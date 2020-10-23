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На руинах английской церкви нашли средневековые "ведьминские знаки"

На руинах английской церкви нашли средневековые "ведьминские знаки" (7 фото)

Автор:
23 октября 2020 13:34
Сообщество : Факты
Метки: археология   ведьмы   знаки   история   магия   находка археологов   символы   средние века   
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В Великобритании археологии исследуют "ведьминские знаки", вырезанные на камнях, найденных среди развалин средневековой церкви. Эта церковь стояла в Сток-Мандевилле (графство Бакингемшир) 700 лет назад, но сегодня от нее остались лишь руины. Находка была сделана во время их обследования: сейчас территория расчищается ради строительства железной дороги.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   ведьмы   знаки   история   магия   находка археологов   символы   средние века   
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2  комментария
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
в средневековье была распостраненная практика использовать камни от старых языческих алтарей и прочих сооружений. так что вполне себе эти знаки могут оказаться кельтскими каракулями
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 40 минут назад
Эта церковь стояла в Сток-Мандевилле (графство Бакингемшир) 700 лет назад,

Церковь Святой Марии была построена около 1070 года

Итак 2020 - 1070 = 700?

Интересно, у меня ребёнок даже в 3 классе этот пример решит
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