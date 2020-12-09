Художник превратил соседей в мифических персонажей

Давайте посмотрим, с кем из этих существ знакомы лично вы! Скорее всего, с большинством.
Художник из Екатеринбурга Павел Югринов, судя по всему, познал весь спектр соседского беспредела, с которым знаком каждый человек, не живущий в собственном замке (или хотя бы коттедже). Потому Павел решил творчески обыграть свойства типичных громких людей за стенами, превратив их в «сказочных тварей».
1.
Вот как выглядит эпиграф к его серии рисунков под общим названием «Бестиарий соседей».
А что, если мифы и легенды не врут?
И сказочные твари существуют?
Это многое бы объяснило.
По крайней мере, с моими соседями.
А что, если мифы и легенды не врут?
И сказочные твари существуют?
Это многое бы объяснило.
По крайней мере, с моими соседями.
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