Немецкая овчарка: Как массовая культура изуродовала одну из лучших пород

Признайтесь, мало кто не мечтал о шерстяном волчаре с мощными лапищами, наделённого в придачу интеллектом сверхразума и щенячьей преданностью. Этот пёс для многих является эталоном собачьего рода. Кто же удостоился столь высоких почестей? Конечно же кошмар преступников и любимица полицейских — немецкая овчарка.
Прародителем овчарочьего рода были собаки, распространённые на территориях России и Чехии в 1200-1000 годах до Н.Э. Но как порода немцы появилась лишь в конце 19 века, за что мы говорим спасибо Максу Эмилю Фредерику фон Штефаницу.
Так выглядела порода в начале 20 века.
Из обычной собаки он создал настоящего бойца с устойчивой психикой, недюжинным умом и отменной физической подготовкой. Штефаниц высоко ценил рабочие качества и считал, что дальнейшее развитие овчарок должно быть связано с ними. Так оно и получилось.
Сегодня существует 2 типа немецких овчарок
Первые — овчарки рабочего разведения. Их вы, скорее всего, даже не видели. Но это тот самый волчок, который сделает вам кусь за бочок. Окрас у них не самый «породистый», но щеголять перед судьями на выставках им не пристало.
Этих пёселей разводят исключительно в военных питомниках. Овчарка рабочего разведения — тот самый универсальный солдат, который способен и преступника задержать, и наркоту учуять и, при желании, скот выпасти. Именно этот парень должен был стать лицом сериала Мухтар!
Но вместо этого на лаврах славы почивает второй, шоу тип овчарок. Это те самые красавчики, которых мы видим в кино. В отличие от предыдущего типа, эти парни более дружелюбны, потому становятся отличными компаньонами.
Рабочие качества у этого типа тоже присутствуют, но из-за неправильного разведения некоторые особи их теряют. А ведь это — достояние породы.
Кроме того, в отличие от своих сородичей-солдат, выставочный тип имеет типичную посадку баклажановой лады, то бишь заниженную. Выглядит это весьма забавно, но итог такой селекции далеко нерадостный — дисплазия тазобедренных суставов.
Уже к 5 годам болеющий пёс может полностью потерять способность передвигаться, поэтому бойцы из этих собак выходят хуже, чем их боевые собратья.
Это заболевание появилось из-за введения этой породы в массовую культуру и недобросовестности заводчиков. Порой, доходит и до вот таких проблем со здоровьем...К сожалению, это не фотошоп.
Немецкая овчарка подойдёт лишь ответственным людям, готовым уделять собаке время и внимание — пытливый ум требует немало тренировок. Вы же не хотите, чтобы зверюга весом в 40 кило разнесла вам дом в щепки, верно?
Причём заниматься с щенком следует с первого дня его появления в доме. Начните с базовых команд, чтобы вам было легче контролировать подрастающего Мухтара. А после года уже можно заняться и служебной дрессировкой, чтоб и пёсель не скучал, и вам тёмным вечером на прогулке с питомцем спокойней было.
Источник:
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