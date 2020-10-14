Девушка выкинула на помойку старинную куклу, а через время она вернулась обратно

Девушка купила старинный дом и навела в нём порядок. Однако одна кукла не захотела расставаться с жилищем.
Представим себе типичный сценарий для фильма ужасов: девушка покупает старинный дом и находит там куклу. Кукла эта не внушает ей доверия, и новая хозяйка дома решает от неё избавиться. Что же должно произойти потом? Конечно же, эта кукла появится в доме вновь! Только это не сценарий ужастика, а реальная история, правда объяснение у неё оказалось совсем не мистическим.
Так выглядела найденная в старом доме кукла, от которой хозяйка решила избавиться
Эту историю поведал в Фейсбуке отец девушки Бони Тоган. Он рассказал, что его дочь приобрела дом, который был построен в конце 1800-х. В доме они нашли эту куклу. Девушка решила от неё избавиться и выбросила. Но на этом история не заканчивается.
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Вот что ждало хозяйку дома после того, как она выбросила куклу
Очевидно, прежняя жительница дома не стерпела такого отношения, не смирилась с переездом в помойку и решила вернуться. Мистика? Древнее проклятие? Вызываем экзорцистов и сжигаем дом? Нет! Объяснение у этого появления гораздо проще.
Вот что пишет папа девушки:
"Моя дочь купила дом, который был построен в конце 1800-х, мы нашли это, и она её выбросила. А я достал куклу из мусора, и да начнутся игры!"
Вот и все ужастики! Пост, который Бони опубликовал в группе «Weird Secondhand Finds That Just Need To Be Shared» (Странный вещи из секонд-хендов, которыми нужно поделиться), набрал более 66 тысяч лайков, более 4 тысяч комментариев, а также им решили поделиться более 4 тысяч человек.
Многие обрадовались тому, что Бони спас куклу, кто-то задумался о том, что подумают бедные соседи, увидев эту картину, некоторые просто поаплодировали находчивому отцу.
Вот и все ужастики! Пост, который Бони опубликовал в группе «Weird Secondhand Finds That Just Need To Be Shared» (Странный вещи из секонд-хендов, которыми нужно поделиться), набрал более 66 тысяч лайков, более 4 тысяч комментариев, а также им решили поделиться более 4 тысяч человек.
Многие обрадовались тому, что Бони спас куклу, кто-то задумался о том, что подумают бедные соседи, увидев эту картину, некоторые просто поаплодировали находчивому отцу.
Вот так вот! Вся эта мистика — папин розыгрыш
В комментариях отметили, что кукла действительно старая, такой рот бантиком был популярен в 1920-х, так что семейству стоит оценить её возраст и стоимость, возможно, они нашли неплохой антиквариат. Как отреагировала дочь на розыгрыш, мужчина не рассказал.
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