Новосибирск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"В среду, 28 октября 2020 года, единственный из оставшихся в гражданской авиации России самолет Ту-154 выполнил свой заключительный рейс. Воздушное судно (бортовой номер RA-85757), принадлежащее авиакомпании "Алроса", совершило двухчасовой перелет из столицы алмазного края, города Мирного, в аэропорт Толмачёво (Новосибирск), куда доставило 140 пассажиров", - рассказали в пресс-службе.
По словам гендиректора авиакомпании "Алроса" Андрея Гулова, у данного воздушного судна заканчивается действие сертификата летной годности. После вывода из эксплуатации борт будет находиться в аэропорту Толмачёво, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Поднять самолет в заключительный рейс доверили опытному экипажу.
Ту-154 был разработан в конструкторском бюро Туполева. Его первый полёт состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация началась 9 февраля 1972 года. Ту-154 стал самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолётом.
В авиакомпании отметили, в 2002 году лайнер эксплуатировался Мирнинским авиапредприятием, а в 2013 году пополнил авиапарк авиакомпании "Алроса". "За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов. Только за время службы в авиакомпании "Алроса" Ту-154М выполнил 737 рейсов в обе стороны, перевез свыше 160 тысяч пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты", - говорится в сообщении.
АО "Авиакомпания Алроса" – единственный коммерческий эксплуатант, выполнявший в последние годы регулярные авиаперевозки на самолётах Ty-154М и Ту-134. В мае прошлого года свой последний рейс совершил Ту-134 (RA-65693), после чего был передан в Музей истории авиации аэропорта "Толмачево". В сентябре 2018 года в новосибирском аэропорту состоялась торжественная церемония встречи знаменитого самолёта Ту-154М "Ижма", который авиакомпания "Алроса" также передала на хранение в Музей.
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По состоянию на 1 сентября 2019 года, флот авиакомпании насчитывает 250 самолетов. Это, без преувеличения, самый крупный авиапарк в России и СНГ. У Аэрофлота самый молодой парк в Европе. В него входят преимущественно самолеты: Airbus А320, Airbus А321, Boeing 737 и SSJ-100.
Средний возраст самолетов – 4.9 лет, что является отличным показателем среди аналогичных воздушных судов ряда других компаний. Самый старший Аэробус A320-214 (бортовой номер VP-BDK) 16 лет. Самый младший Боинг 777-300(ER) (бортовой номер VQ-BFL) 0.5 года.
С 2013 года начались активные поставки самолетов Boeing 777, предназначенных для использования на дальнемагистральных рейсах.
Согласно планам Аэрофлота, к 2020 году планируется расширение самолетного парка до 184 единиц, из которых 126 самолеты Российского производства Sukhoi SuperJet-100.
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Судя по всему крупные самолеты мы и дальше будем покупать а не делать.
Ту-104 в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 37 самолётов Ту-104 , было произведено 201самолет. Всего в этих происшествиях погибло 1137 человек.
Ту-124 в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 17 самолётов Ту-124 , было произведено 165 самолётов . Всего в этих происшествиях погибли 308 человек .
Ту-134 в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 75 самолётов Ту-134 , было произведено 854 самолёта. Всего в этих происшествиях погибли 1473 человека .
Ту-154 в результате катастроф и серьёзных аварий был потерян 71 самолёт Ту-154 , выпущено более 1000 самолетов . Всего в этих происшествиях погибли 3078 человек.
Из своего опыта могу назвать только 1 катастрофу по тех. причинам, 3 января 1994 года Иркутск, посёлок Мамоны рейс 130-й авиакомпания Байкал. В официальной версии всё изложено довольно близко к истине, всё 3 магистрали гидросистем проходили рядом, но и там без [мат] не обошлось. Табло горело, адекватно не отреагировали. Конструкцию потом изменили, главный конструктор сам прилетал на разбор. Когда ему показали 3 трубки в 1 укладке он выразился,кинул он со злостью на перрон шапку норковую и улетел, но людей уже не вернуть.