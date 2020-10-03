Лучшие работы конкурса Close-Up Photographer Of The Year 2020

Close-Up Photographer Of The Year - международный конкурс, посвященный макро- и микрофотографии. Посмотрите на победителей - эти крупные планы вызывают восторг и изумление.
Лептоцефал (стадия личиночного развития) угря. Индонезия. Первое место в категории "Животные" и абсолютный победитель конкурса. Автор: Галис Хоарау
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Кошачий геккон. Снимок сделан в национальном парке Кубах на острове Борнео. Автор: Бернхард Шуберт
Удивительно детальный снимок "стеклянного червя" (личинка комара рода Коретра). Снято на смартфон. Автор: Андрей Савицкий
Паук-охотник плывет по болотистому пруду в поисках добычи в национальном парке Плещеево озеро, Россия. Автор: Светлана Иваненко
Кристаллы льда, образовавшиеся внутри поврежденного пластикового окна. Автор: Эдвин Гисберс
Поток лавы, извергающийся у ног фотографа во время похода по лавовому полю Калапана на Гавайях. Автор: Марк Джеймс
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: крупным планом лучшие снимки макро-фотографии макрофотография победители конкурса фотоконкурс
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