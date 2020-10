Девушка выкинула на помойку старинную куклу, а через время она вернулась обратно

"Моя дочь купила дом, который был построен в конце 1800-х, мы нашли это, и она её выбросила. А я достал куклу из мусора, и да начнутся игры!"



Вот и все ужастики! Пост, который Бони опубликовал в группе «Weird Secondhand Finds That Just Need To Be Shared» (Странный вещи из секонд-хендов, которыми нужно поделиться), набрал более 66 тысяч лайков, более 4 тысяч комментариев, а также им решили поделиться более 4 тысяч человек.



Многие обрадовались тому, что Бони спас куклу, кто-то задумался о том, что подумают бедные соседи, увидев эту картину, некоторые просто поаплодировали находчивому отцу.