На руинах английской церкви нашли средневековые "ведьминские знаки"

В Великобритании археологии исследуют "ведьминские знаки", вырезанные на камнях, найденных среди развалин средневековой церкви. Эта церковь стояла в Сток-Мандевилле (графство Бакингемшир) 700 лет назад, но сегодня от нее остались лишь руины. Находка была сделана во время их обследования: сейчас территория расчищается ради строительства железной дороги.
Всего найдено два знака на камнях, оба похожи: просверленное в центре отверстие и исходящие от него линии, образующие круг. По мнению ученых, подобные "ведьминские" символы в средние века использовались для защиты от злых духов. Считалось, что так можно запереть их в бесконечном лабиринте, из которого они не смогут выбраться.
Знаки ведьм, или "апотропные" знаки (от греческого слова apotrepein, "отвернуться") были призваны защищать жителей от злых духов.
Церковь Святой Марии была построена около 1070 года, после норманнского завоевания, а заброшена в 19 веке. В 20 веке от нее остались лишь развалины и несколько старых могильных камней.
Церковь Святой Марии была построена около 1070 года, после норманнского завоевания, а заброшена в 19 веке. В 20 веке от нее остались лишь развалины и несколько старых могильных камней.
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Компьютерная анимация - воссоздание облика церкви Святой Марии в Сток-Мандевилле
Майкл Корт, ведущий археолог проекта сказал: "Проводимые нами археологические работы позволяют полнее раскрыть британскую историю и поделиться ею со всем миром. Необычные открытия, подобные этим, дают нам захватывающее представление о прошлом".
Различные "Ведьминские знаки" находили и в других церквях
И обычно такие рисунки называли "циферблатами"; есть также гипотеза о том, что они использовались как солнечные часы.
Знаки находили не только на церквях, но и в домах, сараях и пещерах. Магические отметки обычно наносились на камень или дерево возле входа в здание - особенно около дверных проемов, окон и каминов.
Знаки находили не только на церквях, но и в домах, сараях и пещерах. Магические отметки обычно наносились на камень или дерево возле входа в здание - особенно около дверных проемов, окон и каминов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Церковь Святой Марии была построена около 1070 года
Итак 2020 - 1070 = 700?
Интересно, у меня ребёнок даже в 3 классе этот пример решит