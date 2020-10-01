Не только Лениным едины: самые милые и приятные улицы наших городов

Как только не обзывают улицы наших городов - в основном, конечно. в честь великих событий и знаменитых людей. Но есть и довольно милые улицы, названия которых настолько приятные, что и жить там наверно радостнее.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Как живут люди в самом суровом месте России вдали от цивилизации: реальные фото из Оймякона
- 12 карт городов, где наглядно показано, сколько людей используют iPhone, а сколько — Android
- Интересные карты, которые вам никогда не понадобятся
- Арт-объекты, меняющие облик города к лучшему
- Любовь между папами и дочками: тёплые иллюстрации украинской художницы
33
Понравилось33
Новости партнёров
Загрузка...