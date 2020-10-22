Собачий протест: пес борется за права хвостатых с помощью смешных плакатов

Автор:
22 октября 2020 14:59
Бабой — звезда инстаграма и борец за права хвостатых. Она протестует против самых разных несправедливостей, с которыми встречаются четвероногие, включая пылесосы, фейерверки и дурацкие голоса, которыми хозяева говорят за своих питомцев. Вооружившись картонками со смешными и забавными лозунгами, Бабой отстаивает щенячьи права и покоряет сердца 174 тысяч подписчиков.
1. Все собаки — собаки для эмоциональной поддержки
2. Будь таким человеком, каким тебя считает твоя собака
3. Все собаки — хорошие собаки
4. Роняйте больше еды на пол
5. Песики против фейерверков
6. Собачьи мамы — тоже мамы
7. Прекратите продавать пылесосы
8. Чаще чешите собакам пузо
9. Все собаки заслуживают положительного подкрепления
10. С меня какашка, с тебя бумажка
10. С меня какашка, с тебя бумажка
12. Забирать нельзя — только бросать
14. Меньше Zoom’а, больше зуммис (так называют собачью бесячку)
16. Остановись и понюхай попы
19. Спасибо работникам служб жизнеобеспечения
20. Верните мне время наедине с собой
22. Мой голос звучит совсем не так!
23. В «папучино» одни взбитые сливки
24. Хватит снимать видео, в которых вы стыдите собак
25. Хватит сортировать мои игрушки по методу Конмари
26. Хватит использовать меня для пикапа
27. Собакам тоже можно немного салями
28. Отправляйте больше фото собак
29. Морковь — не угощение
30. Разреши мне облизать тебе лицо
31. Затарься вкусняшками!
32. Хватит фотографировать меня, пока я сплю
33. Бесплатный сумочный транспорт для всех!
34. Поговори со мной высоким голосом
35. Никаких больше купаний
36. Разреши мне в нем поваляться
Источник: — переведено специально для fishki.net
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