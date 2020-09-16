Тайнопись и секретный код ковра: о чем он вам хотел поведать

Кто из вас в детстве изучал ковер, висящий на стене? Думаю таких было множество. И каждый видел в ковре что-то свое - игру, мультик, фантастических чудовищ. И многие думали - я сошел с ума. Но что если мы вам скажем, что все это сумасшествие управляемо и каждый рисунок на ковре что-то значит и сделан специально?