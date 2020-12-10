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Что купили бы известные персонажи, окажись они в супермаркете

Что купили бы известные персонажи, окажись они в супермаркете (29 фото)

Автор:
10 декабря 2020 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   линда будербала   персонаж   рисунок   супермаркет   художник   юмор   
798
29
Линда Будербала — 31-летняя художница, иллюстратор, дизайнер персонажей и арт-директор в Marcel WW из Франции, которая рисует с тех пор, как себя помнит.
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Метки: забавно   линда будербала   персонаж   рисунок   супермаркет   художник   юмор   
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4  комментария
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997
satra Час назад
Что купили бы известные персонажи, окажись они в супермаркете
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12k
Роберт Шекли Полчаса назад
Джокер купил бы карандаш
Джокер купил бы карандаш
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1k
евгений 43 минуты назад
Что купили бы известные персонажи, окажись они в супермаркете
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19k
Владимир 45 минут назад
Гомер бы пиво взял. Причем исключительно DUFF.
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