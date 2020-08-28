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12 грандиозных нереализованных проектов из прошлого

12 грандиозных нереализованных проектов из прошлого (17 фото)

Автор:
28 августа 2020 08:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   архитектурные сооружения   города   красота   мечта   проект   фантазия   фото   
1776
17
Перед вами 12 грандиознейших своим размахом строительных проектов из больших городов разных стран, которые так и не были реализованы.

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Метки: архитектура   архитектурные сооружения   города   красота   мечта   проект   фантазия   фото   
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Горожанин Час назад
Реализовали все же идею. Элитный дом на Патриарших в Москве, Малая Бронная, 44.


Реализовали все же идею. Элитный дом на Патриарших в Москве, Малая Бронная, 44.
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