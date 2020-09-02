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В бельгийском фонтане нашли шкатулку с сердцем мэра

В бельгийском фонтане нашли шкатулку с сердцем мэра (7 фото)

Автор:
02 сентября 2020 12:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бельгия   Вервье   история   мэр   реликвия   сердце   фонтан   
2630
7

Таким образом подтвердилась старинная городская легенда о том, что в сердце города лежит настоящее человеческое сердце. Шкатулка пролежала в кладке фонтана почти 140 лет.

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Метки: Бельгия   Вервье   история   мэр   реликвия   сердце   фонтан   
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6  комментариев
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38k
Raush 2 часа назад
В бельгийском фонтане нашли шкатулку с сердцем мэра
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793
Шурман 19 минут назад
Буквально позавчера это читал в наших новостях , кстати красивый городок я пару раз к другу ездил на рыбалку .
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24k
Fat Lynx 2 часа назад
"Сердцем я с вами, сограждане!" - сказал мэр...
"Не вопрос..." - ответили сограждане.
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2k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Идиеты. В музее... такую легенду обгадили.
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1k
fraxinus Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Ремонт же. Потом поставят обратно.
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Show Must Go On fraxinus 57 минут назад
Не поставят. Если ставят в музей, то это уже надолго.
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