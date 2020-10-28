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Ту-154 совершил последний в России гражданский полет

Ту-154 совершил последний в России гражданский полет (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 14:11
Метки: авиация   самолеты   факты   
824
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ЯКУТСК, 28 октября. Самолет Ту-154 авиакомпании "Алроса" совершил последний в РФ гражданский перелет, выполнив рейс из Якутии в Новосибирск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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Метки: авиация   самолеты   факты   
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22  комментария
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5k
Dima 4 часа назад
Жаль. В плане эксплуатации самолёт не совсем простой, но зато, как мне кажется, ТУ-154 один из самых красивых гражданских лайнеров, если не самый красивый, из когда либо созданных.
Жаль. В плане эксплуатации самолёт не совсем простой, но зато, как мне кажется, ТУ-154 один из самых красивых гражданских лайнеров, если не самый красивый, из когда либо созданных.
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3k
RALEXXX Полчаса назад
Помню как в первый раз на нём в Сочи полетел в 1973г.
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lafonten 3 часа назад
Таки что взамен?
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1k
Mellivora lafonten 2 часа назад
Самолеты «Аэрофлота»
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По состоянию на 1 сентября 2019 года, флот авиакомпании насчитывает 250 самолетов. Это, без преувеличения, самый крупный авиапарк в России и СНГ. У Аэрофлота самый молодой парк в Европе. В него входят преимущественно самолеты: Airbus А320, Airbus А321, Boeing 737 и SSJ-100.

Средний возраст самолетов – 4.9 лет, что является отличным показателем среди аналогичных воздушных судов ряда других компаний. Самый старший Аэробус A320-214 (бортовой номер VP-BDK) 16 лет. Самый младший Боинг 777-300(ER) (бортовой номер VQ-BFL) 0.5 года.

С 2013 года начались активные поставки самолетов Boeing 777, предназначенных для использования на дальнемагистральных рейсах.

Согласно планам Аэрофлота, к 2020 году планируется расширение самолетного парка до 184 единиц, из которых 126 самолеты Российского производства Sukhoi SuperJet-100.
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Судя по всему крупные самолеты мы и дальше будем покупать а не делать.
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lafonten Mellivora Час назад
К 2020 году планируется расширение... Дык уж год 2020 заканчивается...
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20k
Сибиряк 4 часа назад
Контрольная карта у него просто поэзия.
Ссылка youtu.be
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33k
jonnyD 4 часа назад
Самолеты семейства ТУ самые аварийные самолеты сделаные в СССР, на их счету тысячи жертв .
Ту-104 в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 37 самолётов Ту-104 , было произведено 201самолет. Всего в этих происшествиях погибло 1137 человек.
Ту-124 в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 17 самолётов Ту-124 , было произведено 165 самолётов . Всего в этих происшествиях погибли 308 человек .
Ту-134 в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 75 самолётов Ту-134 , было произведено 854 самолёта. Всего в этих происшествиях погибли 1473 человека .
Ту-154 в результате катастроф и серьёзных аварий был потерян 71 самолёт Ту-154 , выпущено более 1000 самолетов . Всего в этих происшествиях погибли 3078 человек.
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2k
Иван Петров Сибиряк 3 часа назад
хотите сказать, что только на тушки раздолбаев допускали, а на другие самолеты исключительно адекватных брали?
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10k
Элитный тигр jonnyD 3 часа назад
Ну теперь мировую статистику почитай.
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50k
Серый Элитный тигр 2 часа назад
Эта другое!
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7k
Star Link Дмитрий 56 минут назад
А это претезии к твоим алчным соплеменникам, которые заказали такую компоновку.
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20k
Сибиряк Иван Петров Полчаса назад
раздолбаи были везде, тут чистая статистика, много бортов, больше раздолбаев.
Из своего опыта могу назвать только 1 катастрофу по тех. причинам, 3 января 1994 года Иркутск, посёлок Мамоны рейс 130-й авиакомпания Байкал. В официальной версии всё изложено довольно близко к истине, всё 3 магистрали гидросистем проходили рядом, но и там без [мат] не обошлось. Табло горело, адекватно не отреагировали. Конструкцию потом изменили, главный конструктор сам прилетал на разбор. Когда ему показали 3 трубки в 1 укладке он выразился,кинул он со злостью на перрон шапку норковую и улетел, но людей уже не вернуть.
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2k
Illuminat 4 часа назад
Я на нём летал. Дважды. Именно на этом.
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5k
Dima Illuminat 4 часа назад
И как ощущения, по сравнению с Боеингом 737 и А320? Я на Тушке летал очень давно, в начале нулевых, и уже не помню тех ощущений.
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