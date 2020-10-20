Интересные факты о фильме «День сурка»

В 1993 году на экраны вышел фильм «День сурка», который приобрел массу поклонников по всему миру и с годами стал культовым. В реальный день сурка эту кинокартину показывают по телеканалам, а многие семьи пересматривают этот добрый и интересный фильм в интернете.
С годами стало понятно, что «День сурка» - это часть мировой культуры. Особенно в США, это как у нас «Ирония судьбы» на Новый год. Но этот фильм – не просто часть праздника, это история о человеке, который смог побороть свои пороки через самосовершенствование.
Интересные факты про фильм «День сурка»
1.В фильме показаны отрывки 38 одинаковых дней, прожитых главным героем, хотя по задумке режиссера Гарольда Рамиса, герой Билла Мюррея застрял в Дне сурка на 10 лет.
2.Режиссер рассматривал на главную роль Джона Траволту, Стива Мартина и Тома Хэнкса, но продюсеры решили, что все они через чур обаятельные для этой роли.
3.Во время съемок фильма у Билла Мюррея начался бракоразводный процесс. Чтобы отвлечься, актер большую часть своего времени посвятил работе над фильмом. Он постоянно звонил своему другу – режиссеру Рамису, с которым они работали еще над «Охотниками над приведениями». Вскоре Рамис устал от звонков Мюррея и он поручил созваниваться с ним сценаристу фильма Дэнни Рубину. Актер сильно обиделся на друга и после выхода фильма несколько лет не общался с ним.
4.Два раза во время съемок сурок покусал Билла Мюррея. Актеру проставили курс уколов от бешенства, он даже брал несколько выходных дней. Но в итоге травмы обошлись без серьезных последствий.
5.В первом варианте сценария были прописаны самые разные злодеяния главного героя «Дня сурка» - он убивал, бил людей, издевался над ними без всяких последствий, так как каждое утро просыпался в том же дне. Однако эти моменты в итоге убрали из итогового варианта рукописи.
6.Переживания главного героя имеют вполне научную основу и разделены на четыре стадии – отрицание, агрессия, смирение и принятие.
7.Фильм снимали вовсе не в городке Панссатони, а в Вудстоке. Там до сих пор красуются таблички в честь «Дня сурка». Они расположены на месте, где главный герой наступал в лужу, где он постоянно встречал одноклассника Нэда, где падает со здания и где его машина врезается в здание.
8.В 2020 году исполнители главных мужских ролей Билл Мюррей, Стивен Тоболовски и Брайан Дойл-Мюррей (брат Билла, сыгравший мэра городка) – в образах тех же героев снялись в рекламном ролике Jeep.
Источник:
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В книге есть множество моментов, которые можно посчитать, плюс особо упоротые на книге/фильме еще посчитали количество дней (усредненно) которые Фил потратил на изучение игры на пианино, изготовление скульптур изо льда и т.д. и у них получилсь около 34 лет.
Кстати режисер фильма Х.Рэмис в интеревью неоднократно говорил, что Фил провел в одном дне, по его рпасчетам от 30 до 40 лет.
Пару лет он там прожил точно.