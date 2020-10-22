Вурен — городок на самой на границе Нидерландов и Бельгии

На карте видно, что пограничный город Вурен расположен прямо на государственной границе между Бельгией (снизу) и Нидерландами (сверху). К югу от Вурена расположен бельгийский город Льеж, а чуть севернее находится Маастрихт.

По результатам переписи 1947 года, оспариваемым фламандскими политиками, франкофоны оказались в большинстве в ряде населённых пунктов региона. Он стал официально франкоязычным и был передан в подчинение франкоязычному Льежу в 1954 году. Однако в 1963 году его вернули под управление фламандского Лимбурга, хотя общей границы с ним у Вурена нет.

Общая численность населения Вурена составляла 4207 человек.

Около четверти населения составляют иностранцы, большинство из которых имеют нидерландское гражданство.

С XI века две трети территории нынешнего муниципалитета Вурен находилось в графстве Далхем, которое принадлежало герцогам Брабантским, а оставшаяся треть — в герцогстве Лимбург, которое также принадлежало Брабанту после 1288 года. Оба этих герцогства были частью Священной Римской империи, но они создали относительно независимые режимы, управляемые могущественными династиями. Они последовательно стали частью Бургундских Нидерландов, Габсбургских Нидерландов, а после голландского восстания — частью испанских, а позже контролируемых Австрией Южных Нидерландов.

Вурен экономически зависит от соседних провинций Льеж и нидерландского Лимбурга. По этой причине жители Вурена двуязычны и в повседневной жизни используют как французский, так и нидерландский языки.