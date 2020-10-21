FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Народная медицина 28 постов • 56 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Народная медицина 
Первая помощь при ожогах

Первая помощь при ожогах (10 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 09:37
Сообщество : Народная медицина
Метки: народная медицина   ожог   помощь при ожогах   факты   фото   
157
10
1
Ожоги относятся к серьезным физическим и моральным травмам: их получение сопровождается сильной болью и повреждениями разной степени тяжести, а после заживления на коже еще долго остаются следы-напоминания.
Своевременно и правильно оказанная первая помощь при ожоге кожи позволит минимизировать его ущерб.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Народная медицина"
Метки: народная медицина   ожог   помощь при ожогах   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Типа граф 4 минуты назад
Ездил на охоту и во время отдыха в охотничьем домике обжёг паром из чайника руку , естественно никаких обесболивающих и противоожоговых лекарств небыло , пришлось идти на улицу и ссать на руку
щипало пипец как , зато прошло быстро и никаких волдырей .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Праздничная распродажа ПО в честь Хэллоуина Праздничная распродажа ПО в честь Хэллоуина Цинковая мазь: от чего помогает Цинковая мазь: от чего помогает Нашли чужую банковскую карту на улице: что с ней делать? Нашли чужую банковскую карту на улице: что с ней делать? Почему все время хочется есть: 20 причин, по которым вы голодны Почему все время хочется есть: 20 причин, по которым вы голодны Как успокоить ум и контролировать свои мысли? Как успокоить ум и контролировать свои мысли? 8 полезных свойств чайного гриба 8 полезных свойств чайного гриба
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

816488



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем
3
50
Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем
"У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей, наевшихся проспиртованных ягод
1
64
"У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей, наевшихся...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ
1
99
Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ
Землеройка, самый прожорливый хищник
0
5
Землеройка, самый прожорливый хищник
"Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля
"Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лучший дуэт всех времен
0
29

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересное#сша#россия#китай#коронавирус#новости#смешные#авария дня
#история#прикол#интересно#авария#авто авария#полиция#в мире#позитив#пандемия#австралия
#факты#животные#кино#дтп#актеры#прикольные#картинки#разное#деньги#автобус

На что жалуетесь?

Вернуться