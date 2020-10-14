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Девушка выкинула на помойку старинную куклу, а через время она вернулась обратно

Девушка выкинула на помойку старинную куклу, а через время она вернулась обратно (4 фото)

Автор:
14 октября 2020 09:29
Сообщество : Истории
Метки: забавно   истории   кукла   люди   розыгрыш   фото   юмор   
97
4
Девушка купила старинный дом и навела в нём порядок. Однако одна кукла не захотела расставаться с жилищем.
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Метки: забавно   истории   кукла   люди   розыгрыш   фото   юмор   
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43k
noName 17 минут назад
"Как отреагировала дочь на розыгрыш, мужчина не рассказал"-нормально отреагировала,от инфаркта отойдет обязательно расскажет
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10k
Taximaxi 16 минут назад
Есть данные,как дочь отреагировала. Она только улыбнулась и играет дальше. С этой куклой,пуская слюни. Правда -не узнаёт никого.
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