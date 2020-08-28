12 грандиозных нереализованных проектов из прошлого

Перед вами 12 грандиознейших своим размахом строительных проектов из больших городов разных стран, которые так и не были реализованы.
Архитектурные сооружения из списка уже точно никогда не будут возведены. Всё потому, что они либо напрямую связаны с историческими событиями и персонами, восхваление которых через создание памятников уже неактуально, либо же просто очевидно неуместны и неразумны, что вовремя поняли люди, принимающие решения.
Нам же остаётся лишь предполагать, как бы смотрелись безумно огромные постройки в известных местах по всему миру. Благо, у нас есть реалистично нарисованные модели каждой из них, созданные различными любителями истории и архитектуры.
Нам же остаётся лишь предполагать, как бы смотрелись безумно огромные постройки в известных местах по всему миру. Благо, у нас есть реалистично нарисованные модели каждой из них, созданные различными любителями истории и архитектуры.
1. Триумфальный слон, Париж
Время возникновения идеи: 1758 год.
Огромный слон авторства архитектора Чарльза Рибарта мог быть установлен на Елисейских полях на месте Триумфальной арки.
Огромный слон авторства архитектора Чарльза Рибарта мог быть установлен на Елисейских полях на месте Триумфальной арки.
2. Подвесная монореальсовая дорога, Лондон
На фото: сейчас/могло быть.
Время возникновения идеи: 1960-е годы.
В конце 60-х годов использование автобусов в городе сокращалось, так как жители Лондона предпочитали добираться до работы на личном транспорте, что приводило к образованию серьёзных пробок. Несмотря на это идея с монорельсом так и не была реализована.
Время возникновения идеи: 1960-е годы.
В конце 60-х годов использование автобусов в городе сокращалось, так как жители Лондона предпочитали добираться до работы на личном транспорте, что приводило к образованию серьёзных пробок. Несмотря на это идея с монорельсом так и не была реализована.
3. Башня Татлина, Санкт-Петербург
Время возникновения идеи: конец 1910-х годов.
Планируемая высота: 400 метров.
Памятник III Коммунистического интернационала, разработанный советским архитектором Владимиром Татлиным, не был построен из-за прохладного отношения советских властей к авангардизму в 20-х годах.
Планируемая высота: 400 метров.
Памятник III Коммунистического интернационала, разработанный советским архитектором Владимиром Татлиным, не был построен из-за прохладного отношения советских властей к авангардизму в 20-х годах.
4. Небоскрёб Hyperbuilding, Бангкок
Время возникновения идеи: 1996 год.
Предполагаемая высота: 1000 метров.
Сложная структура сооружения должна была включать в себя жилые помещения на 120 тысяч человек и решить городские проблемы с энергопотреблением.
Предполагаемая высота: 1000 метров.
Сложная структура сооружения должна была включать в себя жилые помещения на 120 тысяч человек и решить городские проблемы с энергопотреблением.
5. Трафальгарская Пирамида, Лондон
На фото: сейчас/могло быть.
Время возникновения идеи: 1820-е годы.
Предполагаемая высота: 110 метров.
Могла быть возведена на Трафальгарской площади. 22 ступени пирамиды должны были символизировать каждый год из двух англо-французских войн.
Предполагаемая высота: 110 метров.
Могла быть возведена на Трафальгарской площади. 22 ступени пирамиды должны были символизировать каждый год из двух англо-французских войн.
6. Дворец Советов, Москва
Время возникновения идеи: 1930-е годы.
Предполагаемая высота: 415 метров (вместе со стометровой статуей Ленина).
В 30-х даже началось реальное строительство 100-этажного административного комплекса, но из-за Великой Отечественной войны работа над проектом была отложена. После войны Дворец Советов посчитали архитектурным излишеством.
Предполагаемая высота: 415 метров (вместе со стометровой статуей Ленина).
В 30-х даже началось реальное строительство 100-этажного административного комплекса, но из-за Великой Отечественной войны работа над проектом была отложена. После войны Дворец Советов посчитали архитектурным излишеством.
7. Аэродром над Темзой, Лондон
На фото: сейчас/могло быть.
Время возникновения идеи: 1934 год.
Аэродром должен был располагаться рядом со зданием парламента, между Вестминстерским мостом и на тот момент недавно построенным Ламбетским мостом.
Его планировали сделать достаточно высоким, чтобы разместить «самые высокие мачты кораблей», и достаточно длинным, чтобы посадить один винтовой самолет.
Аэродром должен был располагаться рядом со зданием парламента, между Вестминстерским мостом и на тот момент недавно построенным Ламбетским мостом.
Его планировали сделать достаточно высоким, чтобы разместить «самые высокие мачты кораблей», и достаточно длинным, чтобы посадить один винтовой самолет.
8. Мемориал Матерям, Вашингтон
Время возникновения идеи: 1924 год.
Высота одной только арки внутри монумента должна была составлять 90 метров! Развитие проекта было остановлено из-за смерти архитектора Уильяма Кларка Ноубла.
Высота одной только арки внутри монумента должна была составлять 90 метров! Развитие проекта было остановлено из-за смерти архитектора Уильяма Кларка Ноубла.
9. Аэропорт Манхэттена, Нью-Йорк
Время возникновения идеи: 1946 год.
Предполагаемая высота: 60 метров.
Идея «американского аэропорта мечты» похожа на лондонский аэропорт над Темзой. Однако проект всё же посчитали слишком дорогим и не рентабельным.
Предполагаемая высота: 60 метров.
Идея «американского аэропорта мечты» похожа на лондонский аэропорт над Темзой. Однако проект всё же посчитали слишком дорогим и не рентабельным.
10. Зал Народа, Берлин
Кадр из сериала «Человек в высоком замке» (2015).
Предполагаемая высота: 290 метров.
Проект, созданный по указанию Адольфа Гитлера. Именно так должен был выглядеть послевоенный Берлин в случае победы Третьего рейха во Второй мировой войне.
Предполагаемая высота: 290 метров.
Проект, созданный по указанию Адольфа Гитлера. Именно так должен был выглядеть послевоенный Берлин в случае победы Третьего рейха во Второй мировой войне.
11. Викторианский небоскрёб в парке Кристал Палас, Лондон
Время возникновения идеи: 1851 год.
Предполагаемая высота: 304 метра.
Современные архитекторы синхронно радуются тому, что в те годы всё же не решились возводить подобную башню из железа и стекла — по их мнению, она бы рухнула под тяжестью собственного веса.
Предполагаемая высота: 304 метра.
Современные архитекторы синхронно радуются тому, что в те годы всё же не решились возводить подобную башню из железа и стекла — по их мнению, она бы рухнула под тяжестью собственного веса.
12. Монумент Джорджа Вашингтона на Юнион-сквер, Нью-Йорк
Время возникновения идеи: 1822 год.
Предполагаемая высота: 130 метров.
Если бы башню построили, в те годы она была бы вдвое больше любого другого здания в городе. В итоге 4 июля 1856 года на этом месте была поставлена изящная бронзовая статуя Джорджа Вашингтона верхом на лошади. Она стоит на Юнион-сквер и по сей день.
Предполагаемая высота: 130 метров.
Если бы башню построили, в те годы она была бы вдвое больше любого другого здания в городе. В итоге 4 июля 1856 года на этом месте была поставлена изящная бронзовая статуя Джорджа Вашингтона верхом на лошади. Она стоит на Юнион-сквер и по сей день.
Бонус: Пирамида Shimizu Mega-City, Токийский залив
Предполагаемая высота: 2004 метра.
Предполагаемая площадь: 8 квадратных километров.
Данный проект в отличие от остальных ещё может быть реализован (но это не точно). Пока строительство отложено до 2030 года. Представители компании Shimizu всё ещё полны решимости завершить проект к 2110 году и войти в историю как создатели крупнейшего сооружения в истории Земли.
Предполагаемая площадь: 8 квадратных километров.
Данный проект в отличие от остальных ещё может быть реализован (но это не точно). Пока строительство отложено до 2030 года. Представители компании Shimizu всё ещё полны решимости завершить проект к 2110 году и войти в историю как создатели крупнейшего сооружения в истории Земли.
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