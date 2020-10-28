Мороженое-гигант в книге рекордов Гиннеса и те, кто потерпел фиаско

Мороженое – лакомство, которое любят и дети, и взрослые. Большая часть людей ассоциирует этот десерт с детством, летом и радостным времяпрепровождением, поэтому он вызывает приятные воспоминания. Холодная сладость из молока, сливок, сахара и некоторых добавок обычно продается небольшими порциями. Это правильно, ведь объедаться холодной едой, пусть даже в жару, не рекомендуется, даже если она безумно вкусная.
Однако и тут неугомонные люди устраивают соревнования: различные производители мороженого, повара и кондитеры часто пытаются установить новый рекорд, приготовив воистину гигантское, самое большое на свете мороженое. Результаты таких попыток зачастую оказываются на страницах всем известной Книги Рекордов.
Первый рекордсмен в книге рекордов Гиннеса
В Книге Рекордов Гиннесса уже появлялось мороженое весом почти в тонну. Этот шедевр был приготовлен британским шеф-поваром Хестоном Блюменталем. Высота десерта составила около четырех метров, над его приготовлением Блюменталь трудился целый месяц, а собирали его подъемным краном. Классическое ванильное лакомство было уложено в большой рожок. Огромное мороженое было украшено клубничным джемом, которым его поливали с помощью катапульт сразу несколько человек. Как только рекорд был зафиксирован, собравшиеся зрители с удовольствием угостились кусочками великанского мороженого.
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Настоящий рекордсмен на сегодняшний день
Но этот невероятный рекорд был побит в Канаде в 2011 г. Известная компания «Dairy Queen Canada», производящая сладости, сумела приготовить мороженое весом больше 10 тонн! Это был торт из мороженого: около 9 тонн самого лакомства, 135 кг льда, а также очень много бисквита и шоколадной крошки. Это произведение кондитерского искусства также попало в Книгу Рекордов и после было отдано на съедение любителям сладенького.
Увы и ах, рекорд побить не удалось
Американцы, как обычно, решили не оставаться в стороне. Они сумели создать мороженое, воистину поражающее воображение – десерт весил около 20 тонн и в высоту был целых 7 метров! Его вывезли в центр Нью-Йорка, чтобы установить новый рекорд мира. Однако попытка оказалась неудачной – по пути мороженое попросту растаяло. Открывавшие кузов грузовика рабочие были с ног до головы облиты липкой растаявшей массой. То-то было разочарования у людей, которые собрались увидеть и попробовать гигантскую сладость. Но еще больше были расстроены те, кому пришлось отмывать от останков мороженого улицу – это заняло около суток.
Самое длинное в мире мороженое
Зато в Америке в 2017 году был приготовлен самый длинный в мире десерт из мороженого – сандей. На лакомство длиной в 1110 метров было потрачено больше 3200 литров самого мороженого, а также множество взбитых сливок, вишен и шоколадного сиропа. Готовить сандей вызвались 250 человек, а потратили они на это 1,5 дня. Это творение кондитеров попало в Книгу Рекордов.
Рекордное мороженое в России
Рекорд в России был поставлен в Севастополе. По сравнению с вышеназванными «монстрами», созданными кондитерами, российский рекордсмен выглядит совсем малышом – его вес составил «всего» 200 кг. Однако это мороженое вовсе не простое: оно было создано в форме памятника Затопленным кораблям! Этот десерт из пломбира разных цветов и шоколадной глазури оказался не только красивым и величавым, но еще и очень вкусным, позже его тоже раздали присутствующим.
Иные «мелкие» рекордсмены
В свое время рекорд ставили и другие кондитеры. Знаменитая компания «Баскин Роббинс» создала мороженое весом в 4 тонны. Одной из иранских компаний по производству молочной продукции был приготовлен десерт в 5 тонн, размером примерно 1,5 на 2 метра, который, кстати, был роздан по благотворительной акции. В Китае приготовили 8-тонное мороженое. Все эти рекорды на данный момент побиты именно канадским 9-тонным десертом.
Любителям сладостей остается только наблюдать за событиями. Кто будет следующим рекордсменом? На какие еще подвиги способны кондитерские компании ради заветного попадания в Книгу Рекордов? Сколько будет весить следующее мороженое-гигант? Каким будет последний рекорд – и будет ли он вообще? Кто знает, возможно, кому-то из Вас удастся побывать на представлении очередного победителя и попробовать кусочек великолепного мороженого.
Конечно, дома такое гигантское мороженое не сделать, как бы сильно ни хотелось. Однако, надеемся, эта статья вдохновит кого-то на то, чтобы научиться самостоятельно делать мороженое, ну или хотя бы купить это лакомство и с удовольствием его съесть. Заодно стоит порадовать вкуснятиной близких людей. Хотя – кто знает? – возможно, кто-нибудь, действительно, решит побить мировой рекорд и попадет в Книгу Рекордов Гиннеса после прочтения.
Желаем всем побольше мороженого и покорения новых вершин!
Любителям сладостей остается только наблюдать за событиями. Кто будет следующим рекордсменом? На какие еще подвиги способны кондитерские компании ради заветного попадания в Книгу Рекордов? Сколько будет весить следующее мороженое-гигант? Каким будет последний рекорд – и будет ли он вообще? Кто знает, возможно, кому-то из Вас удастся побывать на представлении очередного победителя и попробовать кусочек великолепного мороженого.
Конечно, дома такое гигантское мороженое не сделать, как бы сильно ни хотелось. Однако, надеемся, эта статья вдохновит кого-то на то, чтобы научиться самостоятельно делать мороженое, ну или хотя бы купить это лакомство и с удовольствием его съесть. Заодно стоит порадовать вкуснятиной близких людей. Хотя – кто знает? – возможно, кто-нибудь, действительно, решит побить мировой рекорд и попадет в Книгу Рекордов Гиннеса после прочтения.
Желаем всем побольше мороженого и покорения новых вершин!
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