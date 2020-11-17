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Фонтан короля Фахда — самый высокий фонтан Земли

Фонтан короля Фахда — самый высокий фонтан Земли (10 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 10:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: достопримечательности Саудовской Аравии   саудовская аравия   фонтан короля Фахда   фонтаны   фонтаны Джидды   фонтаны Саудовской Аравии   фонтаны мира   
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Любят в Саудовской Аравии всё самое-самое. Недавно был пост про строительство самого большого небоскрёба планеты на Аравийском полуострове. А также был пост про самый большой маяк планеты. Чем порадуют в этом посте?

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Метки: достопримечательности Саудовской Аравии   саудовская аравия   фонтан короля Фахда   фонтаны   фонтаны Джидды   фонтаны Саудовской Аравии   фонтаны мира   
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ah3007 24 минуты назад
Холотрезубец им не переплюнуть.
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