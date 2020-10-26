Красотка Лана Роудс (Lana Rhoades) — №1 на PornHub

Лана Роудс (англ. Lana Rhoades; род. 6 сентября 1996 года в Чикаго, Иллинойс, США) — американская порноактриса. Лауреатка премии XBIZ Award в категории «Лучшая новая старлетка» (2017).
Имеет чешско-словенские корни. Родилась в религиозной семье. Выросла в штате Висконсин, в деревне, расположенной неподалёку от границы штата Иллинойс. После раннего окончания средней школы, где, кроме учёбы, также занималась гимнастикой и черлидингом, в 17 лет переезжает поближе к Чикаго. Там же начинает работать официанткой в баре The Tilted Kilt и в ресторане Hooters. Также работала стриптизёршей.
Дебютировала в порноиндустрии в апреле 2016 года в возрасте 19 лет, снявшись для сайта FTV Girls. Псевдоним Лана взяла от одного из персонажей второго сезона телесериала «Американская история ужасов».
В августе 2016 года была избрана американским журналом Penthouse «Киской месяца» (Pet of the Month). В конце того же месяца снялась в ещё одной фотосессии для сайта Penthouse. Также снялась для сайта Playboy Plus. В июле 2017 года была выбрана порносайтом Cherry Pimps как Cherry of the Month. Через месяц было объявлено о том, что Лана станет моделью месяца (Honey of the Month) и появится на обложке журнала Hustler за октябрь того же года. В ноябре 2017 года стала «Ангелом Vixen». В этом же месяце была также выбрана порносайтом Twistys как Treat of the Month. Осенью 2019 года вновь снимается для обложки и разворота Hustler. В конце сентября 2020 года в третий раз появляется на обложке Hustler, на этот раз снявшись в совместной фотосессии с Адрией Рэй.
13 января 2017 года Лана была объявлена победительницей XBIZ Award в категории «Лучшая новая старлетка». Также победила в категории «Hottest Newcomer» премии AVN. В октябре того же года получила награду NightMoves Award в категории «Лучшая новая старлетка» (выбор поклонников). Вместе с Маркусом Дюпри получила в конце января 2018 года награду AVN Awards. В октябре того же года удостоилась второй награды NightMoves Award, на этот раз в категории «Лучшее тело» (выбор поклонников).
В январе 2018 года журнал Fortune поместил Лану в список «Грязная дюжина: Самые популярные порнозвёзды».
По состоянию на октябрь 2018 года снялась в 200 порнофильмах.
Начиная с 2019 года прекратила сниматься в профессиональном порно, занявшись электронной коммерцией и написанием автобиографии.
В конце февраля 2020 года заключает контракт с компанией Brazzers для работы в качестве креативного сотрудника.
Дебютировала в порноиндустрии в апреле 2016 года в возрасте 19 лет, снявшись для сайта FTV Girls. Псевдоним Лана взяла от одного из персонажей второго сезона телесериала «Американская история ужасов».
В августе 2016 года была избрана американским журналом Penthouse «Киской месяца» (Pet of the Month). В конце того же месяца снялась в ещё одной фотосессии для сайта Penthouse. Также снялась для сайта Playboy Plus. В июле 2017 года была выбрана порносайтом Cherry Pimps как Cherry of the Month. Через месяц было объявлено о том, что Лана станет моделью месяца (Honey of the Month) и появится на обложке журнала Hustler за октябрь того же года. В ноябре 2017 года стала «Ангелом Vixen». В этом же месяце была также выбрана порносайтом Twistys как Treat of the Month. Осенью 2019 года вновь снимается для обложки и разворота Hustler. В конце сентября 2020 года в третий раз появляется на обложке Hustler, на этот раз снявшись в совместной фотосессии с Адрией Рэй.
13 января 2017 года Лана была объявлена победительницей XBIZ Award в категории «Лучшая новая старлетка». Также победила в категории «Hottest Newcomer» премии AVN. В октябре того же года получила награду NightMoves Award в категории «Лучшая новая старлетка» (выбор поклонников). Вместе с Маркусом Дюпри получила в конце января 2018 года награду AVN Awards. В октябре того же года удостоилась второй награды NightMoves Award, на этот раз в категории «Лучшее тело» (выбор поклонников).
В январе 2018 года журнал Fortune поместил Лану в список «Грязная дюжина: Самые популярные порнозвёзды».
По состоянию на октябрь 2018 года снялась в 200 порнофильмах.
Начиная с 2019 года прекратила сниматься в профессиональном порно, занявшись электронной коммерцией и написанием автобиографии.
В конце февраля 2020 года заключает контракт с компанией Brazzers для работы в качестве креативного сотрудника.
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Интересно, а что она в своей автобиографии напишет? Что после того, как окончила школу видела и принимала в себя во все дыры разнообразные по цвету и размеру буи?
Сама то хоть приблизительную цифру назвать сможет?)
ЗЫ. На вопрос "с какой целью друг интересуется", он спросил ответить, что просто любит разную статистику собирать)
ЗЫ2. На самом деле, никакой цели нет)) просто мысля идиотская)
опять же сколько достижений- внукам (если конечно они будут) рассказывать будет как сама всего в жизни добилась)
"Начиная с 2019 года прекратила сниматься в профессиональном порно, занявшись электронной коммерцией и написанием автобиографии."