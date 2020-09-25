Пушистая чемпионка по скоростному подъему

На скалодроме в Японии живет кошка по имени Лала, которая умеет карабкаться по камням не хуже профессионалов! Животное стало звездой спортивного клуба и нередко демонстрирует посетителям свои навыки.
Для кошки же по имени Лала (Lalah), проживающей на скалодроме «Boulbaka Bouldering» в Нахе, Окинава, Япония, лазание — это не только инстинкт, но и образ жизни. Владелица спортзала Мицуру Гоан (Mitsuru Goan) рассказала, что Лала сначала карабкалась по канатам, стремянкам и прыгала по полкам, прежде чем стать профессиональным боулдером (боулдеринг — вид скалолазания — серия коротких предельно сложных трасс).
Увидев то, как альпинисты карабкаются по стене, Лала подумала, что пришло время и ей попробовать, после чего она смогла покорить вершину скалодрома в зале. С тех пор видео с кошкой стало вирусным в Сети, заставив многих экспертов по скалолазанию увидеть в животном достойного конкурента, обладающего потрясающей ловкостью и хваткой.
Увидев то, как альпинисты карабкаются по стене, Лала подумала, что пришло время и ей попробовать, после чего она смогла покорить вершину скалодрома в зале. С тех пор видео с кошкой стало вирусным в Сети, заставив многих экспертов по скалолазанию увидеть в животном достойного конкурента, обладающего потрясающей ловкостью и хваткой.
Кошка по имени Лала может называть этот скалодром в Японии своим домом. Им он стал после того, как её приютила там владелица зала
Лала лазила по канатам и стремянкам, чтобы поддерживать форму, прежде чем решилась подняться по скалистой стене
Это видео с талантливой Лалой, штурмующей стену, стало вирусным в Интернете
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