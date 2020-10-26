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Белл-Рок: кладбище кораблей и старейший рифовый маяк

Белл-Рок: кладбище кораблей и старейший рифовый маяк (9 фото)

Автор:
26 октября 2020 14:16
Сообщество : Исторические факты
Метки: Белл-Рок   британия   британские маяки   маяк   маяки   маяки XIX века   маяки на рифах   
943
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Маяк на побережье Шотландии построили не просто так. Каждую зиму на месте этой скалы разбивалось до шести кораблей. Скала Белл-Рок стала настоящим кладбищем кораблей.

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Метки: Белл-Рок   британия   британские маяки   маяк   маяки   маяки XIX века   маяки на рифах   
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Dobry vojak Svejk 44 минуты назад
Автор, спасибо. Накопал ещё немного информации - интересно же )

Еще никто и никогда не строил маяки на скале скрытой под водой. Ни одно сделанное человеком сооружение не удерживалось на скале. Даже установленный местным монахом предупреждающий колокол, от которого и происходило название, уже через год был смыт волнами.
Robert Stevenson был младшим инженером компании «Северных маяков» и занимался самообразованием. Его твердые религиозные убеждения способствовали построить его собственный маяк. Руководители компании, где работал инженер, с неохотой согласились посмотреть его разработки - они не верили, что маяк может быть установлен на "Колокольной скале". Предложение молодого инженера было радикальным и дорогим (стоимость проекта составила 42000 фунтов стерлингов), поэтому директоров убедить не удалось.
Большинство маяков того времени были просто кострами с углем. Каждую ночь шотландский берег погружался во тьму. «Убийца» уже унес множество кораблей и снова ждал новую жертву. Но Стивенсон по своему опыту знал, что он сможет построить высокую каменную сигнальную башню, которая спасет сотни жизней. Проблемой был отлив, который оголял скалу чуть более двух метров всего на несколько часов.
Огромный 64-орудийный линкор «Йорк» потерпел крушение у берегов Шотландии. Все 500 членов команды погибли. После этого случая были возобновлены требования к компании «Северных маяков», чтобы те приняли меры. На помощь был приглашен самый выдающийся инженер того времени Джон Ренни, который никогда не строил маяки. Инженеру понравились конструкция маяка Стивенсона, но требовала ряд модернизаций. Ренни был назначен главным консультантом, Стивенсон - его ассистентом.

Летом 1806 года парламент принял решение уполномоченным компании «Северный свет» построить маяк на рифе под названием «Колокольная скала». Наконец мечта, которую семь лет ждал Роберт Стивенсон, осуществилась. Он набрал команду из 60 человек состоящую из каменщиков плотников, кузнецов и моряков.
17 августа 1807 года люди отправились к скале и пробыли там два месяца. Прибыв на место, команда обнаружила обломки кораблей разбившихся в зимние месяцы. Люди сразу начали орудовать кирками, так как работать можно было только в спокойные летние месяцы. Взрывчатку использовать было нельзя из-за возможных повреждений самого рифа. Кирки очень быстро затуплялись, поэтому на помощь пришлись умения кузнеца. Нельзя было терять ни минуты, так как через несколько часов риф погрузиться под воду. Стивенсон молился вместе с другими людьми. С наступлением прилива в течение 20 часов в сутки, когда риф находился под водой команда строителей жила на шхуне, которая на расстоянии в миле от рифа стояла на якоре. К ней команда добиралась на лодке. Это был очень трудно. В связи с этим Стивенсон разработал постройку бараков прямо на рифе, где команда могла прожить какое-то время. Для этого было построено жилище на сваях с глубоким фундаментом. На что ушел один год. Затем риф был оставлен до следующего года из-за частых приливов и зимних штормов.
В этот период работы продолжались на суше. Из жесткого обердинского гранита каменщики вытесывали блоки. Весной 1808 года Стивенсон и его люди снова отправились на скалу. Пришло время закрепить на скале камни фундамента. Это было событие равносильное закладке корабля, который прослужит сотни лет. Дом в башне был закончен и готов к проверке. Башня была убежищем, и команда строителей была уверена, что на скале они будут в безопасности.
Камни один за другим с аккуратностью хрусталя выгружали на риф благодаря не хитроумному подъемному устройству. В блоки были вбиты крюки для сцепления с тросом. К концу 1809 года было положено три ряда камней с цементом. Вскоре погода вынудила строителей маяка снова оставить проклятый риф.

После зимовки работы снова возобновились. Башня начала приобретать форму согласно инструкциям Ренни.

Наконец 1 февраля 1811 года Стивенсон был положен последний гранит. Всего их было 2500 штук. Маяк Стивенсона сразу привлек внимание общественности. Многие преодолевали большую дистанцию на лодках, чтобы увидеть это достижение.
Наконец настала ночь, когда Роберт Стивенсон и его люди вышли на палубу, чтобы увидеть, как 24 огромных фонаря зажгутся в первый раз. Маяк «Bell Rock» был закончен. После открытия маяка начался спор относительно разработчика строительства, которое продолжался несколько лет, хотя было очевидно, кто его построил.

С технической точки зрения маяк «Bell Rock» тоже имел высокое превосходство. Стивенсон применил на маяке изобретение, сделанное французским инженером Аргоном. Оно заключалось в следующем - в пробирку с газом погружалось пламя, которое горело ярче. Кроме того инженер расположил вокруг пламени отражатели, чтобы излучаемый свет сфокусировать в один интенсивный луч, который был заметен дальше в море. Дополнительно перед отражателями он поместил красное стекло, которые попеременно производили красные и белые вспышки. Теперь моряки видели, что находится под этим пронизывающим светом. Еще не один маяк того времени не светил так ярко.
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Источник: http://korabley.nethttp://korabley.net
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2k
ваня панкин Полчаса назад
работать смотрителем маяка может только интроверт...
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