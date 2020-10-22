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Собачий протест: пес борется за права хвостатых с помощью смешных плакатов

Собачий протест: пес борется за права хвостатых с помощью смешных плакатов (37 фото)

Автор:
22 октября 2020 14:59
Сообщество : Животные
Метки: Instagram   животные   смешные собаки   собаки в соцсетях   собачий протест   
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Бабой — звезда инстаграма и борец за права хвостатых. Она протестует против самых разных несправедливостей, с которыми встречаются четвероногие, включая пылесосы, фейерверки и дурацкие голоса, которыми хозяева говорят за своих питомцев. Вооружившись картонками со смешными и забавными лозунгами, Бабой отстаивает щенячьи права и покоряет сердца 174 тысяч подписчиков.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Instagram   животные   смешные собаки   собаки в соцсетях   собачий протест   
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Viktor 2 часа назад
Чёта с какашками-бумажками переборщил!

Чёта с какашками-бумажками переборщил!
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