Что купили бы известные персонажи, окажись они в супермаркете

Линда Будербала — 31-летняя художница, иллюстратор, дизайнер персонажей и арт-директор в Marcel WW из Франции, которая рисует с тех пор, как себя помнит.
1.
Линда Будебала популярный иллюстратор. Свой веселый характер она не может спрятать, он постоянно виден в ее работе).
2.
На этот раз она задумалась, что купили бы персонажи мультфильмов, зайди они в супермаркет. Каждый выбрал для себя любимую или просто жизненно необходимую вещь.
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