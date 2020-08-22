Как проявляется рак? Ранние симптомы и признаки заболевания раком

Какие симптомы рака сообщают нам, что в организме развилось злокачественное новообразование. Как выявить рак, чтобы во время остановить его развитие? Что это такое? Почему многие люди игнорируют первые признаки онкологии, подвергая себя опасности? Как внешне проявляются злокачественные опухоли? Как это отражается на нервной системе, ощущениях кожи? При какой температуре стоит заподозрить рак, если раньше было все в порядке?
Первые признаки онкологических заболеваний
Как правило, злокачественные опухоли появляются в результате хронических патологий. К предраку относят такие заболевания, как:
Гепатит В, С;
Гастрит, когда снижена кислотность, язва желудка;
Мастопатия;
Явление дисплазии, эрозийные состояние.
Гепатит В, С;
Гастрит, когда снижена кислотность, язва желудка;
Мастопатия;
Явление дисплазии, эрозийные состояние.
10 признаков, которые важно не пропустить
Чтобы вовремя распознать рак, необходимо знать общие симптомы, относящиеся ко всем типам онкологии. Важно не пропустить следующие признаки рака:
1) Резкое снижение веса. Наблюдается практически у всех людей, которым диагностировали рак. Если человек без явных причин худеет на 5-7 или более килограмм, то следует пройти обследование на наличие онкологии. Возможно, такое снижение веса обусловлено раком ЖКТ.
2) Высокая температура (лихорадка) – высокая температура может быть вызвана наличием рака, в особенности это касается случаев поражения целых систем внутренних органов. Как правило, возникновение лихорадки объясняется тем, что заболевание оказывает негативное влияние на иммунитет (иммунную систему), а организм активизирует силы в борьбе с инфекцией. Однако постоянная температура не наблюдается в начале развития болезни, так что если других симптомов не было – скорее всего, у лихорадки другие причины.
3) Слабость – слабость усиливается постепенно, когда болезнь проникает достаточно глубоко в организм. Однако утомляемость может быть и сразу после поражения организма, к примеру, если наблюдается кровоизлияние в толстом кишечнике или желудке. Потеря крови вызывает дискомфорт внутри организма и сильную усталость, у человека нет сил для активности.
4) Болевые ощущения – боль появляется у человека на начальных этапах развития заболевания при наличии в организме нескольких раковых опухолей. Боль нередко служит и свидетельством поражения целой системы.
5) Изменения эпидермиса – гиперпигментация, появляются эритемы, желтуха, крапивница и т.д. Могут быстрее расти волосы, на коже могут появиться опухоли.
6) Появление бородавок или родинок – если родинки уже были, и они изменили цвет или стали больше, то следует как можно быстрее пройти обследование. Это вполне может быть признаком меланомы, и лучше вылечить ее в начале развития рака.
1) Резкое снижение веса. Наблюдается практически у всех людей, которым диагностировали рак. Если человек без явных причин худеет на 5-7 или более килограмм, то следует пройти обследование на наличие онкологии. Возможно, такое снижение веса обусловлено раком ЖКТ.
2) Высокая температура (лихорадка) – высокая температура может быть вызвана наличием рака, в особенности это касается случаев поражения целых систем внутренних органов. Как правило, возникновение лихорадки объясняется тем, что заболевание оказывает негативное влияние на иммунитет (иммунную систему), а организм активизирует силы в борьбе с инфекцией. Однако постоянная температура не наблюдается в начале развития болезни, так что если других симптомов не было – скорее всего, у лихорадки другие причины.
3) Слабость – слабость усиливается постепенно, когда болезнь проникает достаточно глубоко в организм. Однако утомляемость может быть и сразу после поражения организма, к примеру, если наблюдается кровоизлияние в толстом кишечнике или желудке. Потеря крови вызывает дискомфорт внутри организма и сильную усталость, у человека нет сил для активности.
4) Болевые ощущения – боль появляется у человека на начальных этапах развития заболевания при наличии в организме нескольких раковых опухолей. Боль нередко служит и свидетельством поражения целой системы.
5) Изменения эпидермиса – гиперпигментация, появляются эритемы, желтуха, крапивница и т.д. Могут быстрее расти волосы, на коже могут появиться опухоли.
6) Появление бородавок или родинок – если родинки уже были, и они изменили цвет или стали больше, то следует как можно быстрее пройти обследование. Это вполне может быть признаком меланомы, и лучше вылечить ее в начале развития рака.
7) Сильный кашель или охриплый голос – постоянный ильный кашель может быть признаком рака легких, охриплый голос может быть вызван раком горла или щитовидной железы.
8 ) Небольшие уплотнения – если можно ощутить опухоль сквозь кожу в молочной железе, яичках и прочих мягких тканях, то говорит о заболевании раком. Причем заранее невозможно сказать, начальная это стадия или запущенная, так что при наличии такого уплотнения необходимо немедленно обратиться к врачу.
9) Нарушения стула и функционирования мочеполовой системы – нередко возникают диарея или хронические запоры, может измениться цвет кала и его количество, что свидетельствует об онкологии толстой кишки. При появлении крови в моче и болевых ощущений при мочеиспускании необходимо сразу обратиться за медицинской помощью. Нарушения работы предстательной железы вызывают чересчур частые позывы к мочеиспусканию.
10) Проблемы с ЖКТ и затрудненное глотание – очень часто такие признаки говорят о раке кишечника или желудка, нужно незамедлительно пройти медицинское обследование.
8 ) Небольшие уплотнения – если можно ощутить опухоль сквозь кожу в молочной железе, яичках и прочих мягких тканях, то говорит о заболевании раком. Причем заранее невозможно сказать, начальная это стадия или запущенная, так что при наличии такого уплотнения необходимо немедленно обратиться к врачу.
9) Нарушения стула и функционирования мочеполовой системы – нередко возникают диарея или хронические запоры, может измениться цвет кала и его количество, что свидетельствует об онкологии толстой кишки. При появлении крови в моче и болевых ощущений при мочеиспускании необходимо сразу обратиться за медицинской помощью. Нарушения работы предстательной железы вызывают чересчур частые позывы к мочеиспусканию.
10) Проблемы с ЖКТ и затрудненное глотание – очень часто такие признаки говорят о раке кишечника или желудка, нужно незамедлительно пройти медицинское обследование.
Видео: Симптомы рака
Как проявляется рак у женщин?
Как правило, первые признаки возникновения онкологии в организме в не гормонозависимых органах у мужчин и женщин идентичны. Однако существует и виды рака, которые представляют риск исключительно для женщин (в гинекологии) — это злокачественные опухоли яичников, РМЖ, рак тела/шейки матки.
Начинается рак по-женски следующими симптомами:
Втянутость ареолы, отделения из соска, иногда кровянистые;
Изменения оттенка кожи вокруг соска;
Участки с корочками, эрозия вокруг соска;
Повышение t тела;
Припухлость лимфоузлов в области подмышки и ключицы;
Отек на стороне руки с опухолью.
В случае онкологии шейки матки на ранних стадиях симптоматика отсутствует или/и пересекается с заболеваниями, сопутствующими опухоли и связанными с воспалением. Заметными визуальными проявлениями рака шейки матки иногда являются кровянистые выделения между менструациями, нерегулярный месячный цикл.
Если было поражено тело матки, главным начальным симптомом являются маточные кровотечения, нередко возникающие во время менопаузы. Предвестниками рака данного женского органа также являются схваткообразные болевые ощущения.
Примерно 20% злокачественных опухолей у женщин составляют злокачественные новообразования яичников. Диагностика такого рака — сложная проблема. Выделяют первичный и вторичный рак яичников. Начальные стадии заболевания могут и не сопровождаться появлением характерных симптомов. Болевой синдром, как правило, обычно стерт, и женщины игнорируют ощущения.
В случае рака яичников необходимо обратить внимание на такие изменения:
Нарушения мочеиспускания;
Запоры;
Тяжесть внизу живота;
Утомляемость и общая слабость.
Все вышеперечисленные признаки являться свидетельством онкологического заболевания у женщин.
Начинается рак по-женски следующими симптомами:
Втянутость ареолы, отделения из соска, иногда кровянистые;
Изменения оттенка кожи вокруг соска;
Участки с корочками, эрозия вокруг соска;
Повышение t тела;
Припухлость лимфоузлов в области подмышки и ключицы;
Отек на стороне руки с опухолью.
В случае онкологии шейки матки на ранних стадиях симптоматика отсутствует или/и пересекается с заболеваниями, сопутствующими опухоли и связанными с воспалением. Заметными визуальными проявлениями рака шейки матки иногда являются кровянистые выделения между менструациями, нерегулярный месячный цикл.
Если было поражено тело матки, главным начальным симптомом являются маточные кровотечения, нередко возникающие во время менопаузы. Предвестниками рака данного женского органа также являются схваткообразные болевые ощущения.
Примерно 20% злокачественных опухолей у женщин составляют злокачественные новообразования яичников. Диагностика такого рака — сложная проблема. Выделяют первичный и вторичный рак яичников. Начальные стадии заболевания могут и не сопровождаться появлением характерных симптомов. Болевой синдром, как правило, обычно стерт, и женщины игнорируют ощущения.
В случае рака яичников необходимо обратить внимание на такие изменения:
Нарушения мочеиспускания;
Запоры;
Тяжесть внизу живота;
Утомляемость и общая слабость.
Все вышеперечисленные признаки являться свидетельством онкологического заболевания у женщин.
Начальные проявления онкологических заболеваний у мужчин
Самые распространенные типы онкологии у мужчин – рак легких, пищевода, поджелудочной железы, прямой кишки и яичка, предстательной железы. Так, в случае рака яичек распознать заболевание на ранней стадии можно по безболезненной, плотной опухоли размером от 1 см. При раке предстательной железы (простаты) на ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно (скрытая форма рака), однако часто может возникать ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, может наблюдаться частое мочеиспускание, обычно по ночам, затрудненное или задержка мочеиспускание.
Но первым сигналом организма о злокачественной опухоли предстательной железы и появлении метастазов, как правило, являются болевые ощущения в нижней части спины и в тазу. Также проявлением онкологии предстательной железы является рецидивирующий тромбофлебит.
Но первым сигналом организма о злокачественной опухоли предстательной железы и появлении метастазов, как правило, являются болевые ощущения в нижней части спины и в тазу. Также проявлением онкологии предстательной железы является рецидивирующий тромбофлебит.
Рак у детей
Смертность детей от рака на сегодняшний день превышает смертность в результате несчастных случаев. В 20% это дети раннем возрасте. Около 60% детей с запущенными формами онкологии по причине поздней диагностики умирают, спасти получается только 10%, тогда как при своевременной диагностике удается полностью вылечить до 80% пациентов.
К самым распространенным видам злокачественных новообразований у детей можно отнести следующие:
Канцерогенез ЦНС;
Гемобластозы, среди которых выделяют лимфому и лейкемию;
Канцерогенез мягких и костных структур;
Почечные опухоли;
Нефробластомы.
Как правило, опухоли, которые могут возникнуть у ребенка, не регистрируются у взрослого населения. Реже всего наблюдается рак ЖКТ. В жизни детей есть 2 самых опасных момента с высоким риском появления рака:
От 4 до 7 лет;
Период 11 – 12 лет.
У детей чаще выявляют гемобластомы, у подростков — злокачественная гиперплазия лимфоидной ткани и рак костных структур.
Опухоли у детей обычно появляются еще во время пребывания в утробе матери. Иногда они возникают под воздействием онкогенных компонентов, попавших через плаценту, иногда – по причине воздействия негативных факторов внутренней и окружающей среды. Также возникновение рака может быть сопряжено с генетическими патологиями.
К самым распространенным видам злокачественных новообразований у детей можно отнести следующие:
Канцерогенез ЦНС;
Гемобластозы, среди которых выделяют лимфому и лейкемию;
Канцерогенез мягких и костных структур;
Почечные опухоли;
Нефробластомы.
Как правило, опухоли, которые могут возникнуть у ребенка, не регистрируются у взрослого населения. Реже всего наблюдается рак ЖКТ. В жизни детей есть 2 самых опасных момента с высоким риском появления рака:
От 4 до 7 лет;
Период 11 – 12 лет.
У детей чаще выявляют гемобластомы, у подростков — злокачественная гиперплазия лимфоидной ткани и рак костных структур.
Опухоли у детей обычно появляются еще во время пребывания в утробе матери. Иногда они возникают под воздействием онкогенных компонентов, попавших через плаценту, иногда – по причине воздействия негативных факторов внутренней и окружающей среды. Также возникновение рака может быть сопряжено с генетическими патологиями.
Какие признаки при раке разных внутренних органов?
Существует большое количество симптомов рака желудка, поэтому нельзя точно сказать, какие признаки преобладают. Очень часто диагностируют хронический гастрит либо другие несерьезные болезни, не проводя углубленных обследований. Обычно назначают медикаменты, не приносящие даже небольшого облегчения. Однако профессионалы способны комплексно проанализировать симптомы и определить наличие рака.
Только когда онкозаболевание сильно углубится в организм и пройдет в ткани, у человека проявляются онкологические симптомы: очень сильные боли, повышенная слабость, нежелание делать что-либо, человек начинает худеть. Врачи уделяют внимание коже, которая становится бледной, а иногда и приобретает землистый оттенок. В начале же развития заболевания цвет кожи не меняется.
Только когда онкозаболевание сильно углубится в организм и пройдет в ткани, у человека проявляются онкологические симптомы: очень сильные боли, повышенная слабость, нежелание делать что-либо, человек начинает худеть. Врачи уделяют внимание коже, которая становится бледной, а иногда и приобретает землистый оттенок. В начале же развития заболевания цвет кожи не меняется.
Рак груди
Наблюдаются следующие основные симптомы: уплотнение и втяжение соска, кровяные или другие выделения. Очень часто онкология не сопровождается болевыми ощущениями, однако в случае наличия мастопатии появляются боли и продолжают с каждым днем усиливаться.
Рак кожи
Выделяют нескольких форм: узловую, инфильтративную и язвенную. Развивается плоскоклеточный рак очень быстро, и чтобы его обнаружить, проводят скрещивание узелков, имеющих желтую или розовую окраску. У узлов могут быть просвечивающиеся края жемчужного цвета с пигментацией. Новообразование постепенно прогрессирует, к тому же это происходит очень быстро. Но существуют и формы рака, развивающиеся медленно: такие заболевания могут развиваться в течение многих лет, и человек об этом не узнает. Затем несколько узелков связываются и образуют болезненное и плотное новообразование темного цвета. Обычно именно такой момент люди записываются на прием к врачу.
Рак прямой кишки
В начале развития не появляется никаких раковых симптомов. Но опухоль растет – и со временем просвет кишки закрывается. Возникают болезненные ощущения, поскольку кал не имеет возможности проходить свободно, что провоцирует выделение гноя и крови. Постепенно каловые массы меняют цвет и деформируются, появляется так называемый «лентовидный стул». Часто подобный рак сравнивают с таким заболеванием, как геморроем, однако при геморрое «лентовидный стул» появляется не в начале, а в конце дефекации. В дальнейшем наблюдаются частые выделения гнойно-кровянистых масс с отвратительным запахом.
Рак матки
Обычно в этом случае у женщин возникают регулярные кровотечения и странные боли. Но наличие этих симптомов говорит только о том, что рак имеет запущенную форму, а новообразование постепенно распадается. Начальная форма не проявляется, так что женщины не видят необходимости обследоваться. О раке также говорят и бели – неприятные слизистые или водянистые выделения, смешанные с кровью. Бели часто имеют неприятный запах, однако не всегда, порой они не имею никакого запаха. В случае странных выделений необходимо обратиться к врачу, так как вполне возможно, что рак не перешел на поздние стадии и есть шанс излечения.
Рак легких
В данном случае все напрямую зависит от места появления опухоли. Злокачественное новообразование может появиться в бронхе или в легочной ткани, и если опухоль появилась в бронхе, то человек начинает постоянно кашлять. Кашель болезненный и сухой, через какое-то время выделяются мокроты с кровью. Также периодически возникает воспаление легких, из-за чего проявляются и другие симптомы: высокая температура, боль в грудной клетке, головная боль, слабость, невозможность сконцентрироваться.
При развитии рака в легочной ткани заболевание проходит без симптомов, что только усложняет ситуацию, поскольку больной может не заподозрить себя в наличии рака и не проходит обследование. Начальную опухоль можно выявить, если сделать рентген.
При развитии рака в легочной ткани заболевание проходит без симптомов, что только усложняет ситуацию, поскольку больной может не заподозрить себя в наличии рака и не проходит обследование. Начальную опухоль можно выявить, если сделать рентген.
Источник:
Ссылки по теме:
- Первые признаки, симптомы инсульта и правила оказания первой помощи
- Подростку из Африки удалили гигантскую лицевую опухоль
- Восьмилетняя украинка умерла от старости
- Женщина, страдающая сколиозом, демонстрирует мучения, причиняемые болезнью
- У никогда не курившей женщины обнаружили рак легких
1
Новости партнёров
Загрузка...
.