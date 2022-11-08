Храм-маяк на побережье Белого моря

Строительство храма-маяка стартовало в 1860 году. Уже в 1862 году здание было достроено. Над его проектом трудился губернский архитектор Алексей Шахларев. В течение тридцати лет с момента его основания за состоянием маяка следили люди, которые не имели к церкви отношения, но с 1897 года работники монастыря взяли на себя обязанности по его обслуживанию. Служители зажигали керосиновые лампы после захода солнца.

Если в летний период здесь жило до шести человек, то на зиму оставалось всего двое человек.

В 1904 году неэффективные и опасные керосиновые лампы были заменены современными на тот момент французскими осветительными приборами.