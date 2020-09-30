Чем заменить разрыхлитель теста в выпечке: 4 способа

Если закончился магазинный пекарский порошок – попробуйте самостоятельно сделать разрыхлитель теста. Существует несколько способов приготовления такого продукта, однако многие кулинары предпочитают пользоваться универсальным рецептом. Следуя ему, можно заготовить достаточное количество разрыхлителя теста и пересыпать в емкость. А затем пользоваться по мере приготовления выпечки.



Вариант 1

Рассматриваемый рецепт подходит для любой разновидности теста – заварного, сдобного, песочного. Одна ложка такого вещества аналогична стандартному пакетику пекарского порошка. Полученную смесь необходимо добавлять в муку и тщательно перемешивать перед приготовлением теста.



Чтобы сделать разрыхлитель – возьмите пять столовых ложек обыкновенной соды, три ложки лимонной кислоты и двенадцать ложек кукурузного крахмала. Учитывайте – вместо крахмала можно пользоваться пшеничной мукой. Перечисленные ингредиенты высыпьте в сухую стеклянную тару. Хорошо перемешайте деревянной ложкой.



Обратите внимание – стеклянная емкость должна быть совершенно сухой. Не допускается наличие капель жидкости. Рекомендуется пользоваться только деревянной ложкой. Если ложка из дерева отсутствует, найдите палочку. Металлические столовые приборы не подходят, поскольку вызывают преждевременную химическую реакцию.



Вариант 2

Возьмите двенадцать чайных ложек муки, пять чайных ложек гидрокарбоната натрия, три чайных ложей уксусной эссенции или лимонной кислоты. При необходимости последний ингредиент допускается заменить обычными ягодами смородины или клюквы. Понадобится пять чайных ложек плодов. Перечисленные компоненты хорошо смешайте в сухой емкости. Обыкновенный разрыхлитель на основе лимонной кислоты допускается хранить неограниченное время. Однако пекарский порошок с использованием уксуса или измельченных ягод нужно добавлять сразу.



Домашний разрыхлитель теста намного лучше магазинного аналога. Такой продукт полностью натуральный без содержания различных химических добавок. Дополнительным достоинством является увеличенный срок хранения и дешевизна приготовления. Многие кулинары предпочитают выпекать кондитерские изделия с использованием самодельного разрыхлителя, поскольку такая выпечка отличается лучшими вкусовыми качествами и долго остается свежей.