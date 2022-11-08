Храм-маяк на побережье Белого моря

Уникальное строение расположено на Секирной горе у Белого моря. Уникальное строение является объектом культурного наследия России, созданное в конце XIX моря в Архангельской области. Это не просто церковь, но ещё и самый высокий маяк Белого моря.
Маяк проектировался ещё во второй половине XIX века. Специально для уникального объекта искали выгодную точку в районе Соловецких островов Архангельской губернии. Идеальным местом стала Секирная гора (65°06′14″ с. ш. 35°35′15″ в. д.), расположенная к западу от Архангельска.
Строительство храма-маяка стартовало в 1860 году. Уже в 1862 году здание было достроено. Над его проектом трудился губернский архитектор Алексей Шахларев. В течение тридцати лет с момента его основания за состоянием маяка следили люди, которые не имели к церкви отношения, но с 1897 года работники монастыря взяли на себя обязанности по его обслуживанию. Служители зажигали керосиновые лампы после захода солнца.
Если в летний период здесь жило до шести человек, то на зиму оставалось всего двое человек.
В 1904 году неэффективные и опасные керосиновые лампы были заменены современными на тот момент французскими осветительными приборами.
После революции здание отошло под юрисдикцию военных. В советский период маяк был подключен к электрической сети. Маяк расположен так, что его свет видно за 10 миль от берега, что весьма неплохо.
В настоящее время там установлено навигационное оборудование.
Начиная с девяностых годов храм восстанавливается и реставрируется, в храме проводятся служения. Маяк-храм стал одной из важных достопримечательностей Севера и является важным историческим памятником.
Источник:
АНТИФИШКИ
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