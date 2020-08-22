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Как проявляется рак? Ранние симптомы и признаки заболевания раком

Как проявляется рак? Ранние симптомы и признаки заболевания раком (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 августа 2020 09:50
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: болезнь   клетка   лечение   медицина   рак   симптомы   
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Какие симптомы рака сообщают нам, что в организме развилось злокачественное новообразование. Как выявить рак, чтобы во время остановить его развитие? Что это такое? Почему многие люди игнорируют первые признаки онкологии, подвергая себя опасности? Как внешне проявляются злокачественные опухоли? Как это отражается на нервной системе, ощущениях кожи? При какой температуре стоит заподозрить рак, если раньше было все в порядке?

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Метки: болезнь   клетка   лечение   медицина   рак   симптомы   
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5  комментариев
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23k
parallax 4 часа назад
Вот на кой сюда малышеву было выкладывать. От одного вида этой рожи уже может развиться онкология.
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1k
Past 15 минут назад
Вот не люблю я такие посты, сейчас на себя примерил у меня прям рассадник рака, во всех его вариантах и самое интересное уже в течении 10-20 лет)))
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4k
Валерий Past Минуту назад
Все верно! Не стоит это читать. Сейчас начнется " примеривание" симптомов еа себя, потом самолечение по Гуглу и все! У меня бабушка так же умерла через год после выхода журнала "Здоровье", который она читала от корки до корки!
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5k
Михаил 4 часа назад
Что тут сказать, следить надо за организмом, ну и не злоупотреблять... Хотя, мне как и большинству мужчин, сложновато пойти и раз в год колоноскапию сделать, и прочие проверки, надеюсь на авось
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753
Черный Михаил 3 часа назад
ну узнаешь диагноз и что? разновидностей рака море и им болеют почти все(бессимтомно) если уж совсем рак настигнет - то уже ничего и не сделать
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