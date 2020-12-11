Из Токио в Хоккайдо за 4 часа

Конечно же то, что мы в России называем скоростными поездами - это совсем не скоростные поезда. Да, технически например "Сапсан" может развивать скорость до 300-350 км/ч, но на железных дорогах России она пока ограничена 250 км/час и то на редки участках. Средняя скорость поезда «Сапсан» на направлении Санкт-Петербург - Москва— около 200 км/ч. Но не суть.
Высокоскоростными поездами сейчас называют поезда, движущиеся со скоростью 300-350 км/ч, а на подходе уже поезда с обычной скоростью в 500 км/ч. Давайте для примера прокатимся из Токио в Хоккайдо на высокоскоростном японском поезде.
«Синкансэн» (Shinkansen) в буквальном переводе с японского — «новая магистральная линия» — это общее название высокоскоростных железных дорог, соединяющих важнейшие города Японии. «Новой линией» эта дорога была названа потому, что японские строители впервые при прокладке “Синкансэн” отошли от практики узкоколеек — стандартная ширина колеи стала 1435 мм. До этого вся японская железнодорожная сеть была узкоколейной (ширина колеи — 1067 мм).
Первый участок “Синкансэн” Токио-Осака («Токайдо-синкансен») длиной 515 км был открыт в 1964 г., накануне открытия ХVIII летней Олимпиады в Токио. При том, что, казалось бы, исходные позиции, с которых начинала свой послевоенный разбег Япония, были весьма неблагоприятными. Экономика была подорвана и истощена агрессивной длительной войной, крупные города и многие промышленные предприятия лежали в развалинах (в начале 1946 г. уровень промышленного производства составлял 14% от среднего предвоенного уровня).
И тем не менее, первая в мире высокоскоростная железная дорога была построена в Японии. Первые поезда развивали скорость 220-230 км/ч. Сейчас этот показатель давно перекрыт высокоскоростными поездами из других стран, но для своего времени это был безусловный рекорд. Сейчас скоростные поезда — это такой же символ современной Японии, как и качественная электроника, надежные и долговечные автомобили.
В 1972 г. участок Токио-Осака был продлён на 160 км до г. Окаяма, а в 1975 г. на 393 км до станции Хаката в г. Фукуока на о. Кюсю. Поезд «Хикари» («Свет»), местами разгоняющийся до 210 км/ч, преодолевает 1068 км между Токио и Хаката менее чем за 7 часов.
В 1982 г. вступили в строй ещё 2 линии, ведущие из Токио в г. Ниигата (линия «Дзёэцу», 270 км) и в г. Мориока (линия «Тохоку», 465 км). Скорости на них достигают 240 км/ч, а на одном из участков даже 274 км/ч. На линиях магистрали поезда проходят черед многочисленные туннели, в том числе и подводный туннель под проливом Симоносеки между островами Хонсю и Кюсю.
Максимальная скорость поездов на старых участках магистрали — 210 км/ч, а на более новых — 260 км/ч. «Поезд-пуля» нередко «летает» со скоростью 300 км, что сопоставимо с показателями высокоскоростных магистралей TGV во Франции и ICE в Германии.
Сеть высокоскоростных линий контролируется группой компаний Japan Railways Group. JR Group является основой сети железных дорог Японии (контролирует 20135 из 27268 км дорог, что составляет ~74% всех магистралей). На ее долю приходится большая доля междугороднего и пригородного железнодорожного сообщения.
Первоначально линии “Синкансэн” выполняли грузовые и пассажирские перевозки днем и ночью. Сейчас они обслуживают только пассажиров, а в период с полуночи до 6 часов утра движение останавливается для проведения ремонтно-профилактических работ. В Японии осталось совсем немного ночных поездов, и все они по-прежнему ходят по старой железной дороге, пути которой проложены параллельно путям «поезда-пули» и соединяют крупные города страны.
Сегодня в Японии используются три категории высокоскоростных поездов: «нозоми», «хикари» и «кодама». Экспресс «нозоми» — самый быстрый. Курсирующие на этих линиях поезда серии 500 своим внешним обликом, и особенно вытянутой носовой частью длиной 15 м, создающей необходимую аэродинамику, напоминают космические корабли.
Их появление на железнодорожных магистралях Японии полностью изменило стандарты для высокоскоростных дорог. На некоторых участках «нозоми» развивает скорость до 300 км/ч и останавливается только в крупных населенных пунктах. «Хикари», второй по скорости, делает остановки и на промежуточных станциях, а «кодоми» — на всех станциях.
Тем не менее, и скорость «кодоми» превышает 200 км/ч, хотя при прохождении через некоторые местности и населенные пункты скорость «Синкансэна» ограничена 110 км/ч.
Несмотря на высокие скорости, «Синкансэн» в Японии зарекомендовал себя исключительно надежным видом транспорта: за 35 лет эксплуатации, начиная с 1964 г., не зафиксировано ни одной аварии со смертельным исходом (исключая самоубийц). За это время перевезено более 6 млрд. пассажиров.
Также исключительно высока и «пунктуальность» японских высокоскоростных поездов: среднее ежегодное опоздание составляет менее минуты, и даже при пиковых нагрузках оно составляет не более 3-4 мин. Став удобным и доступным видом транспорта, «Синкансэн» во многих случаях является сегодня самым оптимальным способом путешествия по Японии.
При этом интервал движения в утренние и вечерние часы пик составляет 5-6 минут! Не случайно третья часть всех издержек при эксплуатации «Синкансэна» приходится именно на техническое обеспечение.
Существуют планы дальнейшего развития магистрали; в частности, предполагается пустить поезда “Синкансэн” между городами Нагано и Канадзава, Фукуока и Яцусиро. Самый дальний из намеченных новых маршрутов — на северный японский остров Хоккайдо — будет проходить по туннелю Сейкан длиной 54 км под известным своими штормами проливом Цугару. Однако строительство этой линии начнется не раньше 2020 г., и целесообразность осуществления такого проекта еще предстоит изучить.
Источник:
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Автор, где такой тухляк нашёл?
Автору-мегадрочеру лень даже бегло прочитать текст.
У Хоккайдо-синкансэн есть всего 4 станции.