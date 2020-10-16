Господь жги, этот мир обречён: о "вирусных блокаторах" пост

Но эта медная пластинка просто прекрасна. Вирус, наверное, каким-то неведомым образом чует наличие дорогой меди у организма и обходит его стороной. Я по-настоящему не понимаю принцип действия меди на вирусы. Профессионалы, объясните в комментариях. Но это просто успешный успех для продавца... продать медь по 16000 рублей за пластинку. Видимо, работники на базах цветмета вообще не болеют... Как вариант, можно купить метров двадцать медной проволоки и обмотаться ею с головы до ног... Ну а почему бы и нет?!