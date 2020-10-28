Мороженое-гигант в книге рекордов Гиннеса и те, кто потерпел фиаско

В свое время рекорд ставили и другие кондитеры. Знаменитая компания «Баскин Роббинс» создала мороженое весом в 4 тонны. Одной из иранских компаний по производству молочной продукции был приготовлен десерт в 5 тонн, размером примерно 1,5 на 2 метра, который, кстати, был роздан по благотворительной акции. В Китае приготовили 8-тонное мороженое. Все эти рекорды на данный момент побиты именно канадским 9-тонным десертом.



Любителям сладостей остается только наблюдать за событиями. Кто будет следующим рекордсменом? На какие еще подвиги способны кондитерские компании ради заветного попадания в Книгу Рекордов? Сколько будет весить следующее мороженое-гигант? Каким будет последний рекорд – и будет ли он вообще? Кто знает, возможно, кому-то из Вас удастся побывать на представлении очередного победителя и попробовать кусочек великолепного мороженого.



Конечно, дома такое гигантское мороженое не сделать, как бы сильно ни хотелось. Однако, надеемся, эта статья вдохновит кого-то на то, чтобы научиться самостоятельно делать мороженое, ну или хотя бы купить это лакомство и с удовольствием его съесть. Заодно стоит порадовать вкуснятиной близких людей. Хотя – кто знает? – возможно, кто-нибудь, действительно, решит побить мировой рекорд и попадет в Книгу Рекордов Гиннеса после прочтения.



Желаем всем побольше мороженого и покорения новых вершин!