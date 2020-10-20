Интересные факты о фильме «День сурка»

Интересные факты про фильм «День сурка»

1.В фильме показаны отрывки 38 одинаковых дней, прожитых главным героем, хотя по задумке режиссера Гарольда Рамиса, герой Билла Мюррея застрял в Дне сурка на 10 лет.

2.Режиссер рассматривал на главную роль Джона Траволту, Стива Мартина и Тома Хэнкса, но продюсеры решили, что все они через чур обаятельные для этой роли.