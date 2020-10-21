Ожоги относятся к серьезным физическим и моральным травмам: их получение сопровождается сильной болью и повреждениями разной степени тяжести, а после заживления на коже еще долго остаются следы-напоминания.
Своевременно и правильно оказанная первая помощь при ожоге кожи позволит минимизировать его ущерб.
Своевременно и правильно оказанная первая помощь при ожоге кожи позволит минимизировать его ущерб.
Первая помощь при ожоге руки
Часто пострадавшие не знают, какая первая помощь при ожогах оказывается в случае воздействия кипятка, пара, солнечных лучей и так далее. Люди не знают, что нужно делать при получении такого рода повреждений, и упускают драгоценное время. Правила оказания первой помощи различаются в зависимости от вида травмы, ее степени и площади поражения.
Наиболее распространенными факторами получения подобных травм являются:
Огонь
Горячая вода и пар
Удар электрическим током
Раскаленные вещи
Воспламеняющиеся жидкости и вещества
Горячий газ и газообразные вещества
Облучение
Наиболее распространенными факторами получения подобных травм являются:
Огонь
Горячая вода и пар
Удар электрическим током
Раскаленные вещи
Воспламеняющиеся жидкости и вещества
Горячий газ и газообразные вещества
Облучение
Степени ожогов: какие бывают и как оказывать первую помощь при ожоге
В зависимости от серьезности и глубины поражения выделяют следующие виды повреждения кожи:
Ожог первой степени — одна из самых лёгких форм ожогов, при которой травмируется наружный слой кожи (эпидермис).
Признаки ожога первой степени: на коже появляются покраснения, она начинается шелушиться, возможны умеренные болевые ощущения, отек и жжение. Типичный пример ожога 1-й степени — обожженная солнцем кожа.
Помощь при ожоге 1-й степени: травмированный участок кожи необходимо подержать под холодной проточной водой в течение 10-12 минут. Чтобы ускорить процесс восстановления кожного покрова, можно подобрать противоожоговые мазь, крем или гель. Как правило, при грамотном уходе данная форма ожога проходит за 3-5 дней.
Вторая степень — более тяжёлая форма ожога, чем первая, но относящаяся к поверхностным ожогам.
Признаки при ожоге 2-й степени: при ожоге второй степени наблюдается покраснение, отек, жгучая боль, зуд, образование волдырей, заполненных жидкостью.
Помощь при ожоге 2-й степени та же, что и при ожоге 1-й степени — охладить пораженное место с помощью холодной проточной воды (10-12 минут). Если ожог химический — как можно скорее прервать контакт с веществом. Если образовались волдыри, то необходимо обратиться к специалисту — вскрывать волдыри при ожоге самостоятельно нельзя, т. к. есть риск занести инфекцию. Для ускорения восстановления можно использовать противоожоговые препараты. В среднем, пораженный участок кожи восстанавливается за 2-3 недели. Если была занесена инфекция, процесс восстановления будет более продолжительным.
Ожог третьей степени — относится к глубинным ожогам и характеризуется сильными повреждениями не только внешнего, но и внутреннего слоя кожи.
Признаки ожога 3-й степени: сильная боль, ожоговые волдыри, образование сухой корки, некроз (омертвение) кожи, кровоизлияние, общая слабость организма, возможно предобморочное или обморочное состояние, ожоговый шок. Ожог 3-й степени можно получить при прямом контакте с огнём, химическими веществами, раскаленным металлом и др.
Помощь при ожоге 3-й степени: прекратить контакт с поражающим фактором, вызвать скорую помощь, до её приезда: обеспечить пострадавшему приток свежего воздуха, прикрыть место ожога стерильной салфеткой или тканью, следить за пульсом и общим состоянием человека — при ожоге третьей степени ни в коем случае нельзя оставлять пострадавшего одного до прибытия врачей. Процесс восстановления проходит строго под контролем врачей, его срок зависит от многих факторов (например, от глубины и серьёзности поражения, наличия инфекции, возраста пострадавшего), но в любом случае составляет больше месяца.
Ожог четвертой степени — относится к глубинным ожогам, классифицируется как самая тяжелая степень. Помимо кожного покрова, может затрагивать мышцы, связки, нервы, и кости.
Признаки ожога 4-й степени: обугливание кожи, сухая корка на коже, ожоговый шок, высокое давление, тошнота. Ожог 4-й степени редко можно получить в бытовых условиях, чаще всего — при прямом контакте с огнём или химическими соединениями, при поражении электрическим током.
Помощь при ожоге 4-й степени: как и при ожоге 3-й степени, необходимо изолировать пострадавшего от источника поражения и незамедлительно вызвать скорую помощь. При 4-й степени ожога оказать необходимую квалифицированную помощь могут только врачи. Время, которое займёт процесс восстановления, зависит от многих факторов: насколько быстро была оказана медицинская помощь, от глубины поражения и др. Восстановление может длиться несколько лет.
Помимо степени и глубины повреждения, серьезность травмы зависит от площади пораженной кожи. Площадь обожженной поверхности определяется по «правилу ладони» (при небольших повреждениях) или по «правилу девяток».
В первом случае используйте свою руку в качестве единицы измерения. Считается, что кожа на ладони составляет 1% от площади всей кожи тела. Аккуратно, не прислоняя ладонь к самой ране, поднесите руку к пострадавшему месту и померяйте размеры обожженного участка.
Ожог первой степени — одна из самых лёгких форм ожогов, при которой травмируется наружный слой кожи (эпидермис).
Признаки ожога первой степени: на коже появляются покраснения, она начинается шелушиться, возможны умеренные болевые ощущения, отек и жжение. Типичный пример ожога 1-й степени — обожженная солнцем кожа.
Помощь при ожоге 1-й степени: травмированный участок кожи необходимо подержать под холодной проточной водой в течение 10-12 минут. Чтобы ускорить процесс восстановления кожного покрова, можно подобрать противоожоговые мазь, крем или гель. Как правило, при грамотном уходе данная форма ожога проходит за 3-5 дней.
Вторая степень — более тяжёлая форма ожога, чем первая, но относящаяся к поверхностным ожогам.
Признаки при ожоге 2-й степени: при ожоге второй степени наблюдается покраснение, отек, жгучая боль, зуд, образование волдырей, заполненных жидкостью.
Помощь при ожоге 2-й степени та же, что и при ожоге 1-й степени — охладить пораженное место с помощью холодной проточной воды (10-12 минут). Если ожог химический — как можно скорее прервать контакт с веществом. Если образовались волдыри, то необходимо обратиться к специалисту — вскрывать волдыри при ожоге самостоятельно нельзя, т. к. есть риск занести инфекцию. Для ускорения восстановления можно использовать противоожоговые препараты. В среднем, пораженный участок кожи восстанавливается за 2-3 недели. Если была занесена инфекция, процесс восстановления будет более продолжительным.
Ожог третьей степени — относится к глубинным ожогам и характеризуется сильными повреждениями не только внешнего, но и внутреннего слоя кожи.
Признаки ожога 3-й степени: сильная боль, ожоговые волдыри, образование сухой корки, некроз (омертвение) кожи, кровоизлияние, общая слабость организма, возможно предобморочное или обморочное состояние, ожоговый шок. Ожог 3-й степени можно получить при прямом контакте с огнём, химическими веществами, раскаленным металлом и др.
Помощь при ожоге 3-й степени: прекратить контакт с поражающим фактором, вызвать скорую помощь, до её приезда: обеспечить пострадавшему приток свежего воздуха, прикрыть место ожога стерильной салфеткой или тканью, следить за пульсом и общим состоянием человека — при ожоге третьей степени ни в коем случае нельзя оставлять пострадавшего одного до прибытия врачей. Процесс восстановления проходит строго под контролем врачей, его срок зависит от многих факторов (например, от глубины и серьёзности поражения, наличия инфекции, возраста пострадавшего), но в любом случае составляет больше месяца.
Ожог четвертой степени — относится к глубинным ожогам, классифицируется как самая тяжелая степень. Помимо кожного покрова, может затрагивать мышцы, связки, нервы, и кости.
Признаки ожога 4-й степени: обугливание кожи, сухая корка на коже, ожоговый шок, высокое давление, тошнота. Ожог 4-й степени редко можно получить в бытовых условиях, чаще всего — при прямом контакте с огнём или химическими соединениями, при поражении электрическим током.
Помощь при ожоге 4-й степени: как и при ожоге 3-й степени, необходимо изолировать пострадавшего от источника поражения и незамедлительно вызвать скорую помощь. При 4-й степени ожога оказать необходимую квалифицированную помощь могут только врачи. Время, которое займёт процесс восстановления, зависит от многих факторов: насколько быстро была оказана медицинская помощь, от глубины поражения и др. Восстановление может длиться несколько лет.
Помимо степени и глубины повреждения, серьезность травмы зависит от площади пораженной кожи. Площадь обожженной поверхности определяется по «правилу ладони» (при небольших повреждениях) или по «правилу девяток».
В первом случае используйте свою руку в качестве единицы измерения. Считается, что кожа на ладони составляет 1% от площади всей кожи тела. Аккуратно, не прислоняя ладонь к самой ране, поднесите руку к пострадавшему месту и померяйте размеры обожженного участка.
Когда требуется оказание первой медицинской помощи при ожогах?
Оказать первую помощь при ожогах кожи в домашних условиях можно, только если это повреждение 1-2 степени, например, ожог кипятком. В случае, когда область поражения имеет площадь больше 5 см, повреждение болезненное и имеет место образование множественных волдырей, следует обратиться к врачу.
Термический ожог на руке
При серьезных повреждениях 2 степени и выше, а также когда обожжено более 10-15% тела, пострадавший незамедлительно госпитализируется. Вызовите бригаду медиков и дождитесь ее приезда вместе с пострадавшим.
Как оказать первую помощь при ожогах и не навредить?
При некоторых видах травм (например, после удара электрическим током) человек может потерять сознание. Нельзя двигать и переносить пострадавшего без сознания, предварительно не проверив его на наличие пульса, дыхания и переломов.
Нельзя обрабатывать обожженное место любыми подручными средствами, если вы не уверены в необходимости их применения. Например, бытует мнение, что обожженные участки хорошо мазать сметаной и маслом. Это не так – жирная среда может только усугубить ситуацию, т.к. нарушает теплоотдачу на поверхности кожи, а после теплового воздействия ее температура и так повышена.
Нельзя пытаться самостоятельно очистить рану, если у вас нет стерильных бинтов. Ни в коем случае не накрывайте рану ватой или тканями, оставляющими ворс.
Нельзя накладывать повязки, если вы точно не уверены, как это делать. Если же вы все-таки решили наложить повязку, нельзя делать ее тугой. Сильно перетянутое обожженное место может опухнуть.
Нельзя накладывать жгут, ели нет открытого ранения, откуда течет кровь. Жгут может привести к отмиранию пораженных тканей и дальнейшей ампутации обожженной конечности.
Нельзя прокалывать пузыри, так вы можете занести инфекцию.
Нельзя отдирать одежду, прилипшую к ранам, не размочив ее предварительно. А лучше – вообще не трогать ее до приезда врачей.
Нельзя обрабатывать обожженное место любыми подручными средствами, если вы не уверены в необходимости их применения. Например, бытует мнение, что обожженные участки хорошо мазать сметаной и маслом. Это не так – жирная среда может только усугубить ситуацию, т.к. нарушает теплоотдачу на поверхности кожи, а после теплового воздействия ее температура и так повышена.
Нельзя пытаться самостоятельно очистить рану, если у вас нет стерильных бинтов. Ни в коем случае не накрывайте рану ватой или тканями, оставляющими ворс.
Нельзя накладывать повязки, если вы точно не уверены, как это делать. Если же вы все-таки решили наложить повязку, нельзя делать ее тугой. Сильно перетянутое обожженное место может опухнуть.
Нельзя накладывать жгут, ели нет открытого ранения, откуда течет кровь. Жгут может привести к отмиранию пораженных тканей и дальнейшей ампутации обожженной конечности.
Нельзя прокалывать пузыри, так вы можете занести инфекцию.
Нельзя отдирать одежду, прилипшую к ранам, не размочив ее предварительно. А лучше – вообще не трогать ее до приезда врачей.
Первая помощь при ожогах кожи - видео
Имейте в виду: первая помощь при ожогах должна оказываться в зависимости от вида источника, ставшего причиной поражения. Разные виды травм – разные действия.
Хорошо, если вы не только сумеете самостоятельно определить степень повреждения, но и поможете пострадавшему до прибытия медиков. Иногда эти действия позволят предотвратить дальнейшие осложнения и сохранят человеку здоровье.
Хорошо, если вы не только сумеете самостоятельно определить степень повреждения, но и поможете пострадавшему до прибытия медиков. Иногда эти действия позволят предотвратить дальнейшие осложнения и сохранят человеку здоровье.
Ожог кипятком – первая помощь
Прежде всего, если человек обжегся кипятком через одежду, ее нужно снять. При небольшом поражении кипятком следует держать пострадавшую область под тонкой струйкой холодной (не ледяной) воды в течение 10 минут. Нельзя прикладывать к ней лед. Старайтесь избегать соприкосновения поврежденного места с одеждой, украшениями. Наложите на обожженный участок стерильную повязку.
Помните! Если на месте повреждения образовались пузыри и оно сильно болит – обязательно проконсультируйтесь у врача. Не следует самостоятельно вскрывать волдыри, чтобы не занести инфекцию.
Помните! Если на месте повреждения образовались пузыри и оно сильно болит – обязательно проконсультируйтесь у врача. Не следует самостоятельно вскрывать волдыри, чтобы не занести инфекцию.
Первая помощь при ожогах: основные правила
Помимо возможности ошпариться горячей водой, в бытовых условиях нас подстерегают и другие опасности: обжечься можно от открытого огня, горячего масла (температура кипения масла составляет 500 С и оно гуще воды, поэтому долго задерживается на коже), от раскаленной сковороды или ожог паром от утюга. Во всех этих случаях при оказании первой помощи выполняйте следующие действия:
Устраните источник тепла: потушите огонь, уберите раскаленные предметы от пострадавшего.
Постарайтесь снять одежду с места повреждения, если она не пристала к обожженному участку или не попала в открытую рану.
При травмах 1-2 степени обеспечьте охлаждение поврежденного места – подставьте конечность под струю холодной проточной воды и держите 5-7 минут. Это позволит снять боль и уменьшит распространение поражения. Или делайте холодные компрессы, регулярно их меняя (подойдет марля или чистая косынка, смоченная в ледяной воде). После охлаждения нанесите на кожу пантенол и накройте стерильной повязкой.
При травмах 3-4 степени с глубокими повреждениями кожи и обугливанием конечностей просто наложите стерильную повязку на место поражения и ожидайте приезда медиков. Пострадавшему, находящемуся в сознании, можно дать обезболивающее.
Устраните источник тепла: потушите огонь, уберите раскаленные предметы от пострадавшего.
Постарайтесь снять одежду с места повреждения, если она не пристала к обожженному участку или не попала в открытую рану.
При травмах 1-2 степени обеспечьте охлаждение поврежденного места – подставьте конечность под струю холодной проточной воды и держите 5-7 минут. Это позволит снять боль и уменьшит распространение поражения. Или делайте холодные компрессы, регулярно их меняя (подойдет марля или чистая косынка, смоченная в ледяной воде). После охлаждения нанесите на кожу пантенол и накройте стерильной повязкой.
При травмах 3-4 степени с глубокими повреждениями кожи и обугливанием конечностей просто наложите стерильную повязку на место поражения и ожидайте приезда медиков. Пострадавшему, находящемуся в сознании, можно дать обезболивающее.
Скорая помощь при ожогах огнем
В первую очередь перед оказанием первой помощи при ожогах огнем необходимо потушить пламя: облить горящего человека водой, завернуть в одеяло или верхнюю одежду. Пострадавший не должен находиться в тлеющей одежде: высокая температура продолжает негативно воздействовать на кожу. Поэтому разрежьте и снимите одежду, не отдирая приставшую ткань.
На поврежденную поверхность наложите сухую стерильную повязку – можно завернуть обожженного человека в чистую простыню. Если пострадавший в сознании, регулярно давайте ему обильное питье.
На поврежденную поверхность наложите сухую стерильную повязку – можно завернуть обожженного человека в чистую простыню. Если пострадавший в сознании, регулярно давайте ему обильное питье.
Первая помощь при ожогах химическими веществами
Чаще всего такие травмы происходят на производстве, однако в домашних условиях можно обжечься химикатами при неосторожной работе с некоторыми веществами: уксусной кислотой, средствами для уборки с высоким содержанием щелочи, неразбавленной перекисью водорода.
Особенностью таких повреждений является то, что химикаты проникают глубоко в кожу и даже после удаления с поверхности продолжают действовать. Поэтому при оказании первой помощи старайтесь не прикасаться к поврежденному месту, чтобы не увеличить площадь поражения.
Компрессы не подойдут: лучше поместить обожженную область под струю холодной воды на 20 минут.
Химикаты нейтрализуются по-разному: так, при воздействии кислоты место повреждения следует присыпать содой или полить мыльной водой, в то время как пораженное щелочным составом место лучше обмыть некрепким раствором уксуса или уксусной кислоты.
После нейтрализации действия химиката можно прикрыть пораженное место стерильным бинтом или тканевой салфеткой.
Особенностью таких повреждений является то, что химикаты проникают глубоко в кожу и даже после удаления с поверхности продолжают действовать. Поэтому при оказании первой помощи старайтесь не прикасаться к поврежденному месту, чтобы не увеличить площадь поражения.
Компрессы не подойдут: лучше поместить обожженную область под струю холодной воды на 20 минут.
Химикаты нейтрализуются по-разному: так, при воздействии кислоты место повреждения следует присыпать содой или полить мыльной водой, в то время как пораженное щелочным составом место лучше обмыть некрепким раствором уксуса или уксусной кислоты.
После нейтрализации действия химиката можно прикрыть пораженное место стерильным бинтом или тканевой салфеткой.
Первая помощь при ожоге гортани и пищевода
Зачастую подобные инциденты случаются в том случае, если потерпевший выпивает химическую жидкость по ошибке, перепутав ее с безопасной. Обычно причиной поражения гортани и пищевода становятся уксусная кислота, нашатырный спирт, йод.
Первые признаки повреждения гортани – нехватка воздуха, затрудненное дыхание. Если химикат попал в желудок, у пострадавшего начинаются боли в животе, а также рвота с примесью крови.
Первая помощь при ожогах слизистой оболочки гортани и пищевода должна оказываться в зависимости от характера выпитой жидкости. При поражении щелочами следует давать пострадавшему слабый раствор кислоты (лимонной, уксусной), при воздействии кислот – раствор щелочи (пищевой соды). Нежелательно вызывать рвоту, так как если химикат повторно пройдет по обожженной гортани, это может усугубить тяжесть повреждений.
После оказания посильной первой помощи нужно как можно скорее передать больного специалистам: они проведут промывание желудка при помощи зонда.
Первые признаки повреждения гортани – нехватка воздуха, затрудненное дыхание. Если химикат попал в желудок, у пострадавшего начинаются боли в животе, а также рвота с примесью крови.
Первая помощь при ожогах слизистой оболочки гортани и пищевода должна оказываться в зависимости от характера выпитой жидкости. При поражении щелочами следует давать пострадавшему слабый раствор кислоты (лимонной, уксусной), при воздействии кислот – раствор щелочи (пищевой соды). Нежелательно вызывать рвоту, так как если химикат повторно пройдет по обожженной гортани, это может усугубить тяжесть повреждений.
После оказания посильной первой помощи нужно как можно скорее передать больного специалистам: они проведут промывание желудка при помощи зонда.
Правила первой помощи при ожогах кожи от солнца
Негативное воздействие солнечных лучей опасно тем, что оно сразу не заметно. В момент пребывания на солнце кожа нагревается, поэтому мы не ощущаем, что «уже хватит». Если кожные покровы покраснели и покрылись волдырями, болезненные на ощупь и очень горячие, вы получили солнечный ожог.
В таком случае можно помочь человеку в домашних условиях. Подобные поражения относятся к повреждениям 1 степени, реже – 2 степени с образованием волдырей.
Незамедлительно уйдите с солнца в прохладное место или в тенек.
Приложите к пораженным местам холодную мокрую ткань для снятия боли и охлаждения, также можно полежать в прохладной воде.
Обработайте пораженные места специальными средствами: используйте пантенол, охлаждающие спреи после загара, легкие увлажняющие крема. Прекрасно подойдет для этих целей крем «Ла-Кри». Средство снимает раздражение и жжение кожи. Натуральные растительные компоненты позволяют достигнуть максимальной пользы от применения: кожа увлажняется, поверхность разглаживается.
Если вы чувствуете сильную боль, то можно приять обезболивающее. Понаблюдайте за своим состоянием: появление отеков, тошнота, слабость, головокружение могут говорить как о солнечном ударе, так и об аллергической реакции. В этом случае стоит обратиться к врачу.
В таком случае можно помочь человеку в домашних условиях. Подобные поражения относятся к повреждениям 1 степени, реже – 2 степени с образованием волдырей.
Незамедлительно уйдите с солнца в прохладное место или в тенек.
Приложите к пораженным местам холодную мокрую ткань для снятия боли и охлаждения, также можно полежать в прохладной воде.
Обработайте пораженные места специальными средствами: используйте пантенол, охлаждающие спреи после загара, легкие увлажняющие крема. Прекрасно подойдет для этих целей крем «Ла-Кри». Средство снимает раздражение и жжение кожи. Натуральные растительные компоненты позволяют достигнуть максимальной пользы от применения: кожа увлажняется, поверхность разглаживается.
Если вы чувствуете сильную боль, то можно приять обезболивающее. Понаблюдайте за своим состоянием: появление отеков, тошнота, слабость, головокружение могут говорить как о солнечном ударе, так и об аллергической реакции. В этом случае стоит обратиться к врачу.
Первая помощь при ожоге электричеством
Поражения электричеством могут возникнуть вследствие прикосновения голыми руками к оголенным проводам, мокрым металлическим контактам, при ударе молнией, при электросварке. Определить степень и глубину поражения иногда бывает достаточно сложно, так как в некоторых случаях поражение электричеством воздействует на глубинные ткани, практически не оставляя следов на коже.
Первая помощь при ожогах электричеством должна оказываться незамедлительно, так как этот вид травм очень опасен. Из-за того, что пораженный участок тела на время теряет чувствительность, пострадавший может не придать должного значения травме. Однако при глубинном поражении током возможно не только получение термических повреждений, но и нарушение функций внутренних органов, а также изменение состав крови. Пострадавшего требуется доставить в больницу незамедлительно, а до приезда медиков провести ряд действия по оказанию первой доврачебной помощи:
Разомкнуть цепь. Обратите внимание: нельзя прикасаться к пострадавшему голыми руками, так как вы рискуете также попасть под действие тока. Чтобы разомкнуть цепь, нужно вытащить шнур из розетки или оттолкнуть находящегося под напряжением человека деревянным или резиновым (ни в коем случае не металлическим) предметом.
Проверить частоту пульса и количество сердечных ударов. Если дыхание и пульс отсутствуют, сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
Разместить человека таким образом, чтобы тело оказалось выше головы. Для этого можно использовать свернутое в валик одеяло, подложенное под нижнюю часть тела.
Первая помощь при ожогах электричеством должна оказываться незамедлительно, так как этот вид травм очень опасен. Из-за того, что пораженный участок тела на время теряет чувствительность, пострадавший может не придать должного значения травме. Однако при глубинном поражении током возможно не только получение термических повреждений, но и нарушение функций внутренних органов, а также изменение состав крови. Пострадавшего требуется доставить в больницу незамедлительно, а до приезда медиков провести ряд действия по оказанию первой доврачебной помощи:
Разомкнуть цепь. Обратите внимание: нельзя прикасаться к пострадавшему голыми руками, так как вы рискуете также попасть под действие тока. Чтобы разомкнуть цепь, нужно вытащить шнур из розетки или оттолкнуть находящегося под напряжением человека деревянным или резиновым (ни в коем случае не металлическим) предметом.
Проверить частоту пульса и количество сердечных ударов. Если дыхание и пульс отсутствуют, сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
Разместить человека таким образом, чтобы тело оказалось выше головы. Для этого можно использовать свернутое в валик одеяло, подложенное под нижнюю часть тела.
Первая помощь при ожогах лучами
Лучевые поражения возникают вследствие воздействия на организм рентгеновского облучения, гамма-излучения, нейтронов.
Первая помощь при ожогах, полученных под воздействием лучей, должна включать следующие действия:
Нужно как можно скорее удалить пострадавшего из радиуса действия радиации.
Вызвать бригаду медиков.
До приезда медиков необходимо ополоснуть открытые части тела водой с мылом. Затем снять одежду и помочь принять теплый душ с мылом.
Первая помощь при ожогах, полученных под воздействием лучей, должна включать следующие действия:
Нужно как можно скорее удалить пострадавшего из радиуса действия радиации.
Вызвать бригаду медиков.
До приезда медиков необходимо ополоснуть открытые части тела водой с мылом. Затем снять одежду и помочь принять теплый душ с мылом.
Первая медицинская помощь при ожогах кожи у детей
Такие поражения являются одними из наиболее частых у детей: очень большой процент приходится на повреждения, вызванные кипятком, горячими предметами и солнечными лучами.
Верхний слой кожи (эпидермис) формируется у детей постепенно, защитный покров ребенка не может выполнять все функции полноценно. Кожа ребенка нежная, тонкая, легко подвержена механическим и термальным повреждениям. Кроме того, детки плохо переносят боль и не могут терпеть зуд. Поэтому к маленьким пациентам нужно относиться особенно внимательно.
При оказании первой помощи детям учитывайте, что ребенок не должен переохладиться. Поэтому, когда поливаете обожженное место водой, она не должна быть ледяной, а самого малыша лучше укутать.
Дайте ребенку успокоительное и обезболивающее. Регулярно поите его водой.
Не позволяйте ребенку лопать образовавшиеся волдыри, расчесывать поврежденную область.
Верхний слой кожи (эпидермис) формируется у детей постепенно, защитный покров ребенка не может выполнять все функции полноценно. Кожа ребенка нежная, тонкая, легко подвержена механическим и термальным повреждениям. Кроме того, детки плохо переносят боль и не могут терпеть зуд. Поэтому к маленьким пациентам нужно относиться особенно внимательно.
При оказании первой помощи детям учитывайте, что ребенок не должен переохладиться. Поэтому, когда поливаете обожженное место водой, она не должна быть ледяной, а самого малыша лучше укутать.
Дайте ребенку успокоительное и обезболивающее. Регулярно поите его водой.
Не позволяйте ребенку лопать образовавшиеся волдыри, расчесывать поврежденную область.
Народные методы оказания первой помощи
Народная медицина знает десятки способов оказания первой помощи при ожогах. Некоторые из них весьма действенные, поэтому могут использоваться, если под рукой нет необходимых специальных медикаментов. Однако следует учитывать, что приведенные ниже народные рецепты могут применяться исключительно при термических повреждениях 1 и 2 степени – при более серьезных формах поражения пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу или вызвать медиков на дом. Это же относится к химическим, лучевым и электрическим поражениям – они также должны лечиться только под наблюдением специалиста.
Итак, какие же средства народной медицины подходят для оказания первой помощи при ожогах?
Кашица из картофеля. Сырой клубень картофеля очистить от кожуры, помыть и натереть на терке или же измельчить блендером. Получившуюся кашицу нанести на место поражения и держать около 10 минут.
Яичный белок. Отделить белок от желтка и обильно смазать обожженное место.
Кора дуба. Приготовить крепкий отвар коры дуба и использовать его для протираний поврежденных участков тела.
Заварка. Заварить крепкий черный или зеленый чай, остудить до комнатной температуры. Прикладывать к поврежденным областям компрессы из смоченного в заварке бинта.
Зубная паста. Если под рукой нет никаких других средств, рекомендуется нанести на обожженное место слой зубной пасты. Входящие в ее состав масла мяты, эвкалипта и других растений оказывают охлаждающий эффект. Рекомендуется смывать пасту спустя час.
Капустный лист. Отделить от головки капусты лист, промыть его и прикладывать к пораженному участку. Держать до того, как лист нагреется от тела, затем приложить следующий.
Комнатное алоэ. Срезать лист алоэ, промыть и разрезать вдоль. Прикладывать к месту повреждения. Для удобства можно зафиксировать лейкопластырем, так как сок алоэ достаточно скользкий и лист может соскальзывать.
Цветы клевера. Сушеные или свежие головки клевера (3 столовые ложки) залить кипятком. Когда жидкость остынет, применять в качестве примочек.
Тыква. Измельчить на мясорубке или натереть на терке тыквенную мякоть, после чего прикладывать к обожженным местам.
Указанные выше средства эффективны только в качестве самой первой помощи при ожогах – то есть в тот период, когда на них нельзя наносить жировые составы из-за образования на обожженной поверхности пленки. Средства, имеющие в составе растительный или животный жир, используются спустя несколько дней после получения травмы для скорейшей регенерации ткани.
Масло из куриных желтков. Яйца отварить вкрутую, отделить желтки от белков и жарить на сухой сковороде до того, как они начнут плавиться. Также можно нанизать их на шпажки и подносить их к пламени свечи. Начавшие плавиться желтки собрать в емкость, размять вилкой и наносить на обожженные участки.
Мазь из еловой живицы. Для приготовления мази соединить нутряное сало, еловую живицу и пчелиный воск, взятые в равных пропорциях, растопить на водяной бане. Для ускорения регенерации кожи рекомендуется предварительно обмывать пораженный участок известковой водой, после чего накладывать мазь и покрывать ее чистой хлопчатобумажной тканью.
Одну часть настойки календулы соединить с двумя частями вазелина. Наносить на обожженный участок.
Итак, какие же средства народной медицины подходят для оказания первой помощи при ожогах?
Кашица из картофеля. Сырой клубень картофеля очистить от кожуры, помыть и натереть на терке или же измельчить блендером. Получившуюся кашицу нанести на место поражения и держать около 10 минут.
Яичный белок. Отделить белок от желтка и обильно смазать обожженное место.
Кора дуба. Приготовить крепкий отвар коры дуба и использовать его для протираний поврежденных участков тела.
Заварка. Заварить крепкий черный или зеленый чай, остудить до комнатной температуры. Прикладывать к поврежденным областям компрессы из смоченного в заварке бинта.
Зубная паста. Если под рукой нет никаких других средств, рекомендуется нанести на обожженное место слой зубной пасты. Входящие в ее состав масла мяты, эвкалипта и других растений оказывают охлаждающий эффект. Рекомендуется смывать пасту спустя час.
Капустный лист. Отделить от головки капусты лист, промыть его и прикладывать к пораженному участку. Держать до того, как лист нагреется от тела, затем приложить следующий.
Комнатное алоэ. Срезать лист алоэ, промыть и разрезать вдоль. Прикладывать к месту повреждения. Для удобства можно зафиксировать лейкопластырем, так как сок алоэ достаточно скользкий и лист может соскальзывать.
Цветы клевера. Сушеные или свежие головки клевера (3 столовые ложки) залить кипятком. Когда жидкость остынет, применять в качестве примочек.
Тыква. Измельчить на мясорубке или натереть на терке тыквенную мякоть, после чего прикладывать к обожженным местам.
Указанные выше средства эффективны только в качестве самой первой помощи при ожогах – то есть в тот период, когда на них нельзя наносить жировые составы из-за образования на обожженной поверхности пленки. Средства, имеющие в составе растительный или животный жир, используются спустя несколько дней после получения травмы для скорейшей регенерации ткани.
Масло из куриных желтков. Яйца отварить вкрутую, отделить желтки от белков и жарить на сухой сковороде до того, как они начнут плавиться. Также можно нанизать их на шпажки и подносить их к пламени свечи. Начавшие плавиться желтки собрать в емкость, размять вилкой и наносить на обожженные участки.
Мазь из еловой живицы. Для приготовления мази соединить нутряное сало, еловую живицу и пчелиный воск, взятые в равных пропорциях, растопить на водяной бане. Для ускорения регенерации кожи рекомендуется предварительно обмывать пораженный участок известковой водой, после чего накладывать мазь и покрывать ее чистой хлопчатобумажной тканью.
Одну часть настойки календулы соединить с двумя частями вазелина. Наносить на обожженный участок.
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