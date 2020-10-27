Маяк Джидды — самый высокий маяк планеты

В Аравии любят всё самое большое... На этот раз под прицелом маяк Джидды — самый высокий действующий маяк планеты Земля.
Маяк расположен в порту Джидды. А если быть более точным, то маяк находится в конце внешнего пирса на северной стороне входа в морской порт Джидды.
В Саудовской Аравии это сооружение также называют "Свет Джидды".
Высота маяка составляет 133 метра. Для справки: знаменитый Александрийский маяк был в высоту 150 метров и считался одним из семи Чудес света.
Он был введён в эксплуатацию в 1990 году.
Для туристов доступ в маяк закрыт. Но очень хороший вид открывается на маяк со стороны порта.
Маяк стал одной из главных достопримечательностей Джидды.
Примечательно, что сначала сооружение строилось как контрольная башня, и лишь затем приняло дополнительные сигнальные функции, став маяком.
Источник:
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