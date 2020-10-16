Господь жги, этот мир обречён: о "вирусных блокаторах" пост

Ушлые продавцы научились извлекать деньги из безграмотных и недалёких людей давно. Почему бы не нажиться на коронавирусе? Ну кое-кто так и делает... От мелких продавцов до крупных онлайн-магазинов. Что представляют собой так называемые блокаторы вирусов? Сейчас разберёмся!
Первый кандидат попался на Avito. Это не реклама, поэтому ссылки не будет
Повеселил интернет-магазин Вайлдбериз, предлагающий целый набор всевозможных "блокаторов"
И ориентированных на средний ценовой сегмент
А это просто здорово... продавец, видимо, считает, что вирус и бактерия - это одно и то же...
А это просто чудо чудесное... Против вирусов выступила сила ионов! Нет, серьёзно? Сила ионов?! )))
Пожалуйста, объясните людям без образования и пожилым людям, что не нужно покупать "блокаторы вирусов". Это обычный развод. Вирусы можно убить по-разному: хлорсодержащими растворами, спиртосодержащими жидкостями, озоном (при длительном воздействии), перекисью водорода, специальными уксусными растворами, при помощи кварцевания... но только не бейджиками )))
Соблюдайте правила дезинфекции, мойте руки и не чихайте ;)
Источник:
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