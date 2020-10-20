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Интересные факты о фильме «День сурка»

Интересные факты о фильме «День сурка» (5 фото)

Автор:
20 октября 2020 21:27
Сообщество : Кино
Метки: актеры   история фильма   кино   
725
5

В 1993 году на экраны вышел фильм «День сурка», который приобрел массу поклонников по всему миру и с годами стал культовым. В реальный день сурка эту кинокартину показывают по телеканалам, а многие семьи пересматривают этот добрый и интересный фильм в интернете.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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15  комментариев
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1k
vitstd 3 часа назад
Фильм шикарный :)))
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7k
Cornho 53 минуты назад
Опять какое-то школоло писало? "Через чур", "привЕдениями"...
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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4k
Majul 2 часа назад
Про 10 лет немного неверно.
В книге есть множество моментов, которые можно посчитать, плюс особо упоротые на книге/фильме еще посчитали количество дней (усредненно) которые Фил потратил на изучение игры на пианино, изготовление скульптур изо льда и т.д. и у них получилсь около 34 лет.
Кстати режисер фильма Х.Рэмис в интеревью неоднократно говорил, что Фил провел в одном дне, по его рпасчетам от 30 до 40 лет.
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190k
Северное сияние 2 часа назад
Вы слышите эту музыку, поклонники ДС?

Вы слышите эту музыку, поклонники ДС?
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3k
Едондер пуп Северное сияние 2 часа назад
Вот зачем! Теперь до завтра не отстанет))
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2k
Стоша Едондер пуп 2 часа назад
ай гат ю бэйб
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55k
Опиум для народа Северное сияние 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Taximaxi 3 часа назад
Жил бы вечно,трахал бы всё,что шевелится. Ни работы,ни забот,жрачка,пойло,бабы,всё есть. Нет лядь,романтики захотелось. Стал смертным и наверняка пожалел,когда голубя голубка заклевала.
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7k
Maddy8 Taximaxi 2 часа назад
это тебе так кажется. В мире ничего нового, одни и те же новости. Родные как зомби, ничего нового не расскажут. Никуда не скататься, не отдохнуть.
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456
klklkl Taximaxi Час назад
Это наверное только первые 50 лет так кажется.
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41
Обратная сторона Луны klklkl 50 минут назад
Да большинство от дня сурка за пару недель на самоизоляции с ума сходить стали
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5k
vitenok 3 часа назад
Т.е. за 38 дней он научился так играть на пианино? Причём начал явно не с первого дня?
Пару лет он там прожил точно.
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16k
babuby vitenok 2 часа назад
Так не только на пианино!
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31k
Йожык vitenok 2 часа назад
Перечитайте еще раз первый пункт. Там сказано о том что показаны эпизоды 38 дней. А провел герой в замкнутом цикле 10лет. Но хронометража показать более 3,5 тыс дней естественно не хватит
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