Секрет создания знаменитых сцен в мультфильмах Disney

В кино можно увидеть, кажется, всё, что только может сотворить человеческая фантазия. Драконы, фантастические создания, завораживающие битвы — всё это под силу создать мастерам спецэффектов. И чем эпичнее происходящее в кадре, тем забавнее смотреть на то, что происходит за кадром, где этих самых драконов и фантастических созданий играют играют люди в зелёных костюмах.



Художник из Джакарты Андхика Муксин, известный своим увлечение перерисовывать диснеевские кадры, добавляя им неидеальной реалистичности, решил представить, как выглядели бы бэкстейджи мультфильмов, если бы их снимали так же, как фильмы со спецэффектами. Вот что получилось: