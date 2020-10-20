Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ

В апреле российский самолёт отвез в США помощь для жителей из-за обострённой ситуации с коронавирусом в виде масок, респираторов, антисептиков, а также аппараты ИВЛ.
Сегодня же было объявлено, что 45 новых российских аппаратов ИВЛ были утилизированы в соответствии с требованиями законодательства.
Полгода оборудование пролежало на складе, но им не пользовались по нескольким причинам:
1. В США и России есть значительная разница в электросетях. Для использования российского оборудования нужны были специальные адаптеры, которых не было в больницах.
2. Среди 45 аппаратов было несколько штук, которые возможно стали причиной пожаров в московской и питерской больницах в начале мая 2020 года.
3. Из-за санкций, наложенных на компанию-производителя.
Наверное, у них аппаратов ИВЛ завались… Интересно, что стоит дороже – адаптер под розетку или новый аппарат для искусственной вентиляции лёгких?
Полгода оборудование пролежало на складе, но им не пользовались по нескольким причинам:
1. В США и России есть значительная разница в электросетях. Для использования российского оборудования нужны были специальные адаптеры, которых не было в больницах.
2. Среди 45 аппаратов было несколько штук, которые возможно стали причиной пожаров в московской и питерской больницах в начале мая 2020 года.
3. Из-за санкций, наложенных на компанию-производителя.
Наверное, у них аппаратов ИВЛ завались… Интересно, что стоит дороже – адаптер под розетку или новый аппарат для искусственной вентиляции лёгких?
Господь, жги, этот мир обречён: о "вирусных блокаторах" пост
Ушлые продавцы научились извлекать деньги из безграмотных и недалёких людей давно. Почему бы не нажиться на коронавирусе? Ну кое-кто так и делает... От мелких продавцов до крупных онлайн-магазинов. Что представляют собой так называемые блокаторы вирусов? Сейчас разберёмся!
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надо им ещё 50000 аппаратов ивл продать.
Если посмотреть статистику, то случаев попадания в больницу и смертей стало гораздо меньше по сравнению с весной. Что говорит о мутации вируса и улучшении методов поддержки больных.
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Автор, если ты думаешь, что адаптер на зарядку телефона и адаптер на ИВЛ это тоже самое, то поздравляю. И это... почему сразу с адаптерами не посталили?
Это не гуманитарка, а на тебе боже, что мне негоже. Кремлоботоксы! Ваш выход!