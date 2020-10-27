Немецкая овчарка: Как массовая культура изуродовала одну из лучших пород

Так выглядела порода в начале 20 века.

Из обычной собаки он создал настоящего бойца с устойчивой психикой, недюжинным умом и отменной физической подготовкой. Штефаниц высоко ценил рабочие качества и считал, что дальнейшее развитие овчарок должно быть связано с ними. Так оно и получилось.

Сегодня существует 2 типа немецких овчарок

Первые — овчарки рабочего разведения. Их вы, скорее всего, даже не видели. Но это тот самый волчок, который сделает вам кусь за бочок. Окрас у них не самый «породистый», но щеголять перед судьями на выставках им не пристало.