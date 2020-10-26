Яузу пылесосят?

Вчера утром наткнулся на Яузе на интересное судно.
Поначалу подумал, что это экскаватор. Но тогда рядом должна была бы стоять баржа, в которую он грузил бы донные отложения.
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Оказалось, что это что-то типа земснаряда. Засасывает ил и подаёт его вместе с водой куда-то по трубам. Вот только куда? Гибкий трубопровод в данном случае уходит в коллектор.
Появилась хоть какая-то ясность о назначении труб и рукавов, которые опутали набережные Яузы в районе Сокольников.
На судне номер М-12-3312 Акватория-3. Поиск в интернете ничего не дал. Дождёмся комментария специалиста.
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