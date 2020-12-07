20 отвязных комедий последних 10 лет

Проект X: Дорвались

Режиссерский дебют Нимы Нуризаде обернулся фильмом, который при бюджете в 12 миллионов долларов заработал в прокате целых 102 миллиона. Кроме того, он стал самой скачиваемой с торрент-трекеров кинолентой 2012 года. Самое интересное — это то, что фильм основан на реальном случае, который получил известность на весь мир, когда в 2008 году 16-летний американский подросток устроил вечеринку, которая собрала 500 человек и вышла из под контроля. Для усмирения собравшихся даже был вызван полицейский вертолет.





Машина времени в джакузи

Джон Кьюсак умеет сниматься не только в триллерах и драмах. У него отлично получаются и комедии, что он с превосходством и продемонстрировал, сыграв главную роль в этом фильме. Его партнерами по съемочной площадке стали такие актеры, как Роб Кордри, Крэйг Робинсон и Кларк Дьюк. Кстати, вторая часть, снятая в 2015 году, получилась отвратной, что, вполне возможно, стало следствием отсутствия Джона Кьюсака в киноленте.









Superнянь

Французы тоже умеют снимать забавные фильмы. И лишнее тому доказательство — эта комедия про глобальную вечеринку. Во многом она получился даже круче, чем американские аналогичные картины, которыми создатели этого фильма явно вдохновлялись. Кстати, есть еще «Superнянь 2». И он тоже довольно забавен.

Мальчишник в Вегасе

Эта кинолента просто взорвала кинотеатры в 2009 году. При бюджете в 35 млн. долларов она заработала целых 467 миллионов, превратив актеров Брэдли Купера, Эда Хелмса и Зака Галифианакиса в звезд первой величины. Кроме того, она также получила «Золотой глобус» как «Лучший фильм (комедия или мюзикл)».









Безбрачная неделя

Бобби и Питер Фаррелли, когда-то подарившие миру такие фильмы, как «Тупой и еще тупее» и «Я, снова я и Ирэн», в 2011 с помощью этой киноленты вряд ли дали жанру комедии что-то новое. Но, тем не менее, фильм получился довольно крепким представителем пошлых и одновременно забавных кинолент. Тем более, что снялись в нем такие известные личности, как Оуэн Уилсон и Джейсон Судейкис.





Очень плохая училка

Когда-то Кэмерон Диаз сразила нас своими голубыми глазами и игривой улыбкой в фильме «Маска», где она составила отличную пару вместе с Джимом Керри. Спустя годы актриса обзавелась опытом и уже сама легко исполняет главные роли. В этом фильме у Кэмерон целых два партнера — сам Джастин Тимберлэйк и тоже сам Джейсон Сигел. Режиссером стал Джейк Кэздан. Фильм получился легким, простым, ненавязчивым и довольно милым.





Мы — Миллеры

Режиссер Роусон Маршалл Тёрбер, судя по всему, не очень любит снимать фильмы. Перерывы между выходами его картин могут составлять и 2, и даже 3 года. В сумме он снял всего лишь 5 полнометражных кинолент, среди которых знаменитые «Вышибалы» и задорные «Полтора шпиона». Фильм, о котором речь, вышел в 2013 году, собрав в свои ряды на главные роли двух взрослых актеров (Дженнифер Энистон и Джейсона Судейкиса) и двух молодых (Эмму Робертс и Уилла Поултера). При бюджете в 37 млн. долларов эта временами пошлая, а временами действительно смешная комедия собрала в мире 270 миллионов.





Американский пирог: Все в сборе

Это четвертый фильм знаменитой франшизы, который под предводительством режиссеров Джона Харвитца и Хейдена Шлоссберга собрал в себя всех основных персонажей. Понятно, что это не культовая первая часть, однако создателям все равно удалось сделать довольно забавную комедию, которая, правда не слишком сильно понравилась критикам, которым вечно что-то не нравится («Этому фильму не хватает пляшущей изысканности в пятой, шестой и семнадцатой сценах. Вместо просмотра я лучше пойду выгуливать своего корги и думать о метаморфозах вечности и о том, как отдать кредит за последний айфон»).





Однажды в Вегасе

Эта забавная, веселая и одновременно с этим романтическая и поучительная комедийная лента была снята в 2008 году Томом Воном, который собрал в своем фильме двух заслуженных звезд Голливуда — Эштона Кутчера и Кэмерон Диаз. Кинолента получилась веселой и при этом милой агиткой важности семейных отношений.

Впритык

После сверхуспешного «Мальчишника в Вегасе» режиссеру Тодду Филлипсу нужно было как-то закрепить успех. Поэтому в новый фильм были приглашены уже проверенный Зак Галифианакис и звезда первой величины Роберт Дауни мл. Незатейливый и беспроигрышный классический сюжет с несносным попутчиком сделал свое дело — фильм получился ярким и прибыльным (хоть и не таким, как «Мальчишник»).



Мачо и ботан

С 1987 года по 1991 (целых 5 сезонов) в Америки шел телесериал под названием «Джамп стрит, 21», в кортом играл Джонни Депп. Взяв за основу идею этого сериала и поместив ее в комедийную оболочку, ребята из Голливуда решили снять новый фильм, собрав в него Джону Хилла и Ченнинга Татума. На выходе мы получили саркастичную молодежную боевую комедию, в которой, кстати, Джонни Депп также сыграл, причем того же персонажа, что и в телесериале.

Кадры

Это уже не первый фильм, в котором снялся замечательный дуэт мастеров комедии, состоящий из Оуэна Уилсона и Винса Вона (первым был «Незваные гости»). Подобно своим героям, уже не молодые актеры решили затронуть тему, которая больше ассоциируется с молодыми, нежели с теми, кому скоро стукнет 50 (да, мужикам уже скоро полтинник, время летит быстро). Режиссер картины — Шон Леви.

SuperПерцы

А в этом фильме о взрослеющих подростках вы сможете увидеть сразу трех знаменитых комедийных актеров, которым на момент съемок (в 2007 году) не было и 25 лет. Это Джона Хилл, Майкл Сера и Кристофер Минц-Плассе. Для последнего, например, это вообще первая в его карьере роль. Также здесь вы сможете увидеть таких актеров, как Сет Роген, Эмма Стоун и Билл Хейдер. Режиссер — Грег Моттола.

Хочу как ты

Смотрели фильм «Вне/себя»? Там Райан Рейнольдс участвует в истории, в которой сознание одного человека переносится в другое тело. Как выяснилось, делает он это уже не в первый раз. В 2011 году у актера уже был опыт по перемещению сознания (видимо, это затягивает). Ведь именно тогда вышла картина режиссера Дэвида Добкина, который, помимо канадца, позвал в фильм известного комедийного актера Джейсона Бейтмана. На выходе мы получили пусть и довольно стандартную и простую, но все равно вполне смотрибельную юморную кинокартину.







Шафер напрокат

Если ты упитанный еврей, живущий в Америке и мечтающий о славе в кино, то у тебя остается только один выход — попробовать себя в комедиях. А еще лучше в безумных комедиях. Именно так и поступил Джош Гад, снявшийся вместе с Кевином Хартом в этом фильме о свадебном переполохе.





Сексдрайв

Эта комедия как-то не очень известна, хотя она точно не менее смешна, чем многие другие фильмы из этой подборки. Снимал ее Шон Андерс («Здравствуй, папа, Новый год», «Несносные боссы 2»), а главные роли исполнили Джош Цуккерман, Кларк Дьюк, Аманда Крю и Джеймс Марсден.

Несносные боссы

Почему бы не позвать трех комедийных актеров и не противопоставить их трем звездам Голливуда? Именно так подумали создали этого фильма перед тем, как его снять, что затем и осуществили. В итоге мы с вами получили одну из лучших комедий 2011 года, в которой снялись Джейсон Бейтман, Чарли Дэй, Джейсон Судейкис, Кевин Спейси, Дженнифер Энистон, Колин Фаррелл и Джейми Фокс! Режиссировал проект Сет Гордон.



Побег из Вегаса

Это одна из первых картин, в которых любимый многими Джона Хилл сыграл, во-первых, одну из главных ролей, во-вторых, персонажа, не являющегося подростком. То есть примерно с этого фильма наш толстячок стал считаться в мире кино «не мальчиком, но мужем». Режиссер киноленты — Николас Столлер.



Ананасовый экспресс: Сижу, курю

Сет Роген и Джеймс Франко снялись вместе уже во множестве фильмов. Но именно эта кинокартина была первой, в которой они опробовали свой актерский дуэт. Как мы видим, у парней всё получилось. По словам сценариста ленты Джадда Апатоу, в основу этого фильма легло произведение Тони Скотта «Правдивый романс». Режиссер — Дэвид Гордон Грин.



Солдаты неудачи

Если вы не смотрели этот фильм, то вы не видели самую крутую роль Тома Круза в его карьере! Если вы не смотрели этот фильм, то вы не видели невероятно крутые трейлеры к несуществующим фильмам! Если вы не смотрели этот фильм, то вы не видели Роберта Дауни младшего в образе чернокожего парня! В общем, я думаю, вы поняли, ради чего его стоит посмотреть.

Вот и все! Всем спасибо за просмотр поста. Если вам есть, что добавить к этой подборке, добро пожаловать в комменты.