12 грандиозных нереализованных проектов из прошлого

Архитектурные сооружения из списка уже точно никогда не будут возведены. Всё потому, что они либо напрямую связаны с историческими событиями и персонами, восхваление которых через создание памятников уже неактуально, либо же просто очевидно неуместны и неразумны, что вовремя поняли люди, принимающие решения.



Нам же остаётся лишь предполагать, как бы смотрелись безумно огромные постройки в известных местах по всему миру. Благо, у нас есть реалистично нарисованные модели каждой из них, созданные различными любителями истории и архитектуры.