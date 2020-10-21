Пословицы о дружбе

Верному другу цены нет.



Верный друг лучше сотни слуг.



Дружба — как стекло: разобьешь — не сложишь.



Друг научит, а недруг проучит.



Человек без друзей — что дерево без корней.



Доброе братство лучше богатства.



Друга люби — себя не губи.



Для дружбы нет расстояний.



Друг за друга стой — и выиграешь бой.



Легко друзей найти, да трудно сохранить.



В дружбе — правда.



Друга на деньги не купишь.



Не имей сто рублей, а имей сто друзей.



Друзья прямые — что братья родные.



Крепкую дружбу и топором не разрубишь.



Без друга на сердце вьюга.



Друзья до черного дня.



Не мил и свет, когда друга нет.



Друга иметь — себя не жалеть.



Для друга семь верст не околица.



Без беды друга не узнаешь.



Нет друга, так ищи: а нашел, так береги.



Добрый друг лучше ста родственников.



Недруг поддакивает, а друг спорит.



Неверный друг — опасный враг.



Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.



Из-за нового приятеля не теряй и старого.



Дружба не гриб, в лесу не найдешь.



Друг он мой, а ум у него свой.



Друг познается в несчастье.



Сам пропадай, а товарища выручай.



Для хорошего друга не жаль ни хлеба, ни досуга.



Для милого друга — и коней из плуга.



Друг за дружку держаться — ничего не бояться.



На пятак дружбы не купишь.



Не узнавай друга в три дня, узнай в три года.



Кто в нраве крут, тот никому не друг.



Без друга — сирота; с другом — семьянин.



Коня в рати узнаешь, а друга в беде.



Народная дружба и братство дороже всякого богатства.



Ищи друзей, а враги сами найдутся.



Для друга — все не туго.



Дружба — дружбой, а служба службой.



Гусь свинье не товарищ.



Бой красен мужеством, а приятель — дружеством.



Дружбу помни, а зло забывай!



С кем поведешься, от того и наберешься.



Будь друг, да не вдруг.



Дружба заботой да подмогой крепка.



Каковы дружки, таковы им и пирожки.



Дружба от недружбы близко живет.



Без друга в жизни туго.



Друг неиспытанный, что орех нерасколотый.



Друг в нужде — истинный друг.



Не изведан — друг; а изведан — два.



Дружба дружбе рознь, а иную хоть брось.



Дерево живет корнями, а человек — друзьями.



Дружба дружбой, а табачок врозь.



Хочешь дружбы — будь другом.



Дружные — водой не разольешь.



Не в службу, а в дружбу.



В недруге стрела, что во пне, а в друге, что во мне.



Для друзей пироги, для врагов — кулаки.



Друга ищи, а найдешь — береги.



Для друга ничего не жаль.



Дружба до порога.



Где дружба и совет, там и свет.



Птицы сильны крыльями, а люди — дружбой.



Легче друга потерять, чем найти.



Ищущий друга без изъяна останется без друга.



Друзей-то много, да друга нет.



Дальний путь — да ближний друг.



Маленькая дружба лучше большой ссоры.



Скажи, кто твои друзья, и я скажу, кто ты.



Не приестся хороший кусок, не прискучит хороший дружок.



За дружбу дружбой платят.



Горе с тобою, беда без тебя.



Не дорога гостьба, дорога дружба.



Где дружбой дорожат, там враги дрожат.



Дружбой дорожи, забывать ее не спеши.



Счет чаще — дружба дольше.



Друг лучше старый, а платье — новое.



Изжив нужду, забыл и дружбу.



Какову дружбу заведешь, такову и жизнь поведешь.



Птица сильна крыльями, а человек — дружбой.



Легко подружиться, тяжело разлучиться.



Вешний лед обманчив, а новый друг не надежен.



Друзья — до первой кости.



Любовь не знает мести, а дружба — лести.



Не тот тебе друг, кто в глаза льстит, но тот тебе друг, кто заочно добро творит.



Гору разрушает ветер, людскую дружбу — слова.



Не тот силён, кто дюжит, а тот, кто дружит.



Жить в дружбе можно, когда она не ложна.



Жаль друга, да не как себя.



Все за одного, а один за всех, тогда и в деле будет успех.



Друг до поры — тот же недруг. дружба



Друзья большие, что братья родные.



Какую другу чашу налил, такую и сам пей.



С добрым дружись, а лукавых берегись.



Был бы друг, а время будет.



Были бы пирожки, будут и дружки.



Дружбу водить — так себя не щадить.



Дружные вороны гуся съедают.



Ищи товарища лучше себя, а не хуже себя.



Был я у друга, пил я воду — слаще меда. дружба



Счет дружбе не помеха.



Шут в дружбе не верен.



Потому нам хорошо живется, что дружба народов у нас ведется, Непобедимая наша страна дружбой народов скреплена.



Кто не испытал дружбы, тот не жил.



Дружбу храни паче всего.



Кто скуп да жаден, тот в дружбе не ладен.



Друга разжалобить — самому заплакать.



Не та дружба сильна, что в словах заведена.



Друг и брат великое дело: не скоро добудешь.



Дружбой друг друга не обидишь, а защитишь.



Дружат, как кошка с собакой.



Сукно выбирай цветом, а друга приветом. думать



Ближний счет — дальняя дружба.



На друга надеяться — самому пропадать.



Не будь сыт кусом, а будь сыт другом.



Друг познается на рати да при беде.



Без друга жить — самому себе постылым быть.



Всякий избирает друга по своему нраву.



Плохой друг — что тень: в солнечный день не отвяжется, в ненастный — не найдешь.



С добрым другом и прожиток не в убыток.



Своих друзей наживай, а отцовых не теряй.



Соха — не плуг, приятель — не друг.



Всяк сам себе: и друг, и недруг.



Дружить дружи, а за полу не держи.



С кем поведешься, от того и наберешься: от пчелки медку, от жучка навозцу.



Ужин не нужен, был бы обед дружен.



Дал бы дружку пирожка, да у самого ни куска.



Будь друг, да без убытку.



Дружба не служба; а с кем дружить, на того служить.



У нас с ним и лен неделен.



Конь познается при горе, а друг при горе.



На что с тем дружиться, кто охоч браниться.



Друг денег дороже: друг другу терем строит, а недруг гроб тешет.



Дружба дружбой, а денежки врозь.



Есть пирожки — есть и дружки, нет пирожков — нет и дружков.



Рад безумный, видя друга при напасти.



Два горя вместе, третье пополам.



Не сошлись обычаем, не бывать дружбе.



Друзей — как гусей около мякины. дружба



Живешь не с тем, с кем родишься, а с тем, с кем сдружишься.



Больше друзей — больше и врагов.



Дружба дружбе рознь: иную хоть брось.



Друзей у богатых — что мякины около зерна.



Такие друзья, что схватятся, так колом не разворотишь.



Изведан друг, куль соли вместе съевши.



Их сам черт лычком связал.



Не люби друга потаковщика, люби встречника.



Рад бы дружку пирожка, да у самого ни куска.



В один уголек дуют.



Горе на двоих — полгоря, радость на двоих — ве радости.



Раздружится друг — хуже недруга.



Горшок чугуну не товарищ.



У Хорошая дружба, что укрепленный дзот.



Гору разрушает ветер, а людскую дружбу — чхлова.



С тем не ужиться, кто охочь браниться.



Есть друг — укусил бы его, а нет — купил бы.