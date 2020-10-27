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Маяк Джидды — самый высокий маяк планеты

Маяк Джидды — самый высокий маяк планеты (5 фото)

Автор:
27 октября 2020 10:20
Сообщество : Факты
Метки: Джидда   Маяк Джидды   достопримечательности   маяк   маяки   саудовская аравия   
641
5

В Аравии любят всё самое большое... На этот раз под прицелом маяк Джидды — самый высокий действующий маяк планеты Земля.

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Метки: Джидда   Маяк Джидды   достопримечательности   маяк   маяки   саудовская аравия   
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1  комментарий
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banzai7 Полчаса назад
Не знаю чем вдохновлялся архитектор, но похоже на детскую погремушку.
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