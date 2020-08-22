Как проявляется рак? Ранние симптомы и признаки заболевания раком

Чтобы вовремя распознать рак, необходимо знать общие симптомы, относящиеся ко всем типам онкологии. Важно не пропустить следующие признаки рака:



1) Резкое снижение веса. Наблюдается практически у всех людей, которым диагностировали рак. Если человек без явных причин худеет на 5-7 или более килограмм, то следует пройти обследование на наличие онкологии. Возможно, такое снижение веса обусловлено раком ЖКТ.



2) Высокая температура (лихорадка) – высокая температура может быть вызвана наличием рака, в особенности это касается случаев поражения целых систем внутренних органов. Как правило, возникновение лихорадки объясняется тем, что заболевание оказывает негативное влияние на иммунитет (иммунную систему), а организм активизирует силы в борьбе с инфекцией. Однако постоянная температура не наблюдается в начале развития болезни, так что если других симптомов не было – скорее всего, у лихорадки другие причины.



3) Слабость – слабость усиливается постепенно, когда болезнь проникает достаточно глубоко в организм. Однако утомляемость может быть и сразу после поражения организма, к примеру, если наблюдается кровоизлияние в толстом кишечнике или желудке. Потеря крови вызывает дискомфорт внутри организма и сильную усталость, у человека нет сил для активности.



4) Болевые ощущения – боль появляется у человека на начальных этапах развития заболевания при наличии в организме нескольких раковых опухолей. Боль нередко служит и свидетельством поражения целой системы.





5) Изменения эпидермиса – гиперпигментация, появляются эритемы, желтуха, крапивница и т.д. Могут быстрее расти волосы, на коже могут появиться опухоли.



6) Появление бородавок или родинок – если родинки уже были, и они изменили цвет или стали больше, то следует как можно быстрее пройти обследование. Это вполне может быть признаком меланомы, и лучше вылечить ее в начале развития рака.