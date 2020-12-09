FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11192 поста • 2482 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Художник превратил соседей в мифических персонажей

Художник превратил соседей в мифических персонажей (9 фото)

Автор:
09 декабря 2020 09:19
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   мифический персонаж   павел югринов   прикол   рисунок   сосед   художник   юмор   
769
9
Давайте посмотрим, с кем из этих существ знакомы лично вы! Скорее всего, с большинством.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: забавно   мифический персонаж   павел югринов   прикол   рисунок   сосед   художник   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Nikita 46 минут назад
В арматурном каркасе плит возникает напряжение (грубо говоря, арматурные пруты совсем чуть-чуть изгибаются или сжимаются). Ночью же температура наружного воздуха, а следовательно, и бетонных конструкций, падает, и в определенный момент происходит релаксация арматуры (то самое «падение шарика») с последующим колебательным возвращением арматуры в исходное положение (и вот «шарик катится»). Звук быстро распространяется из-за материала (железобетон очень хорошо проводит звук), а также из-за обилия пустот в здании. Все вместе порождает акустический резонанс. А вам слышится, что соседи решили устроить соревнования по боулингу.
В арматурном каркасе плит возникает напряжение (грубо говоря, арматурные пруты совсем чуть-чуть изгибаются или сжимаются). Ночью же температура наружного воздуха, а следовательно, и бетонных конструкций, падает, и в определенный момент происходит релаксация арматуры (то самое «падение шарика») с последующим колебательным возвращением арматуры в исходное положение (и вот «шарик катится»). Звук быстро распространяется из-за материала (железобетон очень хорошо проводит звук), а также из-за обилия пустот в здании. Все вместе порождает акустический резонанс. А вам слышится, что соседи решили устроить соревнования по боулингу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Вася 40 минут назад
Художник превратил соседей в мифических персонажей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Челябинцы попытались прожить на МРОТ. «Выжили» только четверо (2 фото + видео) Челябинцы попытались прожить на МРОТ. «Выжили» только четверо (2 фото + видео) Художник рисует слишком буквальные комиксы о жизни Художник рисует слишком буквальные комиксы о жизни Художник рисует комиксы, которые шокируют и пугают, но посмотреть их всё равно хочется Художник рисует комиксы, которые шокируют и пугают, но посмотреть их всё равно хочется Позитивный сарказм в работах иллюстратора Антона Гудима Позитивный сарказм в работах иллюстратора Антона Гудима Художник каждый день подрисовывал к своему простенькому комиксу по одному персонажу Художник каждый день подрисовывал к своему простенькому комиксу по одному персонажу Девушка создаёт нелепые и бесхитростные рисунки животных Девушка создаёт нелепые и бесхитростные рисунки животных
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

346599



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
0
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Кто-то умеет развлекаться
1
21
Кто-то умеет развлекаться
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Самый бесстрашный хищник, медоед
0
5
Самый бесстрашный хищник, медоед
Toyota Century — заниженный автомобиль императора
0
2
Toyota Century — заниженный автомобиль императора
Челябинцы попытались прожить на МРОТ. «Выжили» только четверо (2 фото + видео)
Челябинцы попытались прожить на МРОТ. «Выжили» только четверо (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#россия#дтп#прикольные#в мире#природа#на различный вкус#автомобили#настроение
#фото#история#интересное#люди#кино#дети#разное#животные#истории#пешеход
#факты#прикол#авария#подборка#авто авария#новости#смешные#позитив#картинки#рождество

На что жалуетесь?

Вернуться