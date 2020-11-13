Подборка талантов из интернета

За талантливым человеком всегда интересно наблюдать. Пусть даже его талант бесполезен.
1. The Real Slim Shady Эминема на гитаре в исполнении российского гитариста Александра Мисько
2. На барабанах 10-летняя Нанди Бушел (Nandi Bushell)
3. Жонглирует и крутит обруч, сидя на моноцикле, Paladin Quaid Ellsworth
4. Жонглирует щёткой бразилец Lucas Adverse
5. Король баланса из Китая Wang Yekun
6. Танцует по-майклджексоновски Salif Gueye
7. Тренер показывает ученикам мастерское владение мячом
8. "Стареющая" картина каталонского художника-самоучки Серджи Каденаса
9. Этот индус может кучу обычных вещей превратить в картину
10. Удивительная кукольная анимация про Уилла Смита и тыкву
11. Этот короткий ролик называется "Сон внутри сна"
12. 270 градусов одной левой
13. Очень своеобразный, но эффектный талант
14. Талантливая резьба по моркови
15. Уникальная ловкость рук
16. Филигранное управление строительной техникой
17. Поразительная игра в настольный теннис
18. Искусный венецианский стеклодув делает из стекла эмблему Ferrari
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