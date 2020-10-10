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40 лучших снимков конкурса семейной фотографии This is Reportage: Family

40 лучших снимков конкурса семейной фотографии This is Reportage: Family (40 фото)

Автор:
10 октября 2020 14:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: естественность   лучшие снимки   лучшие фото   победители конкурса   семейная фотография   фотоконкурс   
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40
Семейная фотография - отдельный жанр искусства и может быть очень разной - эмоциональной, забавной, нежной, впечатляющей... Главное правило This is Reportage: Family - все кадры, представленные на конкурс, сделаны "на лету", под влиянием момента, и не являются постановочными. Естественность - вот что важно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: естественность   лучшие снимки   лучшие фото   победители конкурса   семейная фотография   фотоконкурс   
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