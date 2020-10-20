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Секрет создания знаменитых сцен в мультфильмах Disney

Секрет создания знаменитых сцен в мультфильмах Disney (12 фото)

Автор:
20 октября 2020 08:49
Сообщество : Юмор
Метки: disney   за кадром   забавно   мультфильм   фото   художник   юмор   
1305
12
Вы когда-нибудь задумывались, что происходит за кулисами фильмов Диснея?
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Метки: disney   за кадром   забавно   мультфильм   фото   художник   юмор   
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5k
Владимир 14 минут назад
забавно )
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3k
Venuman 3 минуты назад
Не хватает, (А я вам верил!)
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