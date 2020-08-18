Девушки-банщицы, которые обожают париться

Бани на Руси появились давно. Парную баню раньше называли мыльней, мовней или влазней. Сегодня появилось много альтернативных способ попариться, например, посетить сауну. Мы собрали фото от девушек, которые любят, когда очень жарко!
1. Веник - главный атрибут
2. Современных банных комплексов полно
3. Кто-то предпочитает париться на даче или в деревне
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8. Лучшее завершение дня
9. Это еще и полезно
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15. С легким паром
А вы любите баню?
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-чё ж у вас главный атрибут убитый такой? Позавчерашний что-ль?)