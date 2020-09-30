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Чем заменить разрыхлитель теста в выпечке: 4 способа

Чем заменить разрыхлитель теста в выпечке: 4 способа (5 фото)

Автор:
30 сентября 2020 10:05
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: кухня   разрыхлитель   разрыхлитель теста   рецепты   тесто   фото   
285
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Разрыхлитель теста представляет собой пекарский порошок, помогающий придавать выпечке пышность. Обычно смесь состоит из лимонной кислоты, крахмальной муки и обычной соды.

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Метки: кухня   разрыхлитель   разрыхлитель теста   рецепты   тесто   фото   
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Lev Asriev 2 часа назад
Давно уже не видел, чтобы в какой-нибудь семье регулярно что-либо выпекали, как это было принято раньше. Но, прекрасно помню, как мама добавляла в тесто ложку соды, политой уксусом.
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