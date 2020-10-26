Но утверждён он на эту роль, как вы все прекрасно знаете, не был. И виной тому стала его фирменная улыбка - по слухам, ассистентка режиссера, увидев пробы Николая Петровича на роль, заявила, что этому актёры придётся делать накладку на зубы, поскольку такой улыбкой такую девушку, как Катя Снегирева, не очаруешь

Кто ещё пробовался на роль? Очень известные актёры.

Ну вот к примеру Андрей Мартынов