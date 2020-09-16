Тайнопись и секретный код ковра: о чем он вам хотел поведать

Кто из вас в детстве изучал ковер, висящий на стене? Думаю таких было множество. И каждый видел в ковре что-то свое - игру, мультик, фантастических чудовищ. И многие думали - я сошел с ума. Но что если мы вам скажем, что все это сумасшествие управляемо и каждый рисунок на ковре что-то значит и сделан специально?
В одном квадратном метре классического ворсового шерстяного ковра может быть 90–360 тысяч узелков, а в шелковом ковре доходит до нескольких миллионов узелков на один квадратный метр коврового полотна.
Неслучайно ковроткачество считается ремеслом божественного происхождения. Удивительные легенды собраны вокруг образа ковра. В ткань первичного ковра вплеталась каждая жизнь. Ковер мыслился прообразом неба на земле.
Знать, что означают узоры, выполненные трудолюбивыми руками мастериц с такой точностью, необходимо. Почему? Во-первых, понимание символики орнамента помогает увидеть ценность ковра, как шедевра этого вида искусства.
Во-вторых, в ковровых рисунках заложена история и религия целого народа, его традиции и представления о мире.
Все ковровые узоры, независимо от страны, где соткан ковер, делятся на четыре группы:Животный мир.Растительный мир.Геометрические фигуры.
Типы узоров
Мотив Божественного Цветка в растительной ковровой композиции
Фрагмент традиционного геометрического ковра напоминающий по форме алтарь с фигурой Древа Жизни в центре.
Михраб - еще одна архитектурная форма. Михраб - это ниша мечети. Является самостоятельным асимметричным рисунком, дополняется обычно растительными узорами
Еще один тип ковра Авшан - с персидского означает “усеянный”. Представляет собой повторяющийся рисунок с элементами растительного мира на ковре без медальона.
Следующий тип - Хешти - узор, выполненный в шахматном порядке. Ковер при этом разделен на квадраты, в каждом из которых символический или растительный рисунок.
Помните, что каждый узор на ковре имеет свое символическое значение и является чем-то специально придуманным и нанесенным в соответствии схеме
Деревья - обычно олицетворяли плодородие и превозносили воду, как источник жизни. Стилизованное дерево изображали геометрическим рисунком, напоминающим стрелу или якорь.
Вот эти странные загогулины, похожие на инфузорию-туфельку, не что иное, как Бута - элемент персидского происхождения, имеет бионическую форму и украшен растительными узорам. Сегодня его еще называют индийским огурцом
Эслим - спиралевидные бесконечные линии, украшенные цветами и листьями. Эслим - символ бесконечности
Орел - символ царской власти и мощи.Павлин - ассоциация с Богом солнца, охранительный талисман.Овцы, бараны - изображаются на коврах символом “S”, несут в себе память о кочевническом образе жизни.
Часто геометрические фигуры на коврах – это стилизованное изображение животных или растительности.
Разговор о коврах и рисунках на них - очень обширная тема, достойная как минимум диссертации, а то и многотомного, научного издания.
В общем, если вам мерещились в детстве в завитушках на ковре у кровати собаки на лошадях, люди, несущие деревья или танцующие коты, может быть, вам не мерещилось.
Авторский пост
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