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Легендарного артиста Армена Джигарханяна провожают в последний путь

Легендарного артиста Армена Джигарханяна провожают в последний путь (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 12:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 360подмосковье   artist   Армен Джигарханян   видео   знаменитости   онлайн трансляция   прощание   
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В Московском драматическом театре началась церемония прощания с Арменом Джигарханяном. Ее решили провести в открытом формате, позволив поклонникам творчества артиста отдать ему дань памяти.

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Метки: 360подмосковье   artist   Армен Джигарханян   видео   знаменитости   онлайн трансляция   прощание   
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12k
Ligov 9 минут назад
Прощай АРТИСТ, пусть земля тебе будет пухом....
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30k
Опаньки 4 минуты назад
Прощай, покойся с миром
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