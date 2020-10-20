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Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ

Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ (3 фото)

Автор:
20 октября 2020 15:43
Сообщество : Жизнь в США
Метки: адаптер   аппарат ИВЛ   власть   помощь   сша   чиновники   
877
3
В апреле российский самолёт отвез в США помощь для жителей из-за обострённой ситуации с коронавирусом в виде масок, респираторов, антисептиков, а также аппараты ИВЛ.

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Метки: адаптер   аппарат ИВЛ   власть   помощь   сша   чиновники   
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20  комментариев
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−5
Cryptopunk 51 минуту назад
И вообще скоро доллар рухнет а омерика обанкротится
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7k
Vacony 5 минут назад
и по факту этих аппаратов не досчитались наши же граждане ...
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26k
Andvil 8 минут назад
В Америке напряжение в сети не 220 вольт , а почти наполовину меньше. Разумеется ИВЛ сделанные под 220 вольт , при меньшем напряжении , работать не будут. Ясно , что сделку совершали не технари , а ''зеленые чайники'' причем с обоих сторон. А про ''возможные откаты'' история вообще молчит.
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77
im240 9 минут назад
купили? молодцы. дальше могут делать с СВОИМ оборудованием, всё что угодно.
надо им ещё 50000 аппаратов ивл продать.
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10k
Taximaxi 9 минут назад
Вот поэтому и надо посылать англосаксов нхуй. Все эти жесты доброй воли им как свинье апельсины. Макаронники обеими руками за санкции проголосовали,как только из короно-нокаута вышли. Все ихние заверения выеденного яйца не стоят. А пиндосов и подхрюкивающих побудят договариваться и дружить только искандеры на Кубе.
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19k
мистер Конвей Твитти Полчаса назад
Ну начать с того,что ИВЛ отправили в США вовсе не для гуманитарных нужд,а исключительно с целью напомнить о себе мировому сообществу и прозрачно намекнуть о снятии таких полезных для нас санкций.Вышло,как всегда...никак...
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19k
Батончик с маком Полчаса назад
фигассе подпиндосовские ляди в комментах активизировались. сидит один педераст с разных акков х.уйню строчит и сам себе наплюсовывает. явно это тот же дебил который вечно дрочит на своего любимого анального, по тексту комментов это заметно
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7k
Владимир Полчаса назад
>> у них аппаратов ИВЛ завались
Если посмотреть статистику, то случаев попадания в больницу и смертей стало гораздо меньше по сравнению с весной. Что говорит о мутации вируса и улучшении методов поддержки больных.
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759
Педигри Полчаса назад
Отослали бы обратно. Зачем утилизировать?
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10k
Taximaxi Педигри 17 минут назад
Золотыми будут,туда-сюда по воздуху возить.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−36
ахиневич Полчаса назад
ну, теперь заживем!!! путен молодец! политик, лидер и борец
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272
Nane First NameLast 37 минут назад
что стоит дороже – адаптер под розетку или новый аппарат для искусственной вентиляции лёгких?
-----------
Автор, если ты думаешь, что адаптер на зарядку телефона и адаптер на ИВЛ это тоже самое, то поздравляю.
И это... почему сразу с адаптерами не посталили?
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−92
Алещенко Олександр 38 минут назад
А почему тогда в России их запретили использовать?Да и амеры их купили а не просили дать бесплатно.
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272
Nane First NameLast 45 минут назад
Если уж поставляете, так убедитесь, сколько Вольт в амер. розетках и какая частота. Ото им надо еще с адаптерами мудохаться. Плюс те же америкосы говорили, что из тех ИВЛ исправен только каждый третий. Поэтому и послали нах такую "гуманитарку".

Это не гуманитарка, а на тебе боже, что мне негоже. Кремлоботоксы! Ваш выход!
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57k
Доктор Джонс Nane First NameLast 41 минуту назад
Тебя, бот, опять разбудили для срача?
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5k
Dima Nane First NameLast 41 минуту назад
А ещё США оплатила стоимость груза, да и эти аппараты ИВЛ в России тоже перестали использовать.
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272
Nane First NameLast Dima Полчаса назад
Красавцы. Продали негодный хлам за деньги.
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60k
HundeBeißer2 46 минут назад
Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ
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57k
Доктор Джонс HundeBeißer2 40 минут назад
Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ
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297
Юрий HundeBeißer2 39 минут назад
Ух... Заживём!
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