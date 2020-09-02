В бельгийском фонтане нашли шкатулку с сердцем мэра

В Вервье существовала старинная городская легенда, которая гласила, что "в сердце города лежит настоящее человеческое сердце". И эта легенда оказалась реальностью.

"Городская легенда стала реальностью: шкатулка находилась в верхней части фонтана, прямо возле бюста Пьера Давида, за камнем, который мы убрали во время ремонта фонтана", - поделился представитель Вервье Максим Дегей.