Яузу пылесосят?

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Кем оказалась "учительница из Караганды", чьи фото потрясли иностранцев (5 фото) Кем оказалась "учительница из Караганды", чьи фото потрясли... 15 познавательных фактов о человеческом теле, которые вас поразят по-настоящему 15 познавательных фактов о человеческом теле, которые вас поразят... Автопилот Tesla принял рекламные флаги за два светофора и отказался двигаться с места Автопилот Tesla принял рекламные флаги за два светофора и... Увлекательные фотографии с крутыми штуками, историческими фактами и прочими удивительностями Увлекательные фотографии с крутыми штуками, историческими фактами... На создание этих резных каменных чудес требуются годы, а их стоимость достигает 1 миллиона долларов На создание этих резных каменных чудес требуются годы, а их... С чего начинается везение на войне? С чего начинается везение на войне? Уильям Сэдлер: 10 лучших фильмов с участием выдающегося актёра второго плана Уильям Сэдлер: 10 лучших фильмов с участием выдающегося актёра... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Наглый примат схватил туристку за грудь Наглый примат схватил туристку за грудь Настоящий человек: как Юрий Никулин старому клоуну квартиру в Ташкенте на съемках выбивал Настоящий человек: как Юрий Никулин старому клоуну квартиру в... Рыжие Рыжие Рыжие морды Рыжие морды "Столько не выпить!": как выглядели проститутки из "города грехов" Монреаля в 20-40-х годах XX века "Столько не выпить!": как выглядели проститутки из "города грехов"... В Волгограде из-за ссоры в родительском чате мужчина проломил обидчику голову кастетом В Волгограде из-за ссоры в родительском чате мужчина проломил... Страсти по "Борату": надувные куклы, кино и недовольные казахи Страсти по "Борату": надувные куклы, кино и недовольные казахи Разные гифки Разные гифки Равнина Налларбор (Nullarbor Plain) и утесы Банда (Bunda Cliffs) Равнина Налларбор (Nullarbor Plain) и утесы Банда (Bunda Cliffs) Киноляпы и факты фильма «Чистилище», где снимали знаменитую ленту Киноляпы и факты фильма «Чистилище», где снимали знаменитую ленту История создания светодиодов История создания светодиодов
Яузу пылесосят?

Яузу пылесосят? (6 фото)

Автор:
26 октября 2020 07:20
Метки: работы   факты   фото   яуза   
567
6
Вчера утром наткнулся на Яузе на интересное судно.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: работы   факты   фото   яуза   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
Максим Т. 2 часа назад
Берёзы подмосковные
Шумели вдалеке,
Плыла, качалась лодочка
По Яузе-реке,
Плыла, качалась лодочка
По Яузе-реке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
San_Fajanse 37 минут назад
Дноуглубительные работы, не более того
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ysik 46 минут назад
Большую часть русла вдоль реки Яуза, укрепили подпорными стенками в 1939г. В 1967г, определили, что данная конструкция русла, ведет к быстрому заиливанию берегов. Попытались, бороться с этим при реконструкции в 1968г, в 2003г. Но по факту, сейчас во многих местах русла, особенно вдоль подпорных стен глубина иловых отложений до 1,5м. Заиливание русла, особенно в центре Москвы, процесс крайне неприятный, ведет к разрушению подпорных стенок, ухудшению дренажа, возможности затопления, разрушению набережных и т.д. Вот и "Пылесосят" русло. А в ближайшие пару лет, через Яузу планируют перекинуть несколько пешеходных мостиков, один на Рубцовской набережной, другой у Ростокино, восстановить тротуары, отремонтировать подпорные стенки, за одно и всю Яузу приводят в порядок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Ратибор Час назад
Да просто любовница какого-нибудь олигарха уронила в речку кольцо с брюликом на пару сотен карат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Хью́берт 2 часа назад
Илосос какой то плавучий наверное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Ну скажешь тоже... Выше по течению, знакомые ребята, щуку окуней таскают. Но это, наверное не сама Яуза, а какой-то приток её.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Кем оказалась "учительница из Караганды", чьи фото потрясли иностранцев (5 фото) Кем оказалась "учительница из Караганды", чьи фото потрясли иностранцев (5 фото) Герб Санкт-Петербурга Герб Санкт-Петербурга Сколько у жирафа шейных позвонков? Сколько у жирафа шейных позвонков? То, чего вы не знали об Азовском море. Интересные факты То, чего вы не знали об Азовском море. Интересные факты Первая помощь при ожогах Первая помощь при ожогах Распутывая историю Ады Лавлейс (первого программиста в истории) Распутывая историю Ады Лавлейс (первого программиста в истории)
Сергей

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1002010



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые произошли будто вчера
4
102
"Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые произошли будто вчера
Месть — блюдо, которое принято подавать холодным
1
186
Месть — блюдо, которое принято подавать холодным
﻿
Набирающие популярность
Ил-96-400М
1
67
Ил-96-400М
Владелец Mercedes, разругавшись с дилером, сжёг свою машину, стоимостью в 13 млн рублей
0
289
Владелец Mercedes, разругавшись с дилером, сжёг свою машину, стоимостью в 13 млн рублей
Кем оказалась "учительница из Караганды", чьи фото потрясли иностранцев (5 фото)
Кем оказалась "учительница из Караганды", чьи фото потрясли иностранцев (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#юмор#прикол#девушки#смешные#gif#кот#настроение#интересное#криминал
#фото#интересно#природа#кино#сша#картинки#кошки#позитив#искусство#мода
#история#животные#прикольные#коты#на различный вкус#комментарии#люди#еда#красиво#приговор

На что жалуетесь?

Вернуться