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Мужчина убил свою девушку и ее младшего брата и записал видеообращение

Мужчина убил свою девушку и ее младшего брата и записал видеообращение (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 18:31
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   Армавир   видео   криминал   убийство   
2277
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Все силы кубанской полиции подняты на поиски 32-летнего Акшина Гусейнова, который расправился со своей 26-летней сожительницей и ее 9-летним братом.

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Метки: 360подмосковье   Армавир   видео   криминал   убийство   
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27  комментариев
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2
Станислав Сердюк Час назад
Журналист - урод конченный. Ради хайпа сходу огорошил страшным известием пожилого человека, который мог этого просто не перенести.
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7k
Шурум-бурум 2 минуты назад
лихие 90е, не?
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14
Вася с ложкой 2 минуты назад
Его нельзя брать живым ..Ему надо все кости в кашу приврать молотком ,начиная с ног .И обязательно уколоть что бы не терял сознания ...Потом выдавить глаза вырезать язык и бросить на муравейник .....Пусть будет проклят весь его род .
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2k
VL 12 минут назад
и опять муслим мля
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6k
Serjio 13 минут назад
Почему нет смертной казни? Зачем ему жить?
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1k
Павел 16 минут назад
Опять какой то абрэк убивает и считает что имеет на это право. Ему повезло, если он покончил с собой и утопился там на море. Если нет, то пожалуйста найдите его и устройте ему настоящий АД! Вот прямо АААД!
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6k
Garpia121 Полчаса назад
Какого черта его ямочки обсуждать? Это существо ребенка пытало. Он хуже бешенной собаки.
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3k
Едондер пуп Garpia121 16 минут назад
Да уж, эта френологиня в репортаже явно лишняя.
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9k
El Niño Полчаса назад
Здесь должен был быть мой комментарий, но я в полнейшем недоумении: убийца-блогер, убоюдок-журналист, несчастный пацанёнок, которого убили с жестокостью только из-за потаскухи сестры, а также психологи, которые все знают.
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−141
Павел Павленко 37 минут назад
Он уже где нибудь в Германии с навальным. Там такие мрази в цене.
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−141
Павел Павленко 39 минут назад
Навальненок что ли?
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−141
Павел Павленко Час назад
Навальненыш, что ли?
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31k
parallax Час назад
Он уже где нибудь на Ближнем Востоке среди других головорезов у ИГ. Там такие мрази в цене.
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369
Haron Час назад
Конченная мразь! Однако, если верить словам этого уе...бана, то дамочка тоже "молодца": крутить любовь с отморозком ч..задым и рога ему ставить. Симпатичная была, но видимо шкурная, с этого бабло с другого утеха, нет бы разойтись и живи дальше с кем хочешь. Пацана 9-ти летнего больше всего жаль!
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493
Бендер Сгибатель Родригес Haron 56 минут назад
Ну даже по превьюхи видео видно, что она - типичная шкура и ТП. У таких финал один. И мне таких не жаль.
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369
Haron Бендер Сгибатель Родригес 50 минут назад
Да, к ней то жалости и нет, просто она же своей потреблядсвой и скудоумие заодно брата подвела, вот в чем трагедия.
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7k
Михалыч Час назад
Овцелюба расстрелять слишком просто. Оставить закопанным по шею.
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9k
котегRUS Час назад
Этому уроду надо ямочку во лбу сделать, причём медленно и до самого затылка
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26k
АнтонПолднев Час назад
Как обычно "Иван Иванов"...
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2k
Frank Borman Час назад
Вах! Чернильница доигралась. Чебурек уже давно сидит в Азербайджане, у своей родни, и хрен россияненское правосудие его достанет оттуда.
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
уёб@к
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30k
Опаньки Час назад
надеюсь он уже кормит рыб
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6k
Вася Опаньки 47 минут назад
ты чо, лучше пусть его живым отдадут родителям погибших
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9k
Антон Семёныч 2 часа назад
Видел в группе ВК искалеченный труп ребёнка

эта тварь не должна жить и суд не нужен
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17k
fanatik115 Антон Семёныч 44 минуты назад
чё за группа?
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360k
Алексей 2 часа назад
адок надо ставить. минус
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12k
Minos Алексей Полчаса назад
А по заголовку и описанию и не скажешь сразу... Кажется, что пост про единорогов и принцесс.
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