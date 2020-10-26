Перед вами очень интересный снимок - фотопроба Николая Караченцова к очень известному фильму. Вот только, сможете угадать - в образе героя какого фильма он здесь? Вот ещё один снимок
Ганжа из "Большой перемены" или Балаганов из "Золотого телёнка"? Вася Векшин из "Место встречи изменить нельзя" или Кирпич из того же фильма? А может всё же Ури из "Приключений Электроника" или Володя Бусыгин из "Старшего сына"?
Если у вас был один из этих вариантов, вы не угадали. Но, возможно вы всё же догадались
Эта фотопроба на роль Афанасия Борщова в фильм Георгия Данелии "Афоня"
Но утверждён он на эту роль, как вы все прекрасно знаете, не был. И виной тому стала его фирменная улыбка - по слухам, ассистентка режиссера, увидев пробы Николая Петровича на роль, заявила, что этому актёры придётся делать накладку на зубы, поскольку такой улыбкой такую девушку, как Катя Снегирева, не очаруешь
Кто ещё пробовался на роль? Очень известные актёры.
Ну вот к примеру Андрей Мартынов
Владимир Носик (его Афоня показался слишком уж положительным)
Семён Морозов
А также Борислав Брондуков, Виктор Проскурин, Владимир Меньшов, Борис Щербаков, Иван Бортник. Георгий Бурков
А вообще, по словам Георгия Данелия, в этой роли он видел всего трёх актёров - Владимира Высоцкого, Даниэля Ольбрыхского или Леонида Куравлёва. Остальных актёров он смотрел в надежде, что увидит актёра, который "откроет своего, неожиданного Афоню". Ну а о том, кто сыграл Афоню в итоге, рассказывать, думаю, не надо.
Леонид Куравлёв в художественном фильме Георгия Данелии "Афоня", Мосфильм, 1975 год
В Куравлёве Данелия нашел необходимый для этой роли баланс положительного и отрицательного, юмора и серьезности, раздолбайства и обаяния.
Источник:
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