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Подборка талантов из интернета

Подборка талантов из интернета (5 фото + 14 видео)

Автор:
13 ноября 2020 22:06
Сообщество : Юмор
Метки: акробатика   жонглирование   интернет   музыка   настольный теннис   талант   художник   эминем   
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За талантливым человеком всегда интересно наблюдать. Пусть даже его талант бесполезен.

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Метки: акробатика   жонглирование   интернет   музыка   настольный теннис   талант   художник   эминем   
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Алекс 14 минут назад
Последнее конечно не эмблема Феррари. Таких коняжек в любой мастерской в Венеции делают. Это собственно один из их символов. Но красиво конечно. И быстро . Укладываются за минуту.
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