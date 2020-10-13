Тяжелое детство, суровые площадки

На российских просторах есть множество детских площадок, но некоторые из них вместо того, чтобы радовать детишек, способны навсегда вогнать в депрессию. Предлагаем подборку самых депрессивных детских площадок!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: детские площадки детский депрессняк детство золотое забавно нарочно не придумаешь ну вы даете смешно юмор
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з.ы. первая фотка вообще из Польши.