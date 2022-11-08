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Храм-маяк на побережье Белого моря

Храм-маяк на побережье Белого моря

Автор:
08 ноября 2022 17:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Архангельская область   Культурное наследие   белое море   маяки   храмы России   церкви России маяки России   
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Уникальное строение расположено на Секирной горе у Белого моря. Уникальное строение является объектом культурного наследия России, созданное в конце XIX моря в Архангельской области. Это не просто церковь, но ещё и самый высокий маяк Белого моря.


Маяк проектировался ещё во второй половине XIX века. Специально для уникального объекта искали выгодную точку в районе Соловецких островов Архангельской губернии. Идеальным местом стала Секирная гора (65°06′14″ с. ш. 35°35′15″ в. д.), расположенная к западу от Архангельска.


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Строительство храма-маяка стартовало в 1860 году. Уже в 1862 году здание было достроено. Над его проектом трудился губернский архитектор Алексей Шахларев. В течение тридцати лет с момента его основания за состоянием маяка следили люди, которые не имели к церкви отношения, но с 1897 года работники монастыря взяли на себя обязанности по его обслуживанию. Служители зажигали керосиновые лампы после захода солнца.


Если в летний период здесь жило до шести человек, то на зиму оставалось всего двое человек.


В 1904 году неэффективные и опасные керосиновые лампы были заменены современными на тот момент французскими осветительными приборами.

После революции здание отошло под юрисдикцию военных. В советский период маяк был подключен к электрической сети. Маяк расположен так, что его свет видно за 10 миль от берега, что весьма неплохо.

В настоящее время там установлено навигационное оборудование.

Начиная с девяностых годов храм восстанавливается и реставрируется, в храме проводятся служения. Маяк-храм стал одной из важных достопримечательностей Севера и является важным историческим памятником.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Архангельская область   Культурное наследие   белое море   маяки   храмы России   церкви России маяки России   
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1  комментарий
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Александр Лукин Полчаса назад
Одно из самых страшных мест было во времена репрессий, о секирке знали все.
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Никифоридис

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