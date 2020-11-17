Фонтан короля Фахда — самый высокий фонтан Земли

Любят в Саудовской Аравии всё самое-самое. Недавно был пост про строительство самого большого небоскрёба планеты на Аравийском полуострове. А также был пост про самый большой маяк планеты. Чем порадуют в этом посте?
Фонтан Фахда так называется, поскольку его построил на свои деньги Фахд ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд.
Король вступил на трон в 1982 году. А в 1985 году фонтан ввели в эксплуатацию.
Это самый высокий в мире фонтан, поскольку вода взлетает на высоту более 300 метров.
Ближайший конкуренты фонтана короля Фахда расположен в Южной Корее, Но высота струи южнокорейского фонтана на треть меньше аравийского.
Фонтан также имеет название фонтан Джидды, поскольку расположен в городе Джидда. Фонтан виден повсюду в окрестностях этого города.
Выбрасываемая вода может достигать скорости 375 км / ч, а её масса в воздухе превышает 16 тонн.
В фонтане вместо пресной используется соленая вода из Красного моря. Из-за этого в восьмидесятых годах начались проблемы с коррозией. В 1987 году была создана специальная анодная защита металлических элементов фонтана.
Ночью фонтан освещают более 500 прожекторов.
Примечательно, что первоначально высота фонтана была почти в три раза меньше. Новое оборудование установили во второй половине 1985 года.
Основание фонтана имеет форму большой курильницы для благовоний
Видео с фонтаном короля Фахда
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