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Господь жги, этот мир обречён: о "вирусных блокаторах" пост

Господь жги, этот мир обречён: о "вирусных блокаторах" пост (9 фото)

Автор:
16 октября 2020 21:27
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: бизнес на крови   блокаторы вирусов   дезинфекция   идиотизм вечен   коронавирус   развод   
1021
9

Ушлые продавцы научились извлекать деньги из безграмотных и недалёких людей давно. Почему бы не нажиться на коронавирусе? Ну кое-кто так и делает... От мелких продавцов до крупных онлайн-магазинов. Что представляют собой так называемые блокаторы вирусов? Сейчас разберёмся!

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Метки: бизнес на крови   блокаторы вирусов   дезинфекция   идиотизм вечен   коронавирус   развод   
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9  комментариев
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8k
Атеист 2 часа назад
Если есть спрос - есть и предложение. У всех свои "блокаторы". У нас другие "блокаторы" популярны с изображением различных людей в своей обрасти "блокирования". Вешают эти "блокаторы" везде где можно. И че, купивший блокатор реально думает, что его невзгоды "заблокируются" :)
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914k
Никифоридис Автор поста Атеист 2 часа назад
Согласен. Есть ещё плюс у таких блокаторов. Видишь человека с блокатором и понимаешь, что перед тобой клинический долбо....
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7k
Владимир Полминуты назад
"оригинальная" цена первого - $120 ) непонятно, правда, за что )
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353k
rusfet 55 минут назад
Особенно порадовало,что с этой пластиной,- рекомендуют купить кресло-туалет...
Особенно порадовало,что с этой пластиной,- рекомендуют купить кресло-туалет...
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3k
AlekseiTFS Час назад
Вот,что покупать нужно :-)
Вот,что покупать нужно :-)
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914k
Никифоридис Автор поста AlekseiTFS Час назад
Если это презервативы, то всецело поддерживаю. Покупайте!
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9k
кира Час назад
Покуда есть на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки... Классика.
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