Белл-Рок: кладбище кораблей и старейший рифовый маяк

Скала была местом кораблекрушений, поскольку она лежит чуть ниже поверхности моря в течение всего времени, кроме нескольких часов во время отлива.

Риф, на котором расположен маяк, имеет протяжённость 600 м и почти всё время скрыт под водой. Риф появляется в течение короткого промежутка времени во время отлива.

Во время самого сильного отлива, риф возвышается на 1,22 метра над поверхностью воды. А во время самого сильного прилива он скрыт на 3,65 метра под водой.