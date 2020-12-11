Из Токио в Хоккайдо за 4 часа

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
«Главную красавицу» Росгвардии выгнали со службы за видео (5 фото + видео) «Главную красавицу» Росгвардии выгнали со службы за видео (5 фото... Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе 15 примеров человеческой изобретательности, которой можно только позавидовать 15 примеров человеческой изобретательности, которой можно только... Русский кот Иван озадачил жителей британского города Русский кот Иван озадачил жителей британского города Китайским стюардессам велели надевать памперсы на время полета Китайским стюардессам велели надевать памперсы на время полета Фотосравнения Москва 90-е Фотосравнения Москва 90-е "Штрафы за отсутствие денег на еду": реакция соцсетей на свежее заявление Путина "Штрафы за отсутствие денег на еду": реакция соцсетей на свежее... Полиция Китая избила толпу мусульман Полиция Китая избила толпу мусульман Мужчина оформил одну из комнат в доме в стиле железнодорожного купе Мужчина оформил одну из комнат в доме в стиле железнодорожного купе Образцовый демонтаж Образцовый демонтаж Живая статуя подшутила на любопытной девочкой Живая статуя подшутила на любопытной девочкой Китай зажег термоядерное "искусственное солнце" Китай зажег термоядерное "искусственное солнце" "Рузвельт один на один с Гитлером - это перебор": иностранцы о том, кто победил нацизм "Рузвельт один на один с Гитлером - это перебор": иностранцы о... Почему Успенский назвал Колобков "старыми евреями", а Татарский потом сделал их Пилотами? Почему Успенский назвал Колобков "старыми евреями", а Татарский... Правила жизни "Ангелов Ада" Правила жизни "Ангелов Ада" Сотрудники ритуальной службы избили внука умершего, потому что он отказался отдавать тело Сотрудники ритуальной службы избили внука умершего, потому что он... "Что важнее: права женщин или ислам?": канадская активистка потроллила участниц женского марша "Что важнее: права женщин или ислам?": канадская активистка... 10 интересных фактов о Луи де Фюнесе 10 интересных фактов о Луи де Фюнесе 20 странных исторических фото, которые никто не поймет без разъяснений 20 странных исторических фото, которые никто не поймет без разъяснений
Из Токио в Хоккайдо за 4 часа

Из Токио в Хоккайдо за 4 часа (21 фото)

Автор:
11 декабря 2020 00:36
Метки: железные дороги   интересно   поезда   япония   
1219
21

Конечно же то, что мы в России называем скоростными поездами - это совсем не скоростные поезда. Да, технически например "Сапсан" может развивать скорость до 300-350 км/ч, но на железных дорогах России она пока ограничена 250 км/час и то на редки участках. Средняя скорость поезда «Сапсан» на направлении Санкт-Петербург - Москва— около 200 км/ч. Но не суть.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: железные дороги   интересно   поезда   япония   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
82
Борис 4 часа назад
за 35 лет эксплуатации, начиная с 1964 г.
Автор, где такой тухляк нашёл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Igor 2 часа назад
" Однако строительство этой линии начнется не раньше 2020 г., и целесообразность осуществления такого проекта еще предстоит изучить."
Автору-мегадрочеру лень даже бегло прочитать текст.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Bill 7 часов назад
Что означает фраза "Его особенностью является то что Вы можете выйти практически везде где захотите"?
У Хоккайдо-синкансэн есть всего 4 станции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Анатолий Соколов Bill 7 часов назад
по мнению этого блогера - "где стоп-кран дёрнул - там и вышел"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
462
фхранцуз Анатолий Соколов 7 часов назад
ага, а где насрал там и туалет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82
Борис Анатолий Соколов 4 часа назад
Где из поезда выкинули, там и вышел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Денис 7 часов назад
прочитал хвалебный отзыв о сапсане в самом начале, дошел до фото автора... поборол желание блевать и пошел в следующую тему
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Седой Бегемот 7 часов назад
Это как? Можно поподробней. Типа "Вон там за светофором останови"
Это как? Можно поподробней. Типа "Вон там за светофором останови"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
iovan2011 Седой Бегемот 7 часов назад
Что тут не понятного, где захотел там и вышел, но только один раз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Анатолий Соколов iovan2011 3 часа назад
ну да, на скорости 350 км/ч выйти из поезда - такое почти 100% можно сделать только один раз в жизни ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vic Twin Седой Бегемот 3 часа назад
У вас что-то с глазами? Написано же не "выйти", а "выйи". Выть можно действительно, где хочешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Главную красавицу» Росгвардии выгнали со службы за видео (5 фото + видео) «Главную красавицу» Росгвардии выгнали со службы за видео (5 фото + видео) Архивные съемки Токио 1913-1915 годов, улучшенные с помощью нейросети Архивные съемки Токио 1913-1915 годов, улучшенные с помощью нейросети По Японии на поезде По Японии на поезде Японцы заявляют, что через 20 лет мы сможем говорить с собаками Японцы заявляют, что через 20 лет мы сможем говорить с собаками 80-летний японский дедушка рисует невероятные картины в Microsoft Excel 80-летний японский дедушка рисует невероятные картины в Microsoft Excel Новый японский сверхскоростной пассажирский экспресс способен работать даже при землетрясении Новый японский сверхскоростной пассажирский экспресс способен работать даже при землетрясении
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3096620



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
1
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
"Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с трансгендером
12
290
"Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с...
﻿
Набирающие популярность
Почему вода в океане соленая: причины и теории
1
10
Почему вода в океане соленая: причины и теории
В Черновцах патрульные сбили женщину на пешеходном переходе
1
16
В Черновцах патрульные сбили женщину на пешеходном переходе
Очередное доказательство того, что наш мозг - удивительная штука
Очередное доказательство того, что наш мозг - удивительная штука
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#подборка#история#кино#забавно#автомобили#новости#в мире#фильм
#фото#россия#факты#люди#авто авария#китай#актеры#сша#криминал#абсурд
#прикол#животные#интересное#авария#дтп#разное#картинки#автомир#смешно#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться