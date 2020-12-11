Мужчина убил свою девушку и ее младшего брата и записал видеообращение

Все силы кубанской полиции подняты на поиски 32-летнего Акшина Гусейнова, который расправился со своей 26-летней сожительницей и ее 9-летним братом.
После жестокого убийства мужчина доехал до побережья Черного моря в поселке Джубга, бросил автомобиль на пляже, а сам исчез.
Жестокое убийство потрясло весь Армавир, а родная бабушка убийцы узнала о расправе от журналистов.
Жестокое убийство потрясло весь Армавир, а родная бабушка убийцы узнала о расправе от журналистов.
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Метки: 360подмосковье Армавир видео криминал убийство
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эта тварь не должна жить и суд не нужен