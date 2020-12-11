Из Токио в Хоккайдо за 4 часа

В 1982 г. вступили в строй ещё 2 линии, ведущие из Токио в г. Ниигата (линия «Дзёэцу», 270 км) и в г. Мориока (линия «Тохоку», 465 км). Скорости на них достигают 240 км/ч, а на одном из участков даже 274 км/ч. На линиях магистрали поезда проходят черед многочисленные туннели, в том числе и подводный туннель под проливом Симоносеки между островами Хонсю и Кюсю.

Максимальная скорость поездов на старых участках магистрали — 210 км/ч, а на более новых — 260 км/ч. «Поезд-пуля» нередко «летает» со скоростью 300 км, что сопоставимо с показателями высокоскоростных магистралей TGV во Франции и ICE в Германии.