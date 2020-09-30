Чем заменить разрыхлитель теста в выпечке: 4 способа

Разрыхлитель теста представляет собой пекарский порошок, помогающий придавать выпечке пышность. Обычно смесь состоит из лимонной кислоты, крахмальной муки и обычной соды.
Перечисленные компоненты наполняют структуру теста углекислым газом. Газ выделяется благодаря взаимодействию кислоты и соды. Чтобы произошла необходимая реакция, необходимо точное соблюдение пропорции (общепринятый стандарт – 5:3:12). Сначала идет сода, потом лимонная кислота и крахмал.
Если случайно забыли купить магазинный разрыхлитель теста – можете сделать аналогичное вещество самостоятельно. Существует несколько эффективных заменителей, которые способны быстро наполнить замешанное тесто углекислым газом и сделать его пышным. Обязательно учитывайте, что одна чайная ложка способна вместить около 10 грамм разрыхлителя. Именно столько вещества содержит обыкновенный пакетик магазинного порошка.
Если случайно забыли купить магазинный разрыхлитель теста – можете сделать аналогичное вещество самостоятельно. Существует несколько эффективных заменителей, которые способны быстро наполнить замешанное тесто углекислым газом и сделать его пышным. Обязательно учитывайте, что одна чайная ложка способна вместить около 10 грамм разрыхлителя. Именно столько вещества содержит обыкновенный пакетик магазинного порошка.
Чем заменить разрыхлитель теста
Давайте рассмотрим несколько продуктов, способных заменить пекарский разрыхлитель. Причем готовый результат будет полностью аналогичен использованию магазинного пекарского порошка. Подойдет обычная сода, алкоголь или газированная минеральная вода. Рекомендуется подбирать замену, основываясь на разновидности замешиваемого теста. Также не забывайте учитывать пропорции.
Сода
Первый способ создания пекарского разрыхлителя подразумевает использование обычной соды без добавок. Такой вариант подходит для любого теста – заварного, сдобного, песочного. Одна ложка соды равна одному пакетику магазинного разрыхлителя. Добавляйте гидрокарбонат натрия непосредственно в муку перед замешиванием теста.
Пищевая сода выступает отличным разрыхлителем. После достижения шестидесяти градусов начинается активное образование углекислого газа, который делает тесто пышным. Негашеную соду рекомендуется добавлять в тесто, где присутствуют кисломолочные ингредиенты (кефир или сметана).
Пищевая сода выступает отличным разрыхлителем. После достижения шестидесяти градусов начинается активное образование углекислого газа, который делает тесто пышным. Негашеную соду рекомендуется добавлять в тесто, где присутствуют кисломолочные ингредиенты (кефир или сметана).
Сода с уксусом
Такой вариант самодельного разрыхлителя прекрасно сочетается с заварным, сдобным, бисквитным тестом. Согласно рецепту, необходимо смешать половину чайной ложки гидрокарбоната натрия с четвертью ложки уксусной кислоты. Полученную смесь нужно сразу вливать в тесто.
Обратите внимание – неразложившаяся сода способна испортить выпечку. Тесто приобретает зеленоватый оттенок и неприятный вкус. Если выпечка не подразумевает использование кислых ингредиентов – соду необходимо гасить столовым уксусом. Вводите смесь в тесто сразу, пока идет химическая реакция.
Тесто с добавленным пекарским порошком может немного постоять перед выпеканием без негативных последствий. А тесто с гашеной содой необходимо выпекать сразу после начала химической реакции.
Обратите внимание – неразложившаяся сода способна испортить выпечку. Тесто приобретает зеленоватый оттенок и неприятный вкус. Если выпечка не подразумевает использование кислых ингредиентов – соду необходимо гасить столовым уксусом. Вводите смесь в тесто сразу, пока идет химическая реакция.
Тесто с добавленным пекарским порошком может немного постоять перед выпеканием без негативных последствий. А тесто с гашеной содой необходимо выпекать сразу после начала химической реакции.
Алкоголь
Некоторые алкогольные напитки способны заменить пекарский разрыхлитель. Рассматриваемый вариант позволяет приготовить пышное дрожжевое или песочное тесто. На килограмм теста идет одна столовая ложка спиртосодержащего напитка. Алкоголь можно добавить в жидкие ингредиенты или замешивать тесто на его основе.
Алкоголь придает хлебобулочным изделиям воздушность, поскольку снижает клейкость пшеничной муки. Для разрыхления песочного теста рекомендуется использовать ром или коньяк. Положительная особенность добавления таких напитков – придание выпечке дополнительного аромата. В дрожжевое тесто добавляют водку.
Алкоголь придает хлебобулочным изделиям воздушность, поскольку снижает клейкость пшеничной муки. Для разрыхления песочного теста рекомендуется использовать ром или коньяк. Положительная особенность добавления таких напитков – придание выпечке дополнительного аромата. В дрожжевое тесто добавляют водку.
Газированная вода
Чтобы разрыхлить тесто, можно воспользоваться обыкновенной газированной водой. Главное, чтобы напиток не содержал сахара или красителей, способных испортить вид или вкус готовой выпечки. Вода подходит для пресного, заварного и сдобного теста. Количество отмеряйте согласно рецепту.
Когда можно не пользоваться разрыхлителем
Приготовление обычного бисквита требует добавление пекарского порошка. Впрочем, можно обойтись без соды, поскольку рецепт выпечки подразумевает использование куриных яиц. Плотно взбитые белки способны заменить разрыхлитель. Необходимо получить воздушную пену и аккуратно добавить в тесто. Бисквит важно сразу ставить в духовой шкаф, чтобы тесто не опало.
Как приготовить разрыхлитель теста в домашних условиях
Если закончился магазинный пекарский порошок – попробуйте самостоятельно сделать разрыхлитель теста. Существует несколько способов приготовления такого продукта, однако многие кулинары предпочитают пользоваться универсальным рецептом. Следуя ему, можно заготовить достаточное количество разрыхлителя теста и пересыпать в емкость. А затем пользоваться по мере приготовления выпечки.
Вариант 1
Рассматриваемый рецепт подходит для любой разновидности теста – заварного, сдобного, песочного. Одна ложка такого вещества аналогична стандартному пакетику пекарского порошка. Полученную смесь необходимо добавлять в муку и тщательно перемешивать перед приготовлением теста.
Чтобы сделать разрыхлитель – возьмите пять столовых ложек обыкновенной соды, три ложки лимонной кислоты и двенадцать ложек кукурузного крахмала. Учитывайте – вместо крахмала можно пользоваться пшеничной мукой. Перечисленные ингредиенты высыпьте в сухую стеклянную тару. Хорошо перемешайте деревянной ложкой.
Обратите внимание – стеклянная емкость должна быть совершенно сухой. Не допускается наличие капель жидкости. Рекомендуется пользоваться только деревянной ложкой. Если ложка из дерева отсутствует, найдите палочку. Металлические столовые приборы не подходят, поскольку вызывают преждевременную химическую реакцию.
Вариант 2
Возьмите двенадцать чайных ложек муки, пять чайных ложек гидрокарбоната натрия, три чайных ложей уксусной эссенции или лимонной кислоты. При необходимости последний ингредиент допускается заменить обычными ягодами смородины или клюквы. Понадобится пять чайных ложек плодов. Перечисленные компоненты хорошо смешайте в сухой емкости. Обыкновенный разрыхлитель на основе лимонной кислоты допускается хранить неограниченное время. Однако пекарский порошок с использованием уксуса или измельченных ягод нужно добавлять сразу.
Домашний разрыхлитель теста намного лучше магазинного аналога. Такой продукт полностью натуральный без содержания различных химических добавок. Дополнительным достоинством является увеличенный срок хранения и дешевизна приготовления. Многие кулинары предпочитают выпекать кондитерские изделия с использованием самодельного разрыхлителя, поскольку такая выпечка отличается лучшими вкусовыми качествами и долго остается свежей.
Вариант 1
Рассматриваемый рецепт подходит для любой разновидности теста – заварного, сдобного, песочного. Одна ложка такого вещества аналогична стандартному пакетику пекарского порошка. Полученную смесь необходимо добавлять в муку и тщательно перемешивать перед приготовлением теста.
Чтобы сделать разрыхлитель – возьмите пять столовых ложек обыкновенной соды, три ложки лимонной кислоты и двенадцать ложек кукурузного крахмала. Учитывайте – вместо крахмала можно пользоваться пшеничной мукой. Перечисленные ингредиенты высыпьте в сухую стеклянную тару. Хорошо перемешайте деревянной ложкой.
Обратите внимание – стеклянная емкость должна быть совершенно сухой. Не допускается наличие капель жидкости. Рекомендуется пользоваться только деревянной ложкой. Если ложка из дерева отсутствует, найдите палочку. Металлические столовые приборы не подходят, поскольку вызывают преждевременную химическую реакцию.
Вариант 2
Возьмите двенадцать чайных ложек муки, пять чайных ложек гидрокарбоната натрия, три чайных ложей уксусной эссенции или лимонной кислоты. При необходимости последний ингредиент допускается заменить обычными ягодами смородины или клюквы. Понадобится пять чайных ложек плодов. Перечисленные компоненты хорошо смешайте в сухой емкости. Обыкновенный разрыхлитель на основе лимонной кислоты допускается хранить неограниченное время. Однако пекарский порошок с использованием уксуса или измельченных ягод нужно добавлять сразу.
Домашний разрыхлитель теста намного лучше магазинного аналога. Такой продукт полностью натуральный без содержания различных химических добавок. Дополнительным достоинством является увеличенный срок хранения и дешевизна приготовления. Многие кулинары предпочитают выпекать кондитерские изделия с использованием самодельного разрыхлителя, поскольку такая выпечка отличается лучшими вкусовыми качествами и долго остается свежей.
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