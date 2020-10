Красотка Лана Роудс (Lana Rhoades) — №1 на PornHub

Имеет чешско-словенские корни. Родилась в религиозной семье. Выросла в штате Висконсин, в деревне, расположенной неподалёку от границы штата Иллинойс. После раннего окончания средней школы, где, кроме учёбы, также занималась гимнастикой и черлидингом, в 17 лет переезжает поближе к Чикаго. Там же начинает работать официанткой в баре The Tilted Kilt и в ресторане Hooters. Также работала стриптизёршей.



Дебютировала в порноиндустрии в апреле 2016 года в возрасте 19 лет, снявшись для сайта FTV Girls. Псевдоним Лана взяла от одного из персонажей второго сезона телесериала «Американская история ужасов».



В августе 2016 года была избрана американским журналом Penthouse «Киской месяца» (Pet of the Month). В конце того же месяца снялась в ещё одной фотосессии для сайта Penthouse. Также снялась для сайта Playboy Plus. В июле 2017 года была выбрана порносайтом Cherry Pimps как Cherry of the Month. Через месяц было объявлено о том, что Лана станет моделью месяца (Honey of the Month) и появится на обложке журнала Hustler за октябрь того же года. В ноябре 2017 года стала «Ангелом Vixen». В этом же месяце была также выбрана порносайтом Twistys как Treat of the Month. Осенью 2019 года вновь снимается для обложки и разворота Hustler. В конце сентября 2020 года в третий раз появляется на обложке Hustler, на этот раз снявшись в совместной фотосессии с Адрией Рэй.



13 января 2017 года Лана была объявлена победительницей XBIZ Award в категории «Лучшая новая старлетка». Также победила в категории «Hottest Newcomer» премии AVN. В октябре того же года получила награду NightMoves Award в категории «Лучшая новая старлетка» (выбор поклонников). Вместе с Маркусом Дюпри получила в конце января 2018 года награду AVN Awards. В октябре того же года удостоилась второй награды NightMoves Award, на этот раз в категории «Лучшее тело» (выбор поклонников).



В январе 2018 года журнал Fortune поместил Лану в список «Грязная дюжина: Самые популярные порнозвёзды».



По состоянию на октябрь 2018 года снялась в 200 порнофильмах.



Начиная с 2019 года прекратила сниматься в профессиональном порно, занявшись электронной коммерцией и написанием автобиографии.



В конце февраля 2020 года заключает контракт с компанией Brazzers для работы в качестве креативного сотрудника.