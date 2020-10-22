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Вурен — городок на самой на границе Нидерландов и Бельгии

Вурен — городок на самой на границе Нидерландов и Бельгии (7 фото)

Автор:
22 октября 2020 10:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бельгия   Вурен   Маастрихт   города   города Бельгии   льеж   
1044
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Сегодня уже был пост о пограничном городе Барле. Но этот населённый пункт расположен полностью в Бельгии, хоть и переходит он то под управление нидерландскоговорящего севера, то под управление франкоязычного юга. Кстати, для Вурена это не шутки. Ведь с каждым таким "переходом" в городе не только меняют таблички в транспорте, зданиях. Но даже меняется язык судопроизводства.

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Метки: Бельгия   Вурен   Маастрихт   города   города Бельгии   льеж   
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