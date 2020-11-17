Легендарного артиста Армена Джигарханяна провожают в последний путь

В Московском драматическом театре началась церемония прощания с Арменом Джигарханяном. Ее решили провести в открытом формате, позволив поклонникам творчества артиста отдать ему дань памяти.
Джигарханяна не стало в ночь на 14 ноября. Последние годы его состояние ухудшалось. По предварительным данным, у народного артиста СССР остановилось сердце на фоне множества хронических заболеваний.
Артиста, скончавшегося на 86 году жизни, похоронят на Ваганьковском кладбище Москвы.
Артиста, скончавшегося на 86 году жизни, похоронят на Ваганьковском кладбище Москвы.
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