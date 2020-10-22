Собачий протест: пес борется за права хвостатых с помощью смешных плакатов

Бабой — звезда инстаграма и борец за права хвостатых. Она протестует против самых разных несправедливостей, с которыми встречаются четвероногие, включая пылесосы, фейерверки и дурацкие голоса, которыми хозяева говорят за своих питомцев. Вооружившись картонками со смешными и забавными лозунгами, Бабой отстаивает щенячьи права и покоряет сердца 174 тысяч подписчиков.