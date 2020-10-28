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Мороженое-гигант в книге рекордов Гиннеса и те, кто потерпел фиаско

Мороженое-гигант в книге рекордов Гиннеса и те, кто потерпел фиаско (6 фото)

Автор:
28 октября 2020 09:37
Метки: в мире   мороженое   рекордсмен   самое большое мороженое   факты   фото   
197
6
Мороженое – лакомство, которое любят и дети, и взрослые. Большая часть людей ассоциирует этот десерт с детством, летом и радостным времяпрепровождением, поэтому он вызывает приятные воспоминания. Холодная сладость из молока, сливок, сахара и некоторых добавок обычно продается небольшими порциями. Это правильно, ведь объедаться холодной едой, пусть даже в жару, не рекомендуется, даже если она безумно вкусная.
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Метки: в мире   мороженое   рекордсмен   самое большое мороженое   факты   фото   
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Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 57 минут назад
И что потом с ним делать?
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