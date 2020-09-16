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Тайнопись и секретный код ковра: о чем он вам хотел поведать

Тайнопись и секретный код ковра: о чем он вам хотел поведать (30 фото)

Автор:
16 сентября 2020 11:34
Сообщество : Исторические факты
Метки: знаки   интересное   история   историяческие факты   ковер   символы   теперь ты знаешь больше   
1316
30

Кто из вас в детстве изучал ковер, висящий на стене? Думаю таких было множество. И каждый видел в ковре что-то свое - игру, мультик, фантастических чудовищ. И многие думали - я сошел с ума. Но что если мы вам скажем, что все это сумасшествие управляемо и каждый рисунок на ковре что-то значит и сделан специально?

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Метки: знаки   интересное   история   историяческие факты   ковер   символы   теперь ты знаешь больше   
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4  комментария
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16k
kamanch 39 минут назад
>> Все ковровые узоры, независимо от страны, где соткан ковер, делятся на четыре группы:Животный мир.Растительный мир.Геометрические фигуры.

))))
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1k
tessio 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
ваня панкин 22 минуты назад
и-и-и-п-а-ать, сколько здесь телевизоров!!! - закричал наркоман, зайдя в магазин по продаже ковров...
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3k
Бакар 42 минуты назад
А-а-а-а-а-а-а-а-а у меня глаза сломались
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