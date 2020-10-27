Немецкая овчарка: Как массовая культура изуродовала одну из лучших пород

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа 5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая... Самый быстрый подкат, обречённый на успех Самый быстрый подкат, обречённый на успех 20 мелочей, которые сводят с ума работников магазина 20 мелочей, которые сводят с ума работников магазина «Союзмультфильм» показал, каким будет Заяц в новом «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» показал, каким будет Заяц в новом «Ну, погоди!» Фонтан на земельном участке привлёк большое разнообразие всякой живности Фонтан на земельном участке привлёк большое разнообразие всякой... Ретро-фотографии из СССР Ретро-фотографии из СССР Скрины из социальных сетей Скрины из социальных сетей Суровый общепит СССР: 5 заведений, где можно было дешево перекусить Суровый общепит СССР: 5 заведений, где можно было дешево перекусить История спасения солдата с неразорвавшейся миной хирургом-минёром Пахманом История спасения солдата с неразорвавшейся миной хирургом-минёром... Лица в истории: без них вы бы здесь совершенно точно не сидели Лица в истории: без них вы бы здесь совершенно точно не сидели 12 любопытных фактов о главной "матери драконов" - Эмилии Кларк 12 любопытных фактов о главной "матери драконов" - Эмилии Кларк Самоуверенность людей не знает пределов Самоуверенность людей не знает пределов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Рудиментарные дела. Кого, чему, зачем и что не нужно Рудиментарные дела. Кого, чему, зачем и что не нужно Кубики на октябрь #4 Кубики на октябрь #4 Как чемпион СССР Рыбаков в тюрьме дрался, а выйдя наказал американца за дерзость Как чемпион СССР Рыбаков в тюрьме дрался, а выйдя наказал... "Я россиянина": скандал на кассе продовольственного магазина "Я россиянина": скандал на кассе продовольственного магазина Четыре охранника и кот Четыре охранника и кот Неопытная спортсменка уронила на себя штангу Неопытная спортсменка уронила на себя штангу
Немецкая овчарка: Как массовая культура изуродовала одну из лучших пород

Немецкая овчарка: Как массовая культура изуродовала одну из лучших пород (8 фото)

Автор:
27 октября 2020 15:57
Метки: познавательно   собаки   факты   
1881
8

Признайтесь, мало кто не мечтал о шерстяном волчаре с мощными лапищами, наделённого в придачу интеллектом сверхразума и щенячьей преданностью. Этот пёс для многих является эталоном собачьего рода. Кто же удостоился столь высоких почестей? Конечно же кошмар преступников и любимица полицейских — немецкая овчарка.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: познавательно   собаки   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
ваня панкин 4 часа назад
была у меня овчарка... почти 20 лет протянула... после нее, никакую собаку не стал заводить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
*Сергей* 2 часа назад
У меня восточно-европейская овчарка. Выглядит почти как немецкая, но крупнее и спина ровная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Артур Гевондян *Сергей* Час назад
И на последнем фото, похоже что ВЕО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
wr2x2 2 часа назад
есть ещё восточно-европейские овчарки. Или это просто какая ветвь немецких овчарок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SSD wr2x2 2 часа назад
Нее. Своя тема. Крупнее, другой окрас. Жрут больше)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
wr2x2 2 часа назад
лет 15 назад не было овчарок с заниженной посадкой, вот это было красавцы, тогда ещё видимо не успели породу испортить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SSD wr2x2 2 часа назад
Заниженная жопа - это селекция. Они быстрее бегают на короткие дистанции, догнать нарушителя например. Долго бегать не могут. Сейчас овчарку "загонять" до хрипоты минут за 20 можно, но стартует лихо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SSD 2 часа назад
Эталоном считаю собаку Гитлера, ему бы говно не подсунули. Так вот, мало чем похожа его овчарка на современных. Хотя мозгов у них достаточно, да и в свете того, что все породы теперь в угоду деньгам - думаю лучший выбор. Надо искать с хороших питомников и где "сука" не плодит их раз в пол года на продажу. Тогда щенки крепкие и не страдают всякими болячками.
Эталоном считаю собаку Гитлера, ему бы говно не подсунули. Так вот, мало чем похожа его овчарка на современных. Хотя мозгов у них достаточно, да и в свете того, что все породы теперь в угоду деньгам - думаю лучший выбор. Надо искать с хороших питомников и где "сука" не плодит их раз в пол года на продажу. Тогда щенки крепкие и не страдают всякими болячками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
yuriysand SSD Час назад
Цыгане Адику койота втюхали. От того и обозлился на весь мир!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа 5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа На что не пойдет женщина ради красоты? На что не пойдет женщина ради красоты? Распутывая историю Ады Лавлейс (первого программиста в истории) Распутывая историю Ады Лавлейс (первого программиста в истории) 23 диких "секрета" старых голливудских фильмов 23 диких "секрета" старых голливудских фильмов 40 занимательных ответов на вопрос "А что будет, если...?" 40 занимательных ответов на вопрос "А что будет, если...?" Герб Санкт-Петербурга Герб Санкт-Петербурга
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2760460



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Компьютерный мастер. Живу рядом...": как разводят по объявлению. Инструкция для мошенников
8
239
"Компьютерный мастер. Живу рядом...": как разводят по объявлению. Инструкция для...
На создание этих резных каменных чудес требуются годы, а их стоимость достигает 1 миллиона долларов
4
75
На создание этих резных каменных чудес требуются годы, а их стоимость достигает 1...
﻿
Набирающие популярность
Обалденный овсяный хлеб с мёдом по скандинавскому рецепту. ( Хлеб с овсяными хлопьями )
4
6
Обалденный овсяный хлеб с мёдом по скандинавскому рецепту. ( Хлеб с овсяными хлопьями )
«Хэллоуин Хьюби»: почему Адам Сэндлер продолжает сниматься в плохом кино
0
8
«Хэллоуин Хьюби»: почему Адам Сэндлер продолжает сниматься в плохом кино
Питерскую учительницу дважды уволили за слишком откровенный твиттер (8 фото)
Питерскую учительницу дважды уволили за слишком откровенный твиттер (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#авария#авто авария#кино#сша#разное#актеры#ретро
#факты#прикол#люди#автомобили#природа#россия#автомир#смешные#знаменитости#фейл
#юмор#интересное#животные#дтп#прикольные#СССР#неудача#на различный вкус#картинки#яавтор

На что жалуетесь?

Вернуться