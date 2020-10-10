40 лучших снимков конкурса семейной фотографии This is Reportage: Family

Семейная фотография - отдельный жанр искусства и может быть очень разной - эмоциональной, забавной, нежной, впечатляющей... Главное правило This is Reportage: Family - все кадры, представленные на конкурс, сделаны "на лету", под влиянием момента, и не являются постановочными. Естественность - вот что важно.

1. Эльс Корстен (Нидерланды) 0 Источник:

2. Бекс Майни (Великобритания) 0 Источник:

×

3. Эмили Ренье (Великобритания) 0 Источник:

4. Анна Роуленд (Великобритания) 0 Источник:

5. Менино Конхесе Менина (Португалия) 0 Источник:

6. Педро Вилела (Португалия) 0 Источник:

7. Жоао Лоуренку (Португалия) 0 Источник:

8. Сьюзан Уайт (США) 0 Источник:

9. Адам Райли (Великобритания) 0 Источник:

10. Санне Де Блок (Бельгия) 0 Источник:

11. Кэтрин Хадсон (Франция) 0 Источник:

12. Юлия Роуз-Грейм (Германия) 0 Источник:

13. Джошуа Д'Хонд (Бельгия) 0 Источник:

14. Рэйчел Райан (Великобритания) 0 Источник:

15. Анджей Витек (Испания) 0 Источник:

16. Линси Аандевил (Нидерланды) 0 Источник:

17. Педро Вилела (Португалия) 0 Источник:

18. Лавиния Ниту (Италия) 0 Источник:

19. Джошуа Д'Хонд (Бельгия) 0 Источник:

20. Марике Зентенс (Нидерланды) 0 Источник:

21. Луиза Ван ден Брук (Нидерланды) 0 Источник:

22. Марин Порон (Франция) 0 Источник:

23. Ана Бакхаус (Объединенные Арабские Эмираты) 0 Источник:

24. Лиза Ху Чен (США) 0 Источник:

25. Мариса Мартинс (Португалия) 0 Источник:

26. Ровена Медоуз (Австралия) 0 Источник:

27. Логан Вестом (США) 0 Источник:

28. Джена Лав (США) 0 Источник:

29. Джесс Ликупс (Дания) 0 Источник:

30. Эрика Хокинс (Великобритания) 0 Источник:

31. Катрин Кюлленберг (Германия) 0 Источник:

32. Дафна Маттис (Бельгия) 0 Источник:

33. Элли Ван Херк (Бельгия) 0 Источник:

34. Ралука Чейз (Великобритания) 0 Источник:

35. Элис Чепмен (Великобритания) 0 Источник:

36. Лисбет Парлевлит (Нидерланды) 0 Источник:

37. Линда Буритиус-Коленбрандер (Нидерланды) 0 Источник:

38. Паула Герейн (Канада) 0 Источник:

39. Симона Дитикер (Швейцария) 0 Источник: