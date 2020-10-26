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Малоизвестная фотопроба Николая Караченцова

Малоизвестная фотопроба Николая Караченцова (8 фото)

Автор:
26 октября 2020 15:34
Метки: актеры   кино   пробы   
2001
8

Перед вами очень интересный снимок - фотопроба Николая Караченцова к очень известному фильму. Вот только, сможете угадать - в образе героя какого фильма он здесь? Вот ещё один снимок

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Метки: актеры   кино   пробы   
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5  комментариев
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8k
Антон Семёныч 15 часов назад
Я угадал...Афоня !!!
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Никита Антон Семёныч 14 часов назад
Гони рубль, родственник!Мне Афоня рубль должен был!
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8k
Antique computer 14 часов назад
Меньшов бы смог не хуже.
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gena Antique computer 10 часов назад
Внешне похож, может поэтому так кажется. Хотя Меньшов тоже классный актер.
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