Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ

Сегодня же было объявлено, что 45 новых российских аппаратов ИВЛ были утилизированы в соответствии с требованиями законодательства.



Полгода оборудование пролежало на складе, но им не пользовались по нескольким причинам:



1. В США и России есть значительная разница в электросетях. Для использования российского оборудования нужны были специальные адаптеры, которых не было в больницах.



2. Среди 45 аппаратов было несколько штук, которые возможно стали причиной пожаров в московской и питерской больницах в начале мая 2020 года.



3. Из-за санкций, наложенных на компанию-производителя.



Наверное, у них аппаратов ИВЛ завались… Интересно, что стоит дороже – адаптер под розетку или новый аппарат для искусственной вентиляции лёгких?