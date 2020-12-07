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20 отвязных комедий последних 10 лет

20 отвязных комедий последних 10 лет (1 фото)

Автор:
07 декабря 2020 09:43
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   комедия   прикол   роль   фильм   что посмотреть   юмор   
4883
1

Комедии были и остаются одним из самых популярных у зрителей жанров — и постоянно дают нам новых звезд кино.

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Метки: актеры   кино   комедия   прикол   роль   фильм   что посмотреть   юмор   
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18k
SerGProS Час назад
Забыли "Убойные каникулы"

Забыли "Убойные каникулы"
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12k
seller-k 13 минут назад
Смотреть в правильном переводе.
Смотреть в правильном переводе.
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8k
Атеист 13 минут назад
кроме пирогов(все серии), ананасового экспресса, сексдрайва и проекта Х все это видел и скажу так, что это комедии класса "отключи мозг, культуру и смотри под пиво". Есть моменты реально забавные и интересные, но в основном юмор низкий.
Для убития времени и когда смотреть больше нечего - сойдет.
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123
Polotenchick 41 минуту назад
Крутые кексы (High School) 2011 (18+)

На следующий день после того как студент-выпускник Генри Берк впервые решается попробовать марихуану, его директор вводит жесткие правила относительно наркотиков и в связи с этим назначает обязательный тест для всех учащихся. У Генри есть два варианта: провалить этот тест и потерять стипендию, или объединиться со своим другом-укурком и найти выход из положения. В итоге они крадут марихуану у ставшего наркодилером студента юридического факультета и подмешивают ее в шоколадные пирожные, которые продают на распродаже выпечки в их университете...
Крутые кексы (High School) 2011 (18+) На следующий день после того как студент-выпускник Генри Берк впервые решается попробовать марихуану, его директор вводит жесткие правила относительно наркотиков и в связи с этим назначает обязательный тест для всех учащихся. У Генри есть два варианта: провалить этот тест и потерять стипендию, или объединиться со своим другом-укурком и найти выход из положения. В итоге они крадут марихуану у ставшего наркодилером студента юридического факультета и подмешивают ее в шоколадные пирожные, которые продают на распродаже выпечки в их университете...
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−84
Плюшкинъ 58 минут назад
Нужно уточнить:

ПОДБОРКА КОМЕДИЙ ДЛЯ ЗАДНЕПРИВОДНЫХ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ДАУНОВ В РОССИИ

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4k
ZAR Час назад
А это точно подборка комедий?
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2k
Max Lu Час назад
побег из вегаса классный. вообще советую посмотреть интервью с Рассел Брэндом ;)

hangover тоже хорош
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974
Murych Час назад
А Евротрип где? Моя любимая
.
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58k
Доктор Джонс Murych 56 минут назад
20 отвязных комедий последних 10 лет
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5k
Дмитрий Доктор Джонс 43 минуты назад
Не все поймут))))))
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Доктор Джонс Дмитрий Полчаса назад
Согласен, не все... Но Вы-то поняли...
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