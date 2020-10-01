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Не только Лениным едины: самые милые и приятные улицы наших городов

Не только Лениным едины: самые милые и приятные улицы наших городов (26 фото)

Автор:
01 октября 2020 12:20
Сообщество : Неофициальный гид по городам России
Метки: города   интереное   карты   красиво   мило   радостно   улицы   
1029
26

Как только не обзывают улицы наших городов - в основном, конечно. в честь великих событий и знаменитых людей. Но есть и довольно милые улицы, названия которых настолько приятные, что и жить там наверно радостнее.

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Метки: города   интереное   карты   красиво   мило   радостно   улицы   
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8  комментариев
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Yasen_Perec Час назад
Ага, вызвал себе скорую:" - Вы где живёте? - На Лунных кошках..."

Ага, вызвал себе скорую:" - Вы где живёте? - На Лунных кошках..."
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6k
Дмитрий Данилов 16 минут назад
А еще в Новосибирске есть улица Планировочная, которая одновременно сама себе параллельна и сама себя пересекает
А еще в Новосибирске есть улица Планировочная, которая одновременно сама себе параллельна и сама себя пересекает
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6k
Дмитрий Данилов 19 минут назад
Новосибирск
Новосибирск
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6k
Дмитрий Данилов 18 минут назад
Те, что не подписаны: Нарядная и Семейная
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7k
Mauritanien 20 минут назад
Не только Лениным едины: самые милые и приятные улицы наших городов
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385
Евгений 22 минуты назад
на моей Родине
на моей Родине
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Утренний вечер Час назад
Эстония, Кохтла-Ярве
Эстония, Кохтла-Ярве
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SSD Час назад
...пройдусь по "Абрикосовой", сверну на "Виноградную"...)))
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