Пушистая чемпионка по скоростному подъему

Для кошки же по имени Лала (Lalah), проживающей на скалодроме «Boulbaka Bouldering» в Нахе, Окинава, Япония, лазание — это не только инстинкт, но и образ жизни. Владелица спортзала Мицуру Гоан (Mitsuru Goan) рассказала, что Лала сначала карабкалась по канатам, стремянкам и прыгала по полкам, прежде чем стать профессиональным боулдером (боулдеринг — вид скалолазания — серия коротких предельно сложных трасс).



Увидев то, как альпинисты карабкаются по стене, Лала подумала, что пришло время и ей попробовать, после чего она смогла покорить вершину скалодрома в зале. С тех пор видео с кошкой стало вирусным в Сети, заставив многих экспертов по скалолазанию увидеть в животном достойного конкурента, обладающего потрясающей ловкостью и хваткой.