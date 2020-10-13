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Тяжелое детство, суровые площадки

Тяжелое детство, суровые площадки (24 фото)

Автор:
13 октября 2020 13:15
Сообщество : Юмор
Метки: детские площадки   детский депрессняк   детство золотое   забавно   нарочно не придумаешь   ну вы даете   смешно   юмор   
473
24
На российских просторах есть множество детских площадок, но некоторые из них вместо того, чтобы радовать детишек, способны навсегда вогнать в депрессию. Предлагаем подборку самых депрессивных детских площадок!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: детские площадки   детский депрессняк   детство золотое   забавно   нарочно не придумаешь   ну вы даете   смешно   юмор   
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4  комментария
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Sanar 4 часа назад
Большая часть не Россия, писта ты тупая.
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Сибиряк 2 часа назад
Тяжелое детство, суровые площадки
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163
worldstreetmusic 3 часа назад
Достаточно взглянуть на надгробия что бы понять что на них написано что то по китайски, японски .......
з.ы. первая фотка вообще из Польши.
Достаточно взглянуть на надгробия что бы понять что на них написано что то по китайски, японски ....... з.ы. первая фотка вообще из Польши.
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2k
ваня панкин 3 часа назад
автор тупая курица - это остатки детских площадок ссср, кроме народного творчества...нашла бы лучше фотки тех лет, когда они были еще новенькими...
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