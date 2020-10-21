Первая помощь при ожогах

В зависимости от серьезности и глубины поражения выделяют следующие виды повреждения кожи:



Ожог первой степени — одна из самых лёгких форм ожогов, при которой травмируется наружный слой кожи (эпидермис).

Признаки ожога первой степени: на коже появляются покраснения, она начинается шелушиться, возможны умеренные болевые ощущения, отек и жжение. Типичный пример ожога 1-й степени — обожженная солнцем кожа.

Помощь при ожоге 1-й степени: травмированный участок кожи необходимо подержать под холодной проточной водой в течение 10-12 минут. Чтобы ускорить процесс восстановления кожного покрова, можно подобрать противоожоговые мазь, крем или гель. Как правило, при грамотном уходе данная форма ожога проходит за 3-5 дней.



Вторая степень — более тяжёлая форма ожога, чем первая, но относящаяся к поверхностным ожогам.

Признаки при ожоге 2-й степени: при ожоге второй степени наблюдается покраснение, отек, жгучая боль, зуд, образование волдырей, заполненных жидкостью.



Помощь при ожоге 2-й степени та же, что и при ожоге 1-й степени — охладить пораженное место с помощью холодной проточной воды (10-12 минут). Если ожог химический — как можно скорее прервать контакт с веществом. Если образовались волдыри, то необходимо обратиться к специалисту — вскрывать волдыри при ожоге самостоятельно нельзя, т. к. есть риск занести инфекцию. Для ускорения восстановления можно использовать противоожоговые препараты. В среднем, пораженный участок кожи восстанавливается за 2-3 недели. Если была занесена инфекция, процесс восстановления будет более продолжительным.



Ожог третьей степени — относится к глубинным ожогам и характеризуется сильными повреждениями не только внешнего, но и внутреннего слоя кожи.

Признаки ожога 3-й степени: сильная боль, ожоговые волдыри, образование сухой корки, некроз (омертвение) кожи, кровоизлияние, общая слабость организма, возможно предобморочное или обморочное состояние, ожоговый шок. Ожог 3-й степени можно получить при прямом контакте с огнём, химическими веществами, раскаленным металлом и др.



Помощь при ожоге 3-й степени: прекратить контакт с поражающим фактором, вызвать скорую помощь, до её приезда: обеспечить пострадавшему приток свежего воздуха, прикрыть место ожога стерильной салфеткой или тканью, следить за пульсом и общим состоянием человека — при ожоге третьей степени ни в коем случае нельзя оставлять пострадавшего одного до прибытия врачей. Процесс восстановления проходит строго под контролем врачей, его срок зависит от многих факторов (например, от глубины и серьёзности поражения, наличия инфекции, возраста пострадавшего), но в любом случае составляет больше месяца.



Ожог четвертой степени — относится к глубинным ожогам, классифицируется как самая тяжелая степень. Помимо кожного покрова, может затрагивать мышцы, связки, нервы, и кости.

Признаки ожога 4-й степени: обугливание кожи, сухая корка на коже, ожоговый шок, высокое давление, тошнота. Ожог 4-й степени редко можно получить в бытовых условиях, чаще всего — при прямом контакте с огнём или химическими соединениями, при поражении электрическим током.



Помощь при ожоге 4-й степени: как и при ожоге 3-й степени, необходимо изолировать пострадавшего от источника поражения и незамедлительно вызвать скорую помощь. При 4-й степени ожога оказать необходимую квалифицированную помощь могут только врачи. Время, которое займёт процесс восстановления, зависит от многих факторов: насколько быстро была оказана медицинская помощь, от глубины поражения и др. Восстановление может длиться несколько лет.



Помимо степени и глубины повреждения, серьезность травмы зависит от площади пораженной кожи. Площадь обожженной поверхности определяется по «правилу ладони» (при небольших повреждениях) или по «правилу девяток».



В первом случае используйте свою руку в качестве единицы измерения. Считается, что кожа на ладони составляет 1% от площади всей кожи тела. Аккуратно, не прислоняя ладонь к самой ране, поднесите руку к пострадавшему месту и померяйте размеры обожженного участка.