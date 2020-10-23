На руинах английской церкви нашли средневековые "ведьминские знаки"

И обычно такие рисунки называли "циферблатами"; есть также гипотеза о том, что они использовались как солнечные часы.



Знаки находили не только на церквях, но и в домах, сараях и пещерах. Магические отметки обычно наносились на камень или дерево возле входа в здание - особенно около дверных проемов, окон и каминов.