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Сообщество Без кота и жизнь не та 658 постов • 324 подписчика подписаться
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Пушистая чемпионка по скоростному подъему

Пушистая чемпионка по скоростному подъему (6 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 08:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   интересно   кошка   прикол   скалодром   япония   
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На скалодроме в Японии живет кошка по имени Лала, которая умеет карабкаться по камням не хуже профессионалов! Животное стало звездой спортивного клуба и нередко демонстрирует посетителям свои навыки.

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Метки: животные   интересно   кошка   прикол   скалодром   япония   
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3  комментария
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3k
Enigma Kuutar 12 минут назад
У меня почти такая же)))
У меня почти такая же)))
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6k
Puans-on 52 минуты назад
Я однажды видел, как котик бегал по вертикальной кирпичной стене со второго этажа на четвёртый и обратно. Вот это был мастер.
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2k
мемфрид Час назад
Японцы, в силу своей определенной шибанутости, наверное уже без ума от этой кошки. Скоро будут майки с принтом лады толкать)
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